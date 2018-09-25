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 УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев

Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Об этом сообщает сайт УПЦ по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО

""Экзархи" Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", - говорится в решении Синода.

В УПЦ МП уверены, что деятельность представителей Константинопольского патриарха в Украине является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в стране.

В связи с этим, епископат Украинской Православной Церкви принял решение приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского Патриархата.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3088022
 
   
 Топ комментарии
 
Украинская власть додавит предоставление автокефалии. Московия утрется. УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев - Цензор.НЕТ 1136
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Истерикой кацапских шаманов удоалетворен!
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Турки им так шарахнут, шо яйки хуйла на Марсе застрянут
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С такими темпами секта МПЦ гундяева-хуйла доиграется до настоящей АНАФЕМЫ от Константинопольского Патриархата. Будут как англиканская церковь сугубо для внутреннего потребления. Посох им в руки и кадило в зад.
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Нехай спочатку гундяй покаже томос, якого у кацапів ніколи не було. Потім починають патякати УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 1306
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фигвам- индейское национальное жилище, Папа им выпишет.
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Синод требует? Все что он может делать согласно Библии это молиться, каяться, поститься, наложить на себя обет молчания, и т.д. Если они верующие христиане, конечно. Молиться до тех пор пока Святой Дух не сойдет на Варфоломея и тот не поменяет решение. То есть до второго пришествия. Они верят в триединого Бога? Или так просто практикуют Христианские вероучения как бизнес?
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До речі - сама ідея "русскаго міра" спочатку з'явилася в головах ієрархів секти рпц, а вже потім цю ідею взяв на озброєння кацапський політикум.. Так що саме секта рпц - такий же винуватець кровопролиття та смертей в Україні від агресії московітів, як і хуйло..
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"Экзархи Константинопольского патриархата должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви." © українська філія мокшанського сатанату
Немає у вас ніякої канонічної території. Ви самозванці і чужинці на цій землі. УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 8025
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-Якщо буде видано Томос Українській Православній Церкві, то УПЦ (МП) має бути знятою з реєстрації в Україні, як юридична особа, ... - як така, що Томосу НЕМАЄ, виступає під чужим (неканонічним) іменем і є філією ворожої антиукраїнської структури -РПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ (МП), існуючі договори оренди українських ЛАВР, монастирів і храмів укладені з УПЦ (МП), втрачають свою чинність, через відсутність орендаря, як юридичної особи...
-За вчинення перепон в отриманні Томосу Україною, за відверту неповагу до України, та за сепаратизм- за освячення дій і зброї сепаратистів лнр-джнр не може мати права переєструватися в Україні під любою іншою назвою
-Московські попи, що не є громадянами України мають покинути її територію
Це необхідний і обов'язковий пакет дій ,який має бути забезпечений владою України... А далі - побачимо!
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Ставити вимогу "покинути територію України" має право лише влада України, а не Путін-Гундяєв-Онуфрій. А така вимога з їх сторони - кримінальний злочин: - незаконне присвоєння собі владних повноважень. Тому СБУ-ГПУ мали б відкрити кримінальне провадження проти них!
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Кацапи схоже нариваються? Хотіли покинути Лавру у домовинах - покинете!
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Наместники рашисткого сатаната вообразили себя посланниками Божьими в святом Киев-граде. Украина - хохотала!
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Мордорская наглость во всей красе уроды от священо служителей до правителей и жителей во всей красе в другом государстве утанавливать свои порядки
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А может попам самозванцам гундяевской секты пора чемоданы собирать и валить в рашку УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 3096
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Все идет своим чередом, экзархи, посланцы Варфоломея, Киев покинут скоро (Томос
не за горами), пусть гундяй не переживает, а дальше, Киев покинет посланец гундяя,
украинофоб Онуфрий. Следующий этап - Константинопольский Патриархат обьвит
представителей РПЦ схизматиками. Придется мокшам просить у Вселенского патриарха
Томос для московской церкви. Справедливость должна восторжествовать!
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а может этим мордовским служителям культа шайтанов устроить небольшое аутдофе?
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Зачем? Нужно всё делать не по-кацапски, а по-европейски вежливо
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17.08.16 15:59 Священник УПЦ МП корректировал артиллерийский огонь боевиков "ДНР", - прокуратура

https://censor.net.ua/news/402133/svyaschennik_upts_mp_korrektiroval_artilleriyiskiyi_ogon_boevikov_dnr_prokuratura
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Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал Источник: https://censor.net.ua/n3088022
Они требуют УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 1527 УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 7062 , требуют . ща живіт надірветься.

Усе що екзархат РПЦ може вимагати - пряму дорогу на Московію. А щоб не побили подорозі треба вже не вимагати, а просити.
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От і відкрилася кацапська мармиза "кривославія".
Раніше казали, мовляв, УПЦ КП -- неканонічна. Добре. Нате вам Томос та створюйте все канонічно. Ні. ФСБ-івці не хочуть. Утім, проблема не стільки в них, скільки в дурнуватих хохлах, що відвідують ці кацапо-фсб-івські "приходи".
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Пригнать автобусы в лавру с нацгвардией вывести всю эту мерзоту ,вывести на границу а там подсрачник и вон на х@й! А вернёшься пулю в лоб с@кам !
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Любые попытки дестабилизации ситуации представителями "братств" УПЦ МП и т.д. будут локализированы и нейтрализованы. Так будет нормально.
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Кто придумал, что у МП нет автокефалии?))) На двух вселенских соборах предоставлена, еще в 16 веке. (Фото)
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Сталін в 1943 році представив автокефалію!! Чи може ви не в курсах??)).
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Константинополь об этом знает? Покажите..докажите... а не гавкайте со страха !!! В 1948 праздновали с разрешения Сталина 500-летие РПЦ... и тут откуда не возьмись...сразу тысячелетие вырисовалось.)))))))))))))))
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В 1589-1593 годах Московские митрополиты получили достоинство Патриархов и формальное признание автокефалии от восточных патриархов[45]. При этом Московская Церковь была вынуждена признать отделение от неё Киевской митрополии, которая сохранила свое прежнее положение в Константинопольском патриархате. Эти принципы, установленные Московским собором 1589 года с участием Патриарха Константинопольского Иеремии, были затем подтверждены Константинопольскими всеправославными Соборами 1590 и 1593 годов.
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"Коли буде томос, то йтиметься про тисячі парафій, цілими єпархіями та областями будуть переходити з УПЦ МП до помісної церкви", - переконує в інтерв'ю ВВС News Україна "права рука" патріарха УПЦ КП Філарета архієпископ Євстратій.



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РПЦ - САМОЗВАННАЯ БАНДА. ВМЕСТО ТОМОСА У НИХ БУМАЖКА 1943 Г., ВЫПИСАННАЯ КРОВАВЫМ УПЫРЕМ.

Московия украла у Руси-Украины историю, название, веру. Но с верой православной произошла осечка. Поскольку никто Московский патриархат не крестил, не давал Томаса, то есть это самозваная церковь. Нацепить на себя рясу это не означает еще, что московские попы стали православнми. Принять веру православную это, прежде всего, принять в прямом смысле веру и жить по заповедям Бога. Московский патриархат никогда не жил по заповедям Бога. Московский патриархат поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди. Поэтому Московский патриархат это не православная церковь, а какая-то секта, которую необходимо придать анафеме.﻿
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Українці вимагають щоб сектанти РПЦ які прикриваються вивіскою "української церкви" залишили межі України та повернулися на московію!
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"Священный Синод Украинской православной церкви"Источник: https://censor.net.ua/n3088022

ЦЕНЗОР работает на РПЦ. УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 9981
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СЕКТА ВЗБУНТОВАЛАСЬ! УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 2167
ГОВОРЯТ - ПАРХАТ ВСЁЯМОКШАНИИ КАНОНИЧНЫЙ. УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 2105
ДАЖЕ БЕЗ ТОМОСА! УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 2511
СЕКТА РПЦ МП - ПОКИНЬТЕ УКРАИНУ! УПЦ МП призупиняє спільне служіння з Константинопольським Патріархатом і вимагає, щоб екзархи Варфоломія покинули Київ - Цензор.НЕТ 3406
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В Україні вийшла з друку брошура про те, як законно перейти православній громаді з УПЦ МП в УПЦ КП https://antikor.com.ua/articles/81580-v_ukrajini_vijshla_z_druku_broshura_pro_te_jak_zakonno_perejti_pravoslavnij_gromadi_z_upts_mp_v_upts

Четыре патриарха напомнили РПЦ, что Украина - не ее каноническая территория

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/orthodox_world/44182/
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А хіба це українська церква, та це ж московське капище.
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Это не Украинская церковь...
Это кружок заезжих московских попов-аматоров!
Хай ото сидят не3/14здят и пакуют чемоданы...
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Все больше убеждаюсь, что нынешняя церковь не имеет ничего общего с истинной верой в Бога.
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Ворожа закордонна московська окупаційна церква (МП), і її попи ці гади - сепаратисти опричники ватажка кремлівських фашиста) (уйла. Так вони люті вороги державності України ще сміють вказувати на чужій для них території суверенної української держави України - Русі . А чи не пора їм цим московським бандитам , попам сепаратистам валити в свою личакову педерацію паРашу .
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Еслив Украине появится единая национальная церковь,Московский Патриархат понесет тяжелейшую потерю, ведь именно здесь находится львиная доля его приходов. И для московской церковной бюрократии Украина гораздо важнее России.

Об этом рассказал российский блогер, публицист и драматург Владимир Голышев в интервью Online.ua.
"По сравнению с жителями России, украинцы очень религиозны. Причем по-настоящему, с крестьянской основательностью. В России церковь всегда была и остаётся "казенным" учреждением, обслуживающим интересы власти, а в Украине церковь - своё, родное, насущное. Другая важная особенность - отсутствие монополии. В Украине сразу несколько православных церквей (не считая УГКЦ, которую также вполне можно назвать православной), и ни одна из них не претендует на то место, которое в России занимает РПЦ", - анализирует различия между двумя народами блогер.
"Многое изменилось после Майдана. Во-первых, пошатнулись позиции Московского Патриархата. Во-вторых, вышел на финишную прямую процесс формирования украинской нации. Единая национальная церковь могла бы сыграть здесь огромную роль. Очевидно, что этого хотели бы все - и руководство страны, и народ, и многочисленные друзья Украины по всему миру, и Константинопольский Патриархат, под омофором которого новая церковь должна возникнуть. Очевидно, что на Крите именно этот вопрос станет главным. Именно он - главный камень преткновения", - считает Голышев, объясняя это позицией Московского патриархата.
"Ведь для московской церковной бюрократии Украина гораздо важнее России. Именно там находится львиная доля ее приходов. Причём настоящих - не фиктивных. Возьмём "пасхальную статистику". В Украине втрое больше людей посещает пасхальное богослужение, чем в России. Это при том, что население в Украине намного меньше! А в обычные дни храмы в России, вообще, пустуют. Потому потеря Украины для Московского Патриархата будет катастрофой. С другой стороны, избежать этого невозможно. Можно лишь замедлить ее неизбежный уход", - подычеркнул российский блогер.
http://glavred.info/zhizn/rossiyskiy-bloger-obyasnil-chem-obernetsya-dlya-moskovskogo-patriarhata-poterya-ukrainy-371990.html
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с какого пирепуга московский сатанат педриллы гундяева в лице подонка онухрия называется церковью Украины ?
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Ну кто знает суть вопроса, то ссора с Константинопольским патриархатом у РПЦ уже была в 15 веке. Патриархи смея Руси, за редким исключением, назначались Константинополем.. Далее дела, что у Руси, что у Византии пошли крайне плохо. Постоянные набеги на Русь, Константинополь турки захватили, и священники сбежали в Рим. В 15 веке один из прибывших , назначенных, патриархов, был арестован в Москве, правда, сами и организовали его побег. Спустя полтора века отношения наладились, благодаря усилиям Афонского монастыря. В конце 16 века, РПЦ на вселенском соборе, получила автокефалию.Кстати, крайне немаловажную роль сыграло то, что взносы РПЦ, были, в общую казну, самыми большими
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каноничная территория это вся Украина???????гундяевские подонки их приглашали???????????может пора уже принять меры к этому отделу фсб????????????до каких пор это кубло тварей будет здесь мутить ???????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев
 
 
 
 
 
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