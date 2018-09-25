 УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев

Об этом сообщает сайт УПЦ по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ.
""Экзархи" Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", - говорится в решении Синода.
В УПЦ МП уверены, что деятельность представителей Константинопольского патриарха в Украине является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в стране.
В связи с этим, епископат Украинской Православной Церкви принял решение приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского Патриархата.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Немає у вас ніякої канонічної території. Ви самозванці і чужинці на цій землі.
-Після зняття з реєстрації УПЦ (МП), існуючі договори оренди українських ЛАВР, монастирів і храмів укладені з УПЦ (МП), втрачають свою чинність, через відсутність орендаря, як юридичної особи...
-За вчинення перепон в отриманні Томосу Україною, за відверту неповагу до України, та за сепаратизм- за освячення дій і зброї сепаратистів лнр-джнр не може мати права переєструватися в Україні під любою іншою назвою
-Московські попи, що не є громадянами України мають покинути її територію
Це необхідний і обов'язковий пакет дій ,який має бути забезпечений владою України... А далі - побачимо!
не за горами), пусть гундяй не переживает, а дальше, Киев покинет посланец гундяя,
украинофоб Онуфрий. Следующий этап - Константинопольский Патриархат обьвит
представителей РПЦ схизматиками. Придется мокшам просить у Вселенского патриарха
Томос для московской церкви. Справедливость должна восторжествовать!
СБУ розслідує антиукраїнську діяльність представників УПЦ (МП)Священиків УПЦ (МП) судять за сепаратизм - РІСУ
21 июл. 2017 г. - Священнослужителів УПЦ (Московського Патріархату) судять за злочини, пов'язані з сепаратизмом. Трьох із них уже покарали на три ...ЧВК и террористы на службе УПЦ МП. Часть 14: Донецкая епархия ...
10 речей, які потрібно знати про церковних сепаратистів і про ...
База Миротворца: как Россия использовала УПЦ МП во время ...
https://censor.net.ua/news/402133/svyaschennik_upts_mp_korrektiroval_artilleriyiskiyi_ogon_boevikov_dnr_prokuratura
Они требуют , требуют . ща живіт надірветься.
Усе що екзархат РПЦ може вимагати - пряму дорогу на Московію. А щоб не побили подорозі треба вже не вимагати, а просити.
Раніше казали, мовляв, УПЦ КП -- неканонічна. Добре. Нате вам Томос та створюйте все канонічно. Ні. ФСБ-івці не хочуть. Утім, проблема не стільки в них, скільки в дурнуватих хохлах, що відвідують ці кацапо-фсб-івські "приходи".
Московия украла у Руси-Украины историю, название, веру. Но с верой православной произошла осечка. Поскольку никто Московский патриархат не крестил, не давал Томаса, то есть это самозваная церковь. Нацепить на себя рясу это не означает еще, что московские попы стали православнми. Принять веру православную это, прежде всего, принять в прямом смысле веру и жить по заповедям Бога. Московский патриархат никогда не жил по заповедям Бога. Московский патриархат поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди. Поэтому Московский патриархат это не православная церковь, а какая-то секта, которую необходимо придать анафеме.
ЦЕНЗОР работает на РПЦ.
ГОВОРЯТ - ПАРХАТ ВСЁЯМОКШАНИИ КАНОНИЧНЫЙ.
ДАЖЕ БЕЗ ТОМОСА!
СЕКТА РПЦ МП - ПОКИНЬТЕ УКРАИНУ!
Четыре патриарха напомнили РПЦ, что Украина - не ее каноническая территория
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/orthodox_world/44182/
Это кружок заезжих московских попов-аматоров!
Хай ото сидят не3/14здят и пакуют чемоданы...
Об этом рассказал российский блогер, публицист и драматург Владимир Голышев в интервью Online.ua.
"По сравнению с жителями России, украинцы очень религиозны. Причем по-настоящему, с крестьянской основательностью. В России церковь всегда была и остаётся "казенным" учреждением, обслуживающим интересы власти, а в Украине церковь - своё, родное, насущное. Другая важная особенность - отсутствие монополии. В Украине сразу несколько православных церквей (не считая УГКЦ, которую также вполне можно назвать православной), и ни одна из них не претендует на то место, которое в России занимает РПЦ", - анализирует различия между двумя народами блогер.
"Многое изменилось после Майдана. Во-первых, пошатнулись позиции Московского Патриархата. Во-вторых, вышел на финишную прямую процесс формирования украинской нации. Единая национальная церковь могла бы сыграть здесь огромную роль. Очевидно, что этого хотели бы все - и руководство страны, и народ, и многочисленные друзья Украины по всему миру, и Константинопольский Патриархат, под омофором которого новая церковь должна возникнуть. Очевидно, что на Крите именно этот вопрос станет главным. Именно он - главный камень преткновения", - считает Голышев, объясняя это позицией Московского патриархата.
"Ведь для московской церковной бюрократии Украина гораздо важнее России. Именно там находится львиная доля ее приходов. Причём настоящих - не фиктивных. Возьмём "пасхальную статистику". В Украине втрое больше людей посещает пасхальное богослужение, чем в России. Это при том, что население в Украине намного меньше! А в обычные дни храмы в России, вообще, пустуют. Потому потеря Украины для Московского Патриархата будет катастрофой. С другой стороны, избежать этого невозможно. Можно лишь замедлить ее неизбежный уход", - подычеркнул российский блогер.
http://glavred.info/zhizn/rossiyskiy-bloger-obyasnil-chem-obernetsya-dlya-moskovskogo-patriarhata-poterya-ukrainy-371990.html