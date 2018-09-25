 Компания Бахматюка ремонтирует дорогу во Львовской области

В селе Салашка Бродовского района Львовской области проходит ремонт дороги, которая соединяет село с соседними Гаями. Дорога была практически разрушена, из-за чего был отменен рейсовый автобус, курсировавший между селами. Жители Салашки, лишенные возможности добраться общественным транспортом до соседнего села, где находится сельсовет, обратились к социально-ответственному предприятию своего региона. Благодаря спонсорской помощи ООО "Західна агровиробнича компанія", дорога к сельсовету будет восстановлена уже до конца октября.

"Укрлендфарминг" арендует земли по всей Украине, и большая их часть - в западной части. Конечно, мы эксплуатируем дороги для передвижения нашего транспорта. Наравне с транспортом местных жителей, мы также чувствуем ответственность за состояние дорог, - комментирует представитель группы компаний, специалист по земельным вопросам ООО "Західна агровиробнича компанія" Людмила Клим. - Мы планируем закончить работу по ремонту дороги до конца октября". Местные жители подтверждают: обратились к компании, поскольку считают ее социально-ответственной: "Дороги - это "кровоток", который должен быть в порядке, - делится Ольга Билык, представитель местной громады - "Укрлендфарминг" взял на себя за восстановление дороги, и мы теперь можем почувствовать на себе заботу компании не только как работодателя и налогоплательщика, но и как активного участника в жизни сообщества".

ООО "Західна агровиробнича компанія" является частью наибольшего по размеру земельного банка черноземов, находящихся в управлении, агрохолдинга Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, лидера в сфере сельскохозяйственного производства в Украине. Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) управляет более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

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