 Выше, дальше, тяжелее: Госавиаслужба пересмотрела ограничения на полеты дронов

Государственная авиационная служба Украины пересмотрела ограничения на полеты дронов без предварительного согласования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Изменения были сделаны в сторону увеличения веса до 20 кг и разрешенной высоты полетов до 120 м. Дальность полетов "в зоне видимости" решили вообще не ограничивать.

"Украина среди первых европейских государств получила современные правила использования дронов в воздушном пространстве", – прокомментировал введение новых норм министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

В ответе на запрос юристов фирмы "Анте", обнародованном Андреем Гуком на своей странице в Facebook, отмечается, что основные изменения в правилах использования БПЛА в воздушном пространстве Украины коснулись максимального веса дрона, предназначенного для свободного пилотирования: предельный вес установлен в пределах "до 20 кг" (в предыдущей версии правил – до 2 кг).

"Насколько нам известно, Минюст именно в таком виде зарегистрировал правила и вскоре они будут опубликованы. Впереди – работа над правилами эксплуатации БПЛА", – написал он в комментариях к документу.

Изменения также коснулись максимальной высоты полетов без предварительного согласования с контролирующими органами: в новой версии разрешены полеты на высоте 120 м в контролируемом воздушном пространстве и 50 м – в воздушном пространстве военных и специальных зонах (в предыдущей версии – до 50 м в свободном пространстве, полный запрет полетов в спецзонах).

Ранее ограниченная в 500 м от пилота максимальная дальность полета изменена на полеты в пределах прямой видимости.

В то же время, все еще запрещены полеты дронов без предварительного согласования над скоплениями людей на свободном пространстве и над местами плотной застройки.

В свою очередь, председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк в Facebook отметил, что новый вариант правил по-прежнему не соответствует потребностям пользователей дронов.

"Если переводить на нормальный язык, то полеты запрещены: в любом населенном пункте, где стоит более пяти человек на улице. В любом городе. Над элитными поселками, Конча-Заспой и в других запрещенных зонах. На митингах и во время массовых мероприятий. Над объектами, которые определены спецслужбами как закрытые. Т. е., по сути, везде, кроме поля за городом", – написал он.

Трояк также отметил, что представителям федерации и владельцам дронов не дали возможность ознакомиться с проектом правок до регистрации документа в Минюсте.