EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1064  38
Все про:Аваков (2558) МВД (7621) Чернигов (390) Черниговщина (488)

 Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств

Министерство внутренних дел работает над дополнительной программой социальной поддержки правоохранителей, в частности полицейских, гвардейцев, пограничников и спасателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал во вторник во время рабочей поездки в Черниговскую область.

Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств 01

"В проекте Госбюджета мы заложили повышение заработной платы для рядового состава на 30%, а для некоторых подразделений даже вдвое. Кроме этого, мы работаем над дополнительной программой социального обеспечения. Это будет мотивировать личный состав", - уверен Аваков.

Министр также сообщил, что в ближайшее время планируется изменить критерии оценки работы полицейского.

"В приоритете будет уровень доверия общества к правоохранителям. Второй индикатор - уровень раскрытия преступлений. Если вам доверяет население вашего региона, значит, вы работаете правильно. Я прошу вас держать постоянный контакт с реальным гражданским обществом", - отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что каждый полицейский - часть большого проекта реформы правоохранительных сектора.

Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств 02

"Мы меняем ментальность, подходы, методы и кадровое оснащение. У нас этот процесс осложняется тем, что мы живем в постсоветской стране с переходной экономикой и с агрессией со стороны РФ. Мы должны одной рукой держать оборону от внешнего агрессора и уголовного мира, а другой создавать условия здесь внутри страны, чтобы стать сильнее", - сказал он.

Аваков отметил, что сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект об уголовных проступках, который значительно облегчит работу следователей.

"Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада сможет проголосовать закон об уголовных проступках, который поможет работе следователей. Надеюсь, что до нового года закон вступит в силу. Это значительно облегчит работу следствия и даст ему возможность сконцентрироваться на более серьезных делах", - подчеркнул министр.

В сообщении отмечается, что во время поездки главы МВД в Черниговскую область Нежинскому отделу полиции ГУ Нацполиции в области были переданы три полицейских автомобиля.

Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств 03
Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств 04

Источник: https://censor.net.ua/n3088017
 
 
 Топ комментарии
 
Верной дорогой хуйла идете. Своим псам космические зарплаты, народу дулю. Шоколадный режим задобряет свою охранную армию перед выборами
 показать весь комментарий
 
ну эт не ново, януковощ перед шухером это тоже делал! кстати, заметили как арбузик авакяна курточку оттопыривает?)
 показать весь комментарий
 
та ясен пень, беркутня за бесплатно народ бить не будут
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну эт не ново, януковощ перед шухером это тоже делал! кстати, заметили как арбузик авакяна курточку оттопыривает?)
 показать весь комментарий
 
 
Народные приметы аднака. Янукович во время Майдана тоже пайки НКВД поднимал Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств - Цензор.НЕТ 1755
 показать весь комментарий
 
 
Верной дорогой хуйла идете. Своим псам космические зарплаты, народу дулю. Шоколадный режим задобряет свою охранную армию перед выборами
 показать весь комментарий
 
 
АВАКОВ - ЄДИНИЙ З УРЯДУ, ХТО НЕ ВСТАВ ПІСЛЯ ПРОМОВИ ПРЕЗИДЕНТА В РАДІ
 показать весь комментарий
 
Арсен Борисович! Совершенно ничего не имею против повышения зарплат полицейским! Но как быть с повышением зарплат ученым, врачам, библиотекарям и прочим бюджетникам, заработная плата которых не повышалась вот уже два года кряду???
 показать весь комментарий
 
 
Это несвоевременно... Заявленные вами категории власть защищать не будут... Конечно, если припечет, и полицаи тоже власть защищать не будут, но то такэ....
 показать весь комментарий
 
 
Паше :Министерка освиты четко сказала - в 19 году освитянам на повышение зарплат можно не надеятся. Точка.
 показать весь комментарий
 
А потом делают такие удивленные глаза и с неподдельным любопытством вопрошают: "А чего это все едут на заработки за кордон"???"
 показать весь комментарий
 
 
Та аніскілечки вони не дивуютья, їм достатьно і тих рабів, що залишились !!!
 показать весь комментарий
 
 
та ясен пень, беркутня за бесплатно народ бить не будут
 показать весь комментарий
 
 
Если вам доверяет население (Украины), значит, вы работаете правильно.,,, Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств - Цензор.НЕТ 9285
 показать весь комментарий
 
И военнослужащим повышают, и ментам повышают. И всё для того, чтобы на выборах проголосовали, как один скажет замполит)
 показать весь комментарий
 
 
Они и так за Тимошенко голосовать не будут. Какой идиот проголосует за старуху, при которой на оборону выделялось меньше 1% бюджета? Нищая и голая армия образца 2014 года - это "заслуга" Тимошенко и еще ряда кандидатов в президенты. Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств - Цензор.НЕТ 3852
 показать весь комментарий
 
 
Когда себя утилизируешь? Ты за себя отвечай, а не за оных. Они, скорее всего, воздержалисьбы от участия в выборах. Оно им надо? А так их принудят не просто участвовать в выборах, но и голосовать за твоего кормильца.
 показать весь комментарий
 
 
Зрадофилы против. Пограничники должны хоть голодные и злые, как это было раньше. Вот тогда зрадофилы будут счастливы. Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств - Цензор.НЕТ 9737
 показать весь комментарий
 
 
Мерзота перед выборами псам режима кость бросила))) как все прозаично
 показать весь комментарий
 
 
а теперь шоколадная падаль, объясните чем режим порошенка отличается от режима путина?
 показать весь комментарий
 
 
Не допоможе. Згадаємо Майдан. Київський беркут бити людей не пішов. Завезли з намкришу, дамбвабве і кацапів перевдягли.
 показать весь комментарий
 
 
Здесь не про бить людей пока. Здесь - про голосовать за генсека партии и председателя президиума в одном шоколадном лице. Как прикажет партия.
 показать весь комментарий
 
 
Так вони вродє ж на публіці посварились. аваков не встав попріветствувать гідранта у раді...
 показать весь комментарий
 
все повторяется, охрана режима должна быть сыта
 показать весь комментарий
 
 
класс, как в парашке. Поднять зп опричникам, чтобы бить тех, кому зп не поднимают годами.
 показать весь комментарий
 
 
Ворог готується як вміє до наступного майдану.
 показать весь комментарий
 
 
В любой стране правоохранители должны получать достойную оплату за охрану общества от негодных элементов.
 показать весь комментарий
 
Извини, друг, я перефразирую: достойные правоохранители должны получать достойную оплату.
 показать весь комментарий
 
 
Так. Але хіба вони цим займаються? Ні! Вони охороняють Авакова і КО, підспівують "мажорам", брали і беруть хабарі з всіх інших.... Все це після Аваківських "успішних реформ".
 показать весь комментарий
 
 
Авакову нужно отчитаться о причинах дестабилизации ситуации в стране...
 показать весь комментарий
 
 
У стариков деньжата забрали,населению тарифы подняли и ментам с военными повысили зарплаты.
 показать весь комментарий
 
 
ну обьективно говоря это повышение давно перезрело. Так как если в провинции зп в 7-8 тысяч еще способна создать конкурс на вакантное место в полиции и выбрать лучших, то в крупных городах этого мало. В Харькове, Одессе, Днепре большой недобор, в Киеве вообще катастрофа. Рядовой состав демотивирован и держится на энтузиазме.
 показать весь комментарий
 
А на якому ентузіазмі тримаються лікарі, вчителі і т.д.?

Ваша методичка не має таких даних???
 показать весь комментарий
 
 
как понять повышение зарплат .это официально произойдет что будут добавлять оклады звания выслугу ? или опять 500 % премии к 2700 грн окладу ? если это законная доплата то опять пенсионеры потребуют и им доплату пенсий и они будут правы так как при малейшем изменении зарплаты пересчитывается и пенсия
 показать весь комментарий
 
 
Нет что бы цену на газ для населения снизить, так они ментам оклады поднимать собираются.
 показать весь комментарий
 
 
"Мы меняем ментальность..." - говорит министр. Ну, это мы заметили давно, а вот как с медицинской страховкой? Все ли рядовые патрульные, угро и следаки обеспечены бесплатным медицинским страхованием и страхованием жизни?

Насколько я интересовался в личных беседах, так в Одессе - нет. И еще узнал, что форму некоторые (?) полицейские покупали за свои деньги... Так и хотелось спросить: а оружие - тоже?
 показать весь комментарий
 
 
С одной стороны хорошо, чтобы не было как в анекдоте - "зарплата? А я думал корочку дали, ствол дали - и крутись дальше сам". С другой стороны - учитывая нищенские зарплаты врачей, ученых, педагогов и других бюджетников - сильно уж смахивает на методику паРаши. Типа, прикормим армию ментов, чтобы они нас от народа защитили - так как им есть что терять
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств
 
 
 
 
 
 вверх