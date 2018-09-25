 Аваков: В госбюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат рядового состава входящих в МВД ведомств

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал во вторник во время рабочей поездки в Черниговскую область.

"В проекте Госбюджета мы заложили повышение заработной платы для рядового состава на 30%, а для некоторых подразделений даже вдвое. Кроме этого, мы работаем над дополнительной программой социального обеспечения. Это будет мотивировать личный состав", - уверен Аваков.

Министр также сообщил, что в ближайшее время планируется изменить критерии оценки работы полицейского.

"В приоритете будет уровень доверия общества к правоохранителям. Второй индикатор - уровень раскрытия преступлений. Если вам доверяет население вашего региона, значит, вы работаете правильно. Я прошу вас держать постоянный контакт с реальным гражданским обществом", - отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что каждый полицейский - часть большого проекта реформы правоохранительных сектора.

"Мы меняем ментальность, подходы, методы и кадровое оснащение. У нас этот процесс осложняется тем, что мы живем в постсоветской стране с переходной экономикой и с агрессией со стороны РФ. Мы должны одной рукой держать оборону от внешнего агрессора и уголовного мира, а другой создавать условия здесь внутри страны, чтобы стать сильнее", - сказал он.

Аваков отметил, что сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект об уголовных проступках, который значительно облегчит работу следователей.

"Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада сможет проголосовать закон об уголовных проступках, который поможет работе следователей. Надеюсь, что до нового года закон вступит в силу. Это значительно облегчит работу следствия и даст ему возможность сконцентрироваться на более серьезных делах", - подчеркнул министр.

В сообщении отмечается, что во время поездки главы МВД в Черниговскую область Нежинскому отделу полиции ГУ Нацполиции в области были переданы три полицейских автомобиля.



