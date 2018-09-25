 Взрыв миномета "Молот": Причина - неправильное хранение взрывателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Стала известна причина взрыва миномета "Молот" накануне на передовой. По данным штаба ООС, вероятной причиной разрыва мины является неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

В связи с большим количеством новостей, которые не соответствуют действительности, Фонд "Вернись живым" также опросил бойцов и командиров подразделения, где произошел инцидент. По нашим данным, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не в заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.

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Вместе с тем, отметим, что силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на непрекращающиеся обстрелы противника оружием, запрещенным так называемыми минскими соглашениями. Кроме этого, бойцы подразделения, которые накануне давали отпор врагу, действовали с соблюдением правил техники безопасности, поэтому, в результате подрыва миномета двое военнослужащих получили ранения: если бы солдаты не соблюдали правила, то могли бы, к сожалению, быть погибшие.

Еще утром мы и сами были готовы "доставать шашки", однако, заключение предварительной проверки и слова военнослужащих, которым мы полностью доверяем, в данном конкретном случае свидетельствуют все же о человеческом факторе.

При этом, к минометам "Молот", что называется, есть вопросы. И ответы на них, включая ответ на вопрос о том, почему на полигоне погибли военнослужащие 128-й бригады, мы, Фонд "Вернись живым", ждем от специальных комиссий.

Искренне надеемся, что журналисты правдиво осветят событие на передовой, а специальные комиссии, в свою очередь, озвучат правдивые данные о причинах трагедии 6 июля на Ривненском военном полигоне".

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Отметим, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.

Напомним, в результате взрыва 120 мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.