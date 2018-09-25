 Взрыв миномета "Молот": Причина - неправильное хранение взрывателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.
"Стала известна причина взрыва миномета "Молот" накануне на передовой. По данным штаба ООС, вероятной причиной разрыва мины является неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.
В связи с большим количеством новостей, которые не соответствуют действительности, Фонд "Вернись живым" также опросил бойцов и командиров подразделения, где произошел инцидент. По нашим данным, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не в заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.
Вместе с тем, отметим, что силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на непрекращающиеся обстрелы противника оружием, запрещенным так называемыми минскими соглашениями. Кроме этого, бойцы подразделения, которые накануне давали отпор врагу, действовали с соблюдением правил техники безопасности, поэтому, в результате подрыва миномета двое военнослужащих получили ранения: если бы солдаты не соблюдали правила, то могли бы, к сожалению, быть погибшие.
Еще утром мы и сами были готовы "доставать шашки", однако, заключение предварительной проверки и слова военнослужащих, которым мы полностью доверяем, в данном конкретном случае свидетельствуют все же о человеческом факторе.
При этом, к минометам "Молот", что называется, есть вопросы. И ответы на них, включая ответ на вопрос о том, почему на полигоне погибли военнослужащие 128-й бригады, мы, Фонд "Вернись живым", ждем от специальных комиссий.
Искренне надеемся, что журналисты правдиво осветят событие на передовой, а специальные комиссии, в свою очередь, озвучат правдивые данные о причинах трагедии 6 июля на Ривненском военном полигоне".
Отметим, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.
Напомним, в результате взрыва 120 мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.
-----
Вот и все, а вони было. Лишь бы говна на вентилятор набросить.
Самые старые и неправильно хранящиеся мины - только у "Молота".
Неподготовленные расчеты, которые снимают блокиратор двойного заряжания - только у "Молота"
Со всеми остальными минометами, ничего такого не происходит.
Ты мне лучше скажи, где тот инертный подрывник у мины находится, который хранили неправильно?
Советских минометов, сопоставимого с "Молотом" калибра, в ВСУ, на данный момент около 250 единиц.
Это 2с12а "Сани", 80-х годов выпуска (ну очень старое оружие!), и ПМ-38, времен второй мировой войны.
А также, сотни 82мм минометов.
И если бы во время нынешней войны, хоть один миномет/сау/рсзо взорвалась, то журналисты не обделили бы это происшествие своим вниманием (даже с учетом "сумасшедшего вала новостей 2014 года", война идет и 2015, 2016, 2017 и 2018 году).
"Молотов" - 100-150 единиц.
Твой удел - лизать жопу и петь дифирамбы власти.
На этом сосредоточься, быдлота.
Я и слова не сказал про вооружения, которые делают в Украине, но ты, вонючий платный троль, только и способный что гадить в интернете, этого "не заметил".
Во всех остальных минометах, состоящих на вооружении ВСУ, такие неприятности не случаются.
😎
Ни гугл, ни вики, про это чудо научной мысли ничего не знают.
Значит будут, если не было, значит молотком забили туда.
И еще выдержка из мануала к миномету 2С12:
Категорично забороняється:
- стріляти мінами з підривниками, які мають пошкоджену мембрану (розірвану, дуже вдавлену або з щилиною), оскільки в цьому випадку може статися передчасний вибух міни в каналі стволу міномету;
- класти міни з підривниками ГЗМЗ-7,М-12, М-6 і трубками Т-1без ковпачків в ящики і перевозити їх в такому вигляді........
Так что, разрыв ствола любого миномета очень реален без вины самого миномета или производителя.
1.В США. Семь американских морских пехотинцев были убиты, а несколько других ранены, когда взорвался миномет во время учений в армейском штабе Хоторна в штате Невада.
2.Из-за взрыва с 60-миллиметровым минометом в Мали погибли двое солдат голландской аэромобильной бригады, а один получил тяжелые ранения.
3. Выстрел из миномёта по самому себе: инцидент в армии Германии
1 июня 2018 видео VID 20180531 WA0005 1
4. Журнал американской армии под названием Military Review опубликовал предсмертное фото, которое успела сделать военный фотограф Гилда Клейтон в Афганистане Во время учений миномет разорвался и погибли четверо военных, а также американская военная журналистка, которая успела сделать последний кадр в своей жизни.
Один из четырех погибших тоже был военным фотографом, которого Клейтон должна научить документировать стрельбы. Он тоже сделал снимок в момент взрыва.
Еще видео взрывов миномета Insurgent Mortar Explodes
особо рекомендую сборное видео ШОК!!! С МИНОМЕТОМ ШУТКИ ПЛОХИ.. некоторое видео заставит в ужасе от происходящего.... но улыбнуться...
Увы.... минометы взрываются практически во всех армиях мира..
Блин та только время потратили, сюда на Цензор надо было идти и местных кренделей-эксперДов опросить, они всё бы рассказали, и сколько минометов, и где, и как стрелять, и как производить, и про зраду, и про перемогу, а вы ото фигней страдаете...
1. Затяжні постріли
2. Відказ.
Все що тут описано - маячня сивої кобили. Боєприпас при неправильному зберіганні отримав більшу потужність? Ви іскперди-ідіоти.
У 1986 році довелося використовувати міни 82-мм випуску 1937 року. Міномети пару раз "плюнули", пару раз зробили "аборти". Потім ми всі БП з цієї партії втопили у річці.
Перед тим як постити херню, попитайте спеціалістів.