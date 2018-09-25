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 Взрыв миномета "Молот": Причина - неправильное хранение взрывателей

Вероятной причиной разрыва мины, в результате которого двое военнослужащих одной из бригад из состава Объединенных сил получили ранения (легкие касательные ранения и контузии), является неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Стала известна причина взрыва миномета "Молот" накануне на передовой. По данным штаба ООС, вероятной причиной разрыва мины является неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

В связи с большим количеством новостей, которые не соответствуют действительности, Фонд "Вернись живым" также опросил бойцов и командиров подразделения, где произошел инцидент. По нашим данным, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не в заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв "Молота". Расследование ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года. ДОКУМЕНТ

Вместе с тем, отметим, что силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на непрекращающиеся обстрелы противника оружием, запрещенным так называемыми минскими соглашениями. Кроме этого, бойцы подразделения, которые накануне давали отпор врагу, действовали с соблюдением правил техники безопасности, поэтому, в результате подрыва миномета двое военнослужащих получили ранения: если бы солдаты не соблюдали правила, то могли бы, к сожалению, быть погибшие.

Еще утром мы и сами были готовы "доставать шашки", однако, заключение предварительной проверки и слова военнослужащих, которым мы полностью доверяем, в данном конкретном случае свидетельствуют все же о человеческом факторе.

При этом, к минометам "Молот", что называется, есть вопросы. И ответы на них, включая ответ на вопрос о том, почему на полигоне погибли военнослужащие 128-й бригады, мы, Фонд "Вернись живым", ждем от специальных комиссий.

Искренне надеемся, что журналисты правдиво осветят событие на передовой, а специальные комиссии, в свою очередь, озвучат правдивые данные о причинах трагедии 6 июля на Ривненском военном полигоне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту взрыва миномета "Молот" проводится досудебное расследование, - Лысенко

Отметим, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.

Напомним, в результате взрыва 120 мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088012
 
   
 Топ комментарии
 
Снаряды для Молота должны хранится в ящике из красного дерева покрытого лаком, из нутри оббитым бархатом, при температуре 22 гр по цельсию и влажности воздуха не более 60%
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Удивительно, что только "Молот", регулярный участник инцидентов.
Самые старые и неправильно хранящиеся мины - только у "Молота".
Неподготовленные расчеты, которые снимают блокиратор двойного заряжания - только у "Молота"
Со всеми остальными минометами, ничего такого не происходит.
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в следующем эпизоде будет новая версия - неправильное хранение самого миномета!
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Хотелось бы услышать мнение спецов по поводу хранения взрывателей и минометов других образцов...
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Снаряды для Молота должны хранится в ящике из красного дерева покрытого лаком, из нутри оббитым бархатом, при температуре 22 гр по цельсию и влажности воздуха не более 60%
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И сам миномет как-то подозрительно много стоит. Интересно, если закупать такое за рубежом, без пашинского и порошенко, что почем?
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Спробуй купи! ніхто не продасть. Іімпортні, навіть російські значно дорожче (російський більш ніж 1.6 млн. руб).
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Польша, Литва, Нигерия, например, как-то же покупают, просто интересно, без коррупции сколько бы это стоило. Хотя, может, лохторат выберет когда-нибудь не такое г...... в президенты и депутаты, тогда и нам будут продавать...
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В связи с большим количеством новостей, которые не соответствуют действительности, Фонд "Вернись живым" также опросил бойцов и командиров подразделения, где произошел инцидент. По нашим данным, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не в заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.
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Вот и все, а вони было. Лишь бы говна на вентилятор набросить.
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Удивительно, что только "Молот", регулярный участник инцидентов.
Самые старые и неправильно хранящиеся мины - только у "Молота".
Неподготовленные расчеты, которые снимают блокиратор двойного заряжания - только у "Молота"
Со всеми остальными минометами, ничего такого не происходит.
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Советские минометы свой ресурс выработали и списываются, поэтому возникла необходимость создать украинский миномет. Сейчас советских минометов практически не осталось, соответственно, шансов взорваться у них крайне мало. А до этого взрывались не хуже. Взрывались не только минометы, но и САУ, например. Просто об этом почти никто не писал в сумасшедшем вале новостей 2014 года.
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Советских миномётов дохрена. Те же сани лучше всяких молотов в 1000 раз, та даже миномёты образца 1943 есть и они лучше.

Ты мне лучше скажи, где тот инертный подрывник у мины находится, который хранили неправильно?
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Да ты что.
Советских минометов, сопоставимого с "Молотом" калибра, в ВСУ, на данный момент около 250 единиц.
Это 2с12а "Сани", 80-х годов выпуска (ну очень старое оружие!), и ПМ-38, времен второй мировой войны.
А также, сотни 82мм минометов.
И если бы во время нынешней войны, хоть один миномет/сау/рсзо взорвалась, то журналисты не обделили бы это происшествие своим вниманием (даже с учетом "сумасшедшего вала новостей 2014 года", война идет и 2015, 2016, 2017 и 2018 году).
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Так інших майже не лишилося. З чим порівнювати?
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200-230 единиц минометов "Сани".
"Молотов" - 100-150 единиц.
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А "удівітельно" для вас,сук, що Україна посміла виготовити міномет. Ви ж срете не тільки на міномет, а й на все озброєння виготовлене в Україні. Зосередьтесь краше на своєму(касабському) ПВО, яке збиває власні літаки, на жопоруких касабських дипломатах, які не встані доставляти "кокс" для високоскрепних
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Заткни свою пасть свинья поганая.
Твой удел - лизать жопу и петь дифирамбы власти.
На этом сосредоточься, быдлота.
Я и слова не сказал про вооружения, которые делают в Украине, но ты, вонючий платный троль, только и способный что гадить в интернете, этого "не заметил".
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По нашим данным, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не в заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.Источник: https://censor.net.ua/n3088012....................................Це не зв'язано з ситуацією на передовій,бо так взривалися б усі міни.П'яний майор повинен відповісти за зберігання боєприпасів.
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классный миномет, из которого нужно стрелять длиннющей веревкой из отдаленного окопа.
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Нормальный миномет. Просто не нужно "аватаром" быть.
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тебе так легче верить в реформатора пашинского - погибших воинов записывать в аватары?
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може сам стріляв із нього коли піс тіш що нормальний
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в следующем эпизоде будет новая версия - неправильное хранение самого миномета!
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Неправильно хранятся взрыватели, неправильно заряжаются мины, некачественные мины - все это может произойти только с минометом "Молот".

Во всех остальных минометах, состоящих на вооружении ВСУ, такие неприятности не случаются.
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Не той краской миномьот покрасили!
😎
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Теперь осталось понять, что такое "инертный подрывник" , от наших эксперДов Вибух міномета "Молот": Причина - неправильне зберігання детонаторів - Цензор.НЕТ 4339
Ни гугл, ни вики, про это чудо научной мысли ничего не знают.
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это они так инерционный взрыватель обозвали. Только есть маленький затык: на минах его нет.
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Как нет?!! Вибух міномета "Молот": Причина - неправильне зберігання детонаторів - Цензор.НЕТ 221
Значит будут, если не было, значит молотком забили туда.
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Взрыватель на минах приводится в боевое положение под действием инерционных сил на выходе из ствола. При неосторожном хранении, может быть приведен в боевое положение, например, от удара.
И еще выдержка из мануала к миномету 2С12:
Категорично забороняється:
- стріляти мінами з підривниками, які мають пошкоджену мембрану (розірвану, дуже вдавлену або з щилиною), оскільки в цьому випадку може статися передчасний вибух міни в каналі стволу міномету;
- класти міни з підривниками ГЗМЗ-7,М-12, М-6 і трубками Т-1без ковпачків в ящики і перевозити їх в такому вигляді........
Так что, разрыв ствола любого миномета очень реален без вины самого миномета или производителя.
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Все верно..миномет то разрывает именно детонация самой мины, а не вышибной заряд.
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просто информация...
1.В США. Семь американских морских пехотинцев были убиты, а несколько других ранены, когда взорвался миномет во время учений в армейском штабе Хоторна в штате Невада.
2.Из-за взрыва с 60-миллиметровым минометом в Мали погибли двое солдат голландской аэромобильной бригады, а один получил тяжелые ранения.
3. Выстрел из миномёта по самому себе: инцидент в армии Германии
1 июня 2018 видео VID 20180531 WA0005 1
4. Журнал американской армии под названием Military Review опубликовал предсмертное фото, которое успела сделать военный фотограф Гилда Клейтон в Афганистане Во время учений миномет разорвался и погибли четверо военных, а также американская военная журналистка, которая успела сделать последний кадр в своей жизни.
Один из четырех погибших тоже был военным фотографом, которого Клейтон должна научить документировать стрельбы. Он тоже сделал снимок в момент взрыва.
Еще видео взрывов миномета Insurgent Mortar Explodes
особо рекомендую сборное видео ШОК!!! С МИНОМЕТОМ ШУТКИ ПЛОХИ.. некоторое видео заставит в ужасе от происходящего.... но улыбнуться...
Увы.... минометы взрываются практически во всех армиях мира..
Вибух міномета "Молот": Причина - неправильне зберігання детонаторів - Цензор.НЕТ 6733

Вибух міномета "Молот": Причина - неправильне зберігання детонаторів - Цензор.НЕТ 5126
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Пашинского к себе зазываешь...? Сиди уж сам там ... где сидишь.
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Бугагага))) А чо на других минометах не наблюдается "неправильное хранение взрывателей"? а только на пашинских молотах?
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Вибухи мінометів трапляються у всіх арміях світу. І досит часто.
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Сані теж кілька разів вибухали просто це журналістів мало цікавить.
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думаю скоро эти взрыватели или даже целый миномет оставят на хранение в природном кармане пашинского.
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Могла быть деформация ствола, не видимая глазом, метал имеет свойство деформироваться от разных условий, но это установить уже не возможно. Но на деформацию я бы советовал еще потестировать эти минометы. Вполне может быть не подходящий металл, который крутит от температуры.
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А могли і міни не протирати від мастила. Пара -трійка вистрілів - і все.
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Опросили бойцов и офицеров подразделения, где всё случилось...
Блин та только время потратили, сюда на Цензор надо было идти и местных кренделей-эксперДов опросить, они всё бы рассказали, и сколько минометов, и где, и как стрелять, и как производить, и про зраду, и про перемогу, а вы ото фигней страдаете...
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Через направильне зберігання боєприпасів можуть бути:
1. Затяжні постріли
2. Відказ.
Все що тут описано - маячня сивої кобили. Боєприпас при неправильному зберіганні отримав більшу потужність? Ви іскперди-ідіоти.
У 1986 році довелося використовувати міни 82-мм випуску 1937 року. Міномети пару раз "плюнули", пару раз зробили "аборти". Потім ми всі БП з цієї партії втопили у річці.
Перед тим як постити херню, попитайте спеціалістів.
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Хто б, сука, сумнівався. мужеложенко пашинському око не виклює.
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Если кусок толстостенной безшовной трубы стоит 1.6 лимона то я Испанский летчик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзрыв миномета "Молот": Причина - неправильное хранение взрывателей
 
 
 
 
 
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