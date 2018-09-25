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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Золотого огневые позиции наемников РФ, - Минобороны

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал нарушения наемниками РФ минских договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наемники РФ продолжают нарушать установленное с 29 августа "школьное" перемирие. В течение 24 сентября 2018 г. вооруженными формированиями РФ были осуществлены 27 обстрелов. В том числе два обстрела с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 24 сентября 2018 г. на временно оккупированных территориях в Саханке зарегистрированы два 82-мм миномета 2Б14 "Поднос", установленных на обустроенной позиции с боеприпасами, подготовленными к использованию. Это является прямым нарушением установленных линий отвода и признаком подготовки наемников РФ в очередной провокации. Кроме того, БПЛА СММ ОБСЕ на участке разведения вблизи Золотого обнаружил признаки обустройства наемниками РФ огневых позиций, что является прямым нарушением комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 года", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088007
 
 
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