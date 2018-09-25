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 Внешнее независимое оценивание пройдет с 20 мая по 12 июля 2019 года, - Украинский центр оценивания качества образования

Выпускники обязаны будут сдать 3 экзамена: украинский язык и литературу, математику или историю Украины и еще один предмет на выбор.

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с приказом каждый пользователь имеет право пройти тесты максимум по четырем учебным предметам. В целом внешнее независимое оценивание будет проходить по одиннадцати учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык", - говорится в сообщении Центра оценивания.

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Выпускникам старшей школы заведений общего среднего образования 2019 года результаты ВНО по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать: украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору участника), еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Кроме того, в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе, а также по математике или истории Украины (на выбор) будут сдавать ученики (слушатели, студенты) заведений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые в 2019 году получат полное общее среднее образование. Таким участникам результаты тестирования будут зачислены как оценки за государственную итоговую аттестацию по образовательному уровню полного общего среднего образования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088006
 
 
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