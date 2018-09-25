 В Одессе задержаны подозреваемые в нападении на активиста Михайлика, это представители грузинской мафии, - СМИ

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о задержании подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика, информирует Цензор.НЕТ.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании нескольких лиц, возможно, причастных к нападению.

Одесское издание "Думская" называет количество задержанных. По его данным , их трое, все – граждане Грузии. У одного из бандитов изъяли пистолет, из которого, предположительно, стреляли в Михайлика, сообщает издание. Один из задержанных находится под охраной полицейского спецназа в Еврейской больнице (той же, где лечат и Михайлика). "Думская" утверждает, что сейчас задержанным избирают меру пресечения. Прокуратура будет требовать содержания под стражей. При этом раненому бандиту, утверждают журналисты, по словам врачей, нельзя в СИЗО по состоянию здоровья.

INSIDER дополняет эти сведения информацией о том, что задержанные будто бы признались на допросе в нападении на активиста. Источник издания также сообщил, что задержанных не впервые привлекают к уголовной ответственности. Вычислить их удалось по сигналу мобильного телефона с места преступления.

Также INSIDER сообщает, что у здания Еврейской больницы сейчас собираются представители грузинской диаспоры. Там же находится консул Грузии Торнике Берикашвили.

"Я узнал о событии около полудня и прибыл на место. Это громкое дело, и я надеюсь, что правду выяснят. Здесь, в больнице, наш гражданин, он является инвалидом. Но я не могу подтвердить, что двое других задержанных – граждане Грузии", – цитирует издание слова консула.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

24 сентября в Одессу вылетела из Киева усиленная группа правоохранителей. Вечером этого же дня Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в деле о нападении на активиста Михайлика есть определенные наработки, и оно имеет перспективы быть раскрытым.