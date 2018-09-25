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 В Одессе задержаны подозреваемые в нападении на активиста Михайлика, это представители грузинской мафии, - СМИ

По данным "Думской", у одного из задержанных изъяли пистолет, из которого, предположительно, стреляли в активиста.

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о задержании подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика, информирует Цензор.НЕТ.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании нескольких лиц, возможно, причастных к нападению.

Одесское издание "Думская" называет количество задержанных. По его данным , их трое, все – граждане Грузии. У одного из бандитов изъяли пистолет, из которого, предположительно, стреляли в Михайлика, сообщает издание. Один из задержанных находится под охраной полицейского спецназа в Еврейской больнице (той же, где лечат и Михайлика). "Думская" утверждает, что сейчас задержанным избирают меру пресечения. Прокуратура будет требовать содержания под стражей. При этом раненому бандиту, утверждают журналисты, по словам врачей, нельзя в СИЗО по состоянию здоровья.

INSIDER дополняет эти сведения информацией о том, что задержанные будто бы признались на допросе в нападении на активиста. Источник издания также сообщил, что задержанных не впервые привлекают к уголовной ответственности. Вычислить их удалось по сигналу мобильного телефона с места преступления.

Также INSIDER сообщает, что у здания Еврейской больницы сейчас собираются представители грузинской диаспоры. Там же находится консул Грузии Торнике Берикашвили.

"Я узнал о событии около полудня и прибыл на место. Это громкое дело, и я надеюсь, что правду выяснят. Здесь, в больнице, наш гражданин, он является инвалидом. Но я не могу подтвердить, что двое других задержанных – граждане Грузии", – цитирует издание слова консула.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

24 сентября в Одессу вылетела из Киева усиленная группа правоохранителей. Вечером этого же дня Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в деле о нападении на активиста Михайлика есть определенные наработки, и оно имеет перспективы быть раскрытым.

Источник: https://censor.net.ua/n3088004
 
 
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о, трухановские щас на Саакашвили еще свалят для глубины пездеца
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Cцака сбежал, а его оставшиеся в Украине бандгруппы ведут разборки с метными бандосами.
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грузинская мафия, вон оно че. а труха и не при чем.
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Такой шум поднялся, а эти удаки не свалили из города и даже ствол с телефонами не скинули. Я х-з, но всё же верю в разум у человеков.
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Саакашвили удалось посадить всех грузинских воров в законе
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Ну вот те раз...
Не успеет проверка с Киевп до Одессы доехать...как подозреваемый предстанет перед Богом...не забыв при этом написать чисто сердечное за минуту до кончины
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Мафия какая то немафиозная, и ствол держали при себе и на телефон другой денег не было, даже признались по быстрому.
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еще и как бы... не Рембо
...в больнице, наш гражданин, он является инвалидом...
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"Українська демократія" напустила за гроші чорножопих в країну. Тепер самі українці потерпають від них.
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Интересно, на кой оно грузинам надо? И трухлявый опять не при делах...
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Жена "активиста" замешана в нелегальном бизнесе. Это очередные разборки меж Сцаковскими чурбанами и местными мафиози.
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"я его слепила из того, что было" - итоги расследования
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Нужно изменить закон по которому заезжих бандитов выдворяют так, чтобы при повторном задержании их сажали на пожизненное, чтобы бандиты, мафия не стремились в Украину.
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Ну наконец-то про грузинскую мафию в Украине сказали что она грузинская. А то их раньше неопределенно - политкорректно "иностранцами" называли.
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та ну нах, Порошенко лічно нападав, ну ілі його син як мінімум
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессе задержаны подозреваемые в нападении на активиста Михайлика, это представители грузинской мафии, - СМИ
 
 
 
 
 
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