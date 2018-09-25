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 Политика Украины
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Все про:декларация (1012) проверка (571) электронное декларирование (626) НАПК (616) Мангул (7)

 НАПК запустило автоматическую проверку электронных деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций, что позволит повысить эффективность проверки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства во вторник.

"Сегодня очень знаковое и важное решение, которое позволит нам проверять декларации более эффективно", - сказал председатель НАПК Александр Мангул.

По его словам, модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией из открытых реестров и выстроить все декларации по показателю коррупционного риска.

Мангул отметил, что верификация деклараций будет проходить без вмешательства сотрудников НАПК, от агентства лишь необходимо принять правовое решение о начале такой проверки.

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Автоматическая верификация деклараций, по словам Мангула, займет около 5 дней с дня ее начала.

Решение о начале верификации он будет выносить на рассмотрение НАПК на ближайших заседаниях.

"Те декларации, которые окажутся на вершине этого рейтинга коррупционных рисков, будут в "красной" зоне. Из этой зоны мы будем отфильтровывать декларации лиц, занимающих ответственное и особое ответственное положение, и по этим лицам мы планируем проверить", - разъяснил он.

Мангул добавил, что на данный момент в реестре около 2,7 млн деклараций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088000
 
 
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цікаво, як можна порівнювати і оцінювати автоматично ?
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от я і кажу... нема чого тупеньким до людей пхатися.. автоматично оцінять.. межанічно відфільтрують а арифметично конфіскують все"чєстнаукрадінає" НАПК запустило автоматическую проверку электронных деклараций - Цензор.НЕТ 9100 (як колись дехто бзднув на зустрічі з юдькою)
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так і знала що якась гостроязика розумака вчепиться
справа в тому, що наші декларанти вміють так вправно приховувати свої ліві прибутки, що я сумніваюсь, чи подіє вибраний спосіб аналізу.
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В каких-либо реестрах записаны крупные покупки...
Алгоритм строится на основе доступной информации и чем больше фиксируется имущественно-финансовых операций, тем более достоверная информация о рисках...
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більшість записує або на ліві фірми або на лівих осіб і шукай кінці...
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Возможно и это проверить, ведь левые фирмы тоже регистрируются...
Я же не знаю алгоритма, я просто предположил слёту - как можно проверять.
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а раньше...на счетах считали? (это юмор)
автоматическая проверка - это того что убыло-прибыло или оценочной стоимости задекларированного (там до какой-то суммы можно не указывать...и часто этим грешат, оценивая например картину-бусики-сумочку-запонки... в разы меньше)
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Опять сделали из украинцев идиотов...
Годами рассказывали, что автоматизация проверок невозможна, что программные модули сделаны студентами на Бэйсике за 5 копеек, а все остальное украдено...
А как только МВФ яйца зажало - сразу все заработало!
И модули подошли....
А как же Луцик дело закроет о краже средств? И краснеть не будет на интервью...Или уже привычно?
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кароч...як всигда...шэ курочка в гнизде, а яичко в 3.14зде...
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