 НАПК запустило автоматическую проверку электронных деклараций

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства во вторник.
"Сегодня очень знаковое и важное решение, которое позволит нам проверять декларации более эффективно", - сказал председатель НАПК Александр Мангул.
По его словам, модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией из открытых реестров и выстроить все декларации по показателю коррупционного риска.
Мангул отметил, что верификация деклараций будет проходить без вмешательства сотрудников НАПК, от агентства лишь необходимо принять правовое решение о начале такой проверки.
Автоматическая верификация деклараций, по словам Мангула, займет около 5 дней с дня ее начала.
Решение о начале верификации он будет выносить на рассмотрение НАПК на ближайших заседаниях.
"Те декларации, которые окажутся на вершине этого рейтинга коррупционных рисков, будут в "красной" зоне. Из этой зоны мы будем отфильтровывать декларации лиц, занимающих ответственное и особое ответственное положение, и по этим лицам мы планируем проверить", - разъяснил он.
Мангул добавил, что на данный момент в реестре около 2,7 млн деклараций.
справа в тому, що наші декларанти вміють так вправно приховувати свої ліві прибутки, що я сумніваюсь, чи подіє вибраний спосіб аналізу.
Алгоритм строится на основе доступной информации и чем больше фиксируется имущественно-финансовых операций, тем более достоверная информация о рисках...
Я же не знаю алгоритма, я просто предположил слёту - как можно проверять.
автоматическая проверка - это того что убыло-прибыло или оценочной стоимости задекларированного (там до какой-то суммы можно не указывать...и часто этим грешат, оценивая например картину-бусики-сумочку-запонки... в разы меньше)
Годами рассказывали, что автоматизация проверок невозможна, что программные модули сделаны студентами на Бэйсике за 5 копеек, а все остальное украдено...
А как только МВФ яйца зажало - сразу все заработало!
И модули подошли....
А как же Луцик дело закроет о краже средств? И краснеть не будет на интервью...Или уже привычно?