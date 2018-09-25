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 "Нам все равно суждено жить вместе", - в МИД РФ пожаловались на "русофобские пассажи Киева"

В МИД РФ считают, что высшее украинское руководство использует антироссийскую риторику, которая идет вразрез со стратегическими интересами страны.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, передает Цензор.НЕТ.

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"Процесс разрыва с Москвой пусть даже в ущерб собственным национальным интересам преподносился как главное достижение действующей власти. В "копилку" занесены попытки создания автокефальной церкви в Украине, усилия по разрыву еще остающихся связей с Россией в разных областях", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что 25 сентября получили официальную ноту МИД Украины о "желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной".

"Таким образом, дан импульс продолжению процесса "зачистки" всей договорно-правовой базы Украины с Россией... Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", - считают в российском внешнеполическом ведомстве.

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В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Украина "никуда не денутся" друг от друга исторически и географически.

"Нам все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут", - уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3087997
 
 
 Топ комментарии
 
не вместе а рядом, это разные вещи трохи
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Я не "киевское руководство", а простой человек, говорю личное мнение - идите на 3 буквы рашакозлы, да поскорее
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В МИД РФ ПРОСТО ПСИХБОЛЬНЫЕ. Только вчитайтесь , что они пишут
.. Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", - считают в российском внешнеполическом ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3087997
В ПОРЫВЕ ЗАРАБОТАТЬ ОЧКИ У ЭЛЕКТОРАТА !!! То есть рашка признает, что украинцы дружить с ней не хотят. НО, почему то киевская власть ДОЛЖНА наплевать на мнение украинцев во имя дружбы с убийцами. ЭТО ЖЕСТЬ !
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Клааассс !!! Вперше за 364 роки Кацапія заскавуліла і почала турбуватися про нас за себе !!! Кацапи готуйтесь до Головного Ювілею вашого агломерату 300 річчя Дєржави з краденою самоназвою РАССІЯ . Педросифозний в 1721 році , десь між 14 і 21 жовтня тиснув манускрипта про самоназвання ординського непотребу Рассією з наказом до своїх амбасадорів, вимагати від усього світу , щоб Князівство Московське називали краденою назвою РАССІЯ . Це не звістка , це прилетіла ластівка на похорони країни МОКСЕЛЬ , хоча першою ластівкою на похорони Кацапії ,була згода Варфоломея на ТОМОС . А з томосом не все так було безхмарно і ще потрібно розібратися, хто тривалий час його в Україні гальмував , кацапський волосан тут " нє прі дєлах" . Слава Україні !
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Найгірше що може бути в побуті-це мати дурнуватого сусіда,ним може бути наркоман,алкаш,Зек,хуліган,сифилітік,туберкульозник,гвалтівник,педофіл і т.д. І може хтось скаже що з таким сусідом треба жити мирно,вітатися,усміхатися і запрошувати на вечерю?От такого дурнуватого і вічного сусіда має Україна в робразі конченої Раші.Цей сусід ніколи не змінить свого характеру,не вилікується,не проспиться,не стане на шлях виправлення. Горе нам з таким сусідом,тому від нього треба відгороджуватися колючим дротом і провести по ньому струм 2000 вольт.Варіантів немає.З кацапнею ми ніколи не помиримось і не знайдемо спільну мову,бо це бидло і ординці і розуміє тільки силу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нам все равно суждено жить вместе", - в МИД РФ пожаловались на "русофобские пассажи Киева"
 
 
 
 
 
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