 "Нам все равно суждено жить вместе", - в МИД РФ пожаловались на "русофобские пассажи Киева"

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, передает Цензор.НЕТ.

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"Процесс разрыва с Москвой пусть даже в ущерб собственным национальным интересам преподносился как главное достижение действующей власти. В "копилку" занесены попытки создания автокефальной церкви в Украине, усилия по разрыву еще остающихся связей с Россией в разных областях", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что 25 сентября получили официальную ноту МИД Украины о "желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной".

"Таким образом, дан импульс продолжению процесса "зачистки" всей договорно-правовой базы Украины с Россией... Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", - считают в российском внешнеполическом ведомстве.

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В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Украина "никуда не денутся" друг от друга исторически и географически.

"Нам все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут", - уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.