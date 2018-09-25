 "Нам все равно суждено жить вместе", - в МИД РФ пожаловались на "русофобские пассажи Киева"

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс разрыва с Москвой пусть даже в ущерб собственным национальным интересам преподносился как главное достижение действующей власти. В "копилку" занесены попытки создания автокефальной церкви в Украине, усилия по разрыву еще остающихся связей с Россией в разных областях", - заявили в ведомстве.
В МИД РФ отметили, что 25 сентября получили официальную ноту МИД Украины о "желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной".
"Таким образом, дан импульс продолжению процесса "зачистки" всей договорно-правовой базы Украины с Россией... Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", - считают в российском внешнеполическом ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Украина "никуда не денутся" друг от друга исторически и географически.
"Нам все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут", - уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.
.. Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", - считают в российском внешнеполическом ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3087997
В ПОРЫВЕ ЗАРАБОТАТЬ ОЧКИ У ЭЛЕКТОРАТА !!! То есть рашка признает, что украинцы дружить с ней не хотят. НО, почему то киевская власть ДОЛЖНА наплевать на мнение украинцев во имя дружбы с убийцами. ЭТО ЖЕСТЬ !