 По факту взрыва миномета "Молот" проводится досудебное расследование, - Лысенко

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих вследствие разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшего телесные повреждения нескольких человек. Установлено, что 23 сентября 2018 г. около 21.00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате двое военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. В производстве работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Донецкого гарнизона и следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств взрыва", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв "Молота". Расследование ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года. ДОКУМЕНТ

"В то же время решается вопрос о назначении в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы. Также в КНИИСЭ на завершающем этапе проведения находится экспертиза по факту взрыва миномета на территории 233 Ривненского общевойскового полигона, который имел место 6 июля 2018 г." - добавил Лысенко.

По его данным, досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины осуществляется следователями Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области, надзор в форме процессуального руководства - прокурорами военной прокуратуры гарнизона.

Досудебное расследование находится на контроле ГПУ.

Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.