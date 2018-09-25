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 По факту взрыва миномета "Молот" проводится досудебное расследование, - Лысенко

Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств взрыва.

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих вследствие разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшего телесные повреждения нескольких человек. Установлено, что 23 сентября 2018 г. около 21.00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате двое военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. В производстве работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Донецкого гарнизона и следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств взрыва", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв "Молота". Расследование ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года. ДОКУМЕНТ

"В то же время решается вопрос о назначении в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы. Также в КНИИСЭ на завершающем этапе проведения находится экспертиза по факту взрыва миномета на территории 233 Ривненского общевойскового полигона, который имел место 6 июля 2018 г." - добавил Лысенко.

По его данным, досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины осуществляется следователями Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области, надзор в форме процессуального руководства - прокурорами военной прокуратуры гарнизона.

Досудебное расследование находится на контроле ГПУ.

По факту взрыва миномета Молот проводится досудебное расследование, - Лысенко 01

Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года

Источник: https://censor.net.ua/n3087989
 
 
 Топ комментарии
 
Что там расследовать? Мина гамно была. 1970 годов выпуска. Пьяный кацап ее клепал.
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Не, по счету не первое. Матиос уже в тепловизор смотрел.. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о старте следственного эксперимента для установления причин разрыва миномета "Молот". Источник: https://censor.net.ua/n3075965
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Испытывать должны сами разработчики пример мостостроители,а то уже никуда негодиться как не стрельбы так и косит ребят.
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ща завангую - винны ті хто стріляв! ну ну може шоколадний міномйот бути лайном.
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Ага! Так сегодняшний вой скорых- никакого отношения к этому случаю не имеет! А я, после первой инфы, в которой не указывались не время, ни дата- подумал что это оттуда ветер задул. Еще и удивился сверхоперативной подаче инфы. Нет- так нет...
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Что там расследовать? Мина гамно была. 1970 годов выпуска. Пьяный кацап ее клепал.
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Если бы лысенко и ему подобные,точно знали ,что получат по лысине молотом...- В случае "пустого " раследования",то расследовали бы уже завтра.
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От человека слышал, ствол 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" выполнен из той же стали, что и ствол "Молота".
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А вот это уже полный звиздеж. Технологически не получится.
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А чего не расследуют вариант, что выстрел был строго вертикальный и мина обратно упала в миномет. (А у нас "умельцы" тепловизора и такое могут сварганить).
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А где шоколадные эксперты, которые в прошлый раз рассказывали, что мина может разорваться в стволе только от двойного заряжания, а теперь нам красиво расскажут, что уже может.
Или нам расскажут, что мина старая поэтому и взорвалась, а вся артиллерия и танки у нас стреляют только новейшими снарядами, поэтому никогда не взрываются.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо факту взрыва миномета "Молот" проводится досудебное расследование, - Лысенко
 
 
 
 
 
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