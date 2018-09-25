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 Политика Украины
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Все про:СБУ (12835) Кононенко Виктор (9) Вышинский (72)

 СБУ завершила расследование дела российского пропагандиста Вышинского

Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного производства против подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"На сегодняшний день можно говорить, что следствие в его отношении завершено. Материалы готовятся для передачи в суд" - сказал он.

По его словам, у СБУ остается ряд вопросов к другим фигурантам его дела.

Кононенко сообщил, что им обязательно будет сообщено о подозрении, но не уточнил когда именно и кому конкретно.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3087988
 
 
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 Топ комментарии
 
Обменять на Сенцова или Сущенка. Или хоть за кого нибудь из наших.
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остался Медведчук, Гепа, Труханов, Пидрахуй, Новинский..... короче, для сбу еще работы на полсотни лет!
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Зразок риторики А. Вишинського на показних процесах, якою він характеризує старих більшовиків з «ленінської гвардії»:…«шпионы и изменники», «зловонная куча человеческих отбросов», «звери в человеческом облике», «отвратительные негодяи»…
«Расстрелять их всех, как бешеных псов!»… «Раздавить проклятую гадину!»[4]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нікого не нагадує?
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Обменять на Сенцова или Сущенка. Или хоть за кого нибудь из наших.
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Кононенко сообщил, что им обязательно будет сообщено о подозрении, но не уточнил когда именно и кому Источник: https://censor.net.ua/n3087988
На понт бере СБУ завершила расследование дела российского пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 4287
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Фамилия знаковая и в то же время многообещающая - от слова "вышка".
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Андрій Януарійович Вишинський (нар. 10 грудня 1883, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія - пом. 22 листопада 1954, Нью-Йорк, США) - радянський політичний діяч українсько-польського походження, юрист і дипломат. У світову історію увійшов як головний державний обвинувач (генеральний прокурор СРСР) на сталінських «показових судових процесах» 1930-х років. Як правник, був запеклим прибічником принципу «презумпції винності».
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Зразок риторики А. Вишинського на показних процесах, якою він характеризує старих більшовиків з «ленінської гвардії»:…«шпионы и изменники», «зловонная куча человеческих отбросов», «звери в человеческом облике», «отвратительные негодяи»…
«Расстрелять их всех, как бешеных псов!»… «Раздавить проклятую гадину!»[4]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нікого не нагадує?
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Помер в Нью-Йорку, похований на Красній площі біля Кремлівської стіни. Після ХХ з'їзду КПРС в 1956 році Вишинського «посмертно репресовано», його праці перестали бути офіційними посібниками для радянських юристів.
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Алі це таке було хуйло,про яке навіть й згадувати не варто,бо воно було хуйлом у кубі..,а може ти маеш рацію..,нехай малеча "погуглить",мо щось запамятає.Думаю,що нащі мишобратья навіть з Гугла прибрали ссилку,що ордер на арешт їх любимого членіна виписав саме цей гей(у поганому розумінні).Та і померло це чувирло дуже таки "странна"..,ну і як мокшани кажуть-"вовремя".
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Нехай малеча погуглить і зрозуміє, що кавалерійським наскоком і шашкою питання не вирішується. Краще не судити винного, ніж засудити невинного.
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Та навіть й не буду намагатись сперечатись..,ну так ..,але ж як подобаються такі на загал легкі,але кроваві рішення..,ну накшталт кодексу Наполеона..,чи капитана Лінча(його чомусь у полковники записали),та шуткую я.
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Власне, риторика цього вилупка у кінодокументі: Вышинский, 1937 год
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Багато хто із коментаторів Цензора хоче, щоб суди в Україні проходили під керівництвом Ю.Луценка А.Я. Вишинського.
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Ні,ні,і ще раз ні,у цього муденя була особлива фішка-"..признание это царица доказательства..",десь так,коли вперше це прочитав..,просто охрінів,коли задумався,став бандерівцем.
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остался Медведчук, Гепа, Труханов, Пидрахуй, Новинский..... короче, для сбу еще работы на полсотни лет!
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Медведчук і Підрахуй якраз є такими "радянськими юристами", мабуть вчилися на працях А.Я.Вишинського.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ завершила расследование дела российского пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
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