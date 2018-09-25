 СБУ завершила расследование дела российского пропагандиста Вышинского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"На сегодняшний день можно говорить, что следствие в его отношении завершено. Материалы готовятся для передачи в суд" - сказал он.

По его словам, у СБУ остается ряд вопросов к другим фигурантам его дела.

Кононенко сообщил, что им обязательно будет сообщено о подозрении, но не уточнил когда именно и кому конкретно.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".