 Медицинским вузам теперь не будут навязывать "типовые" учебные планы, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте министерства.

"Минздрав приказом № 1896 отменил ряд приказов, которые регламентировали содержание учебных планов по подготовке специалистов в учреждениях высшего медицинского образования. Возможность самостоятельно формировать учебные планы расширит автономию университетов. Это еще один шаг к интеграции украинской системы высшего образования в Европейское образовательное пространство. Пункт 4 статьи 10 закона Украины "О высшем образовании" предусматривает, что за каждой специальностью учреждение высшего образования на основании соответствующей образовательной программы разрабатывает учебный план. Этот план определяет перечень и объем учебных дисциплин, последовательность их изучения, форму проведения учебных занятий и др.", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что до сих пор медицинские университеты не могли в полной мере воспользоваться своим правом: ряд устаревших приказов, датированных, начиная с 1995 года, не позволял им существенно отступать от "типовых" учебных планов.

"Университеты должны придерживаться единых стандартов высшего образования, их образовательные программы должны пройти аккредитацию. В то же время, формирование учебных планов должно принадлежать к компетенции учреждений высшего медицинского образования, и не должно регламентироваться министерством. Учреждения высшего медицинского образования должны иметь возможность быстро реагировать на развитие медицины, адаптировать свои учебные планы, учитывая передовые мировые тенденции", - подчеркнули в Минздраве.

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