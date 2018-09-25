 Россия дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины, - Омелян на встрече с представителем Госдепартамента США Тикнором

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.
"Россия, нарушая основные принципы международного морского права, создает дополнительное напряжение и дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины", – говорится в сообщении.
В качестве примера Омелян навел строительство Россией Керченского моста, который "установил ограничения для судов, идущих к/из морских портов Мариуполя и Бердянска, и постоянные задержки судов для так называемого обзора, которые создают напряжение в регионе и мешают мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря".
"В результате таких осмотров судна простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут значимые потери", – добавил украинский министр.
Он призвал мировое сообщество поддержать усилия украинской стороны в противодействии России, информировать международное сообщество в ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива и содействовать защите прав и интересов Украины.
"И мы надеемся, что США останутся одним из наших сильных партнеров в борьбе против незаконной агрессии со стороны России", – подчеркнул министр инфраструктуры.
Ранее Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер отметил, что Вашингтон озабочен обстановкой и ростом числа военных кораблей на Азовском море.
P.S. Читал. Там нет прямых и конкретных указаний относительно военно-морских баз не черноморских стран, 1936 год все-таки. Надо быть юристом, знакомым с морским и международным правом, что бы разобраться в этой казуистике. Как я понимаю, есть нюансы, которые могут зависеть от самой Турции, а так же от статуса страны-жертвы агрессии в аспекте определения такового ООН, и статуса страны, оказывающей помощь стране- жертве агрессии.
Проще Украине передать суда юридически, а на берегу оставить все необходимое обслуживание и необходимую часть экипажа, типа в качестве инструкторов.
Что же, давайте разберемся в ситуации последовательно и без эмоциональных коллапсов нейронных связей.
Наблюдая за переходом наших двух единиц флота из Черного в Азовское море, который начался ещё 20 сентября, многие заметили, мягко говоря, не презентабельный вид поисково-спасательного корабля "Донбасс", на чем и акцентировали свое внимание. И не мудрено, ведь этот корабль проекта 304 было построен на Щецинской судоверфи в Польше в далеком 1969 году! И этого бедолагу, который наведался на своём веку походов и ЧП, даже планировали списывать, но ситуация на Азовском море эти планы поменяла в корне.
С учетом обострения ситуации на Азовском море и непрекращающихся провокаций со стороны ЧМФ РФ, было решено создать в Бердянске военно-морскую базу ВМСУ, а корабль управления, водоизмещением 5 520 тонн как раз мог стать фундаментом этой базы и теперь уже очевидно - станет.
Что же, с целями все понятно, но откровенно говоря, экипажи корабля и буксира подвергали себя большому риску, с учетом неадекватных действий российских оккупантов. Данные единицы флота могли быть, как захвачены россиянами, так и потоплены.
Возможно, этот риск в глазах ряда наблюдателей и не был оправдан, что и вызвало бурю негативных эмоций, но оппоненты не смогут отрицать, у экипажа "Донбасса" и "Корец" стальные… характер и выдержка. Хотя, они в своем походе были не одиноки.
На протяжении всего, так сказать "прорыва", за нашими кораблями наблюдал не только украинский Ан-26, но и самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint, американский Boeing RC-135V и даже высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2S ВВС США.
То есть, операция была не только под наблюдением западных партнеров, но и явно согласована с ними. А, следовательно, в случае захвата либо потопления кораблей последовала бы соответствующая реакция. Мы понимаем, что не военного характера, а политического и нельзя сравнивать человеческие жизни с подобного рода давлением, но для России, которая не ценит человеческую жизнь, превыше всего ценность злата. В условиях же санкций и риска их расширения больше анонсированных ранее объемов, эмоции в Кремле пришлось сжать в кулак.
Итак, как мы выяснили, переход носил важное значение для создания на Азовском море базы ВМСУ и был согласован, а так же осуществлен совместно с нашими западными союзниками. Но есть ещё один важный момент - реакция России и сам геополитический прецедент.
Данный переход корабля, без малого пятидесятилетней выслуги, и без вооружения смертельно-опасного на борту и буксира, были восприняты Россией чуть ли не как подготовкой к высадке десанта в Керчи. Поход кораблей ВМСУ сопровождался невероятным накалом истерии, как в российских СМИ, так и тематических форумах и пабликах в социальных сетях. И, как я уже заметил, вся соль была отнюдь не в кораблях без вооружения, а в самом факте прецедента. Два украинских представителя ВМСУ, по сути, враждебного ВМФ ЧФ, прошли по оккупированной зоне, считаемой единолично собственностью России.
Я вам так скажу, в контексте дела Скрипаля, слитого туркам сирийского Идлиба, сбитого Ил-20, практически каждую ночь безнаказанно наносимых ВВС Израиля ударах по объектам Асада, этот "прорыв" представлял собой плевок в рыжую реваншистскую морду. Россия не смогла препятствовать созданию в Бердянске базы ВМСУ, что явно не соответствует её стратегическим планам и возникает вопрос, чему она не сможет препятствовать через год или два?
Ну, а пока гибридный сосед бряцает оружием и танцует ритуальные танцы на расстоянии пушечного выстрела, мы выстраиваем оборону и наращиваем силы.
И да, Канада не является подписантом Будапештского меморандума.