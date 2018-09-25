 Россия дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины, - Омелян на встрече с представителем Госдепартамента США Тикнором

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"Россия, нарушая основные принципы международного морского права, создает дополнительное напряжение и дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины", – говорится в сообщении.

В качестве примера Омелян навел строительство Россией Керченского моста, который "установил ограничения для судов, идущих к/из морских портов Мариуполя и Бердянска, и постоянные задержки судов для так называемого обзора, которые создают напряжение в регионе и мешают мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря".

"В результате таких осмотров судна простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут значимые потери", – добавил украинский министр.

Он призвал мировое сообщество поддержать усилия украинской стороны в противодействии России, информировать международное сообщество в ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива и содействовать защите прав и интересов Украины.

"И мы надеемся, что США останутся одним из наших сильных партнеров в борьбе против незаконной агрессии со стороны России", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Ранее Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер отметил, что Вашингтон озабочен обстановкой и ростом числа военных кораблей на Азовском море.