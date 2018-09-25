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 Россия дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины, - Омелян на встрече с представителем Госдепартамента США Тикнором

В США министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал и.о. спецпредставителя Государственного департамента США по коммерческим и деловым вопросам Скотту Тикнору о "нарушениях Россией принципов международного морского права" в акватории Азовского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"Россия, нарушая основные принципы международного морского права, создает дополнительное напряжение и дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины", – говорится в сообщении.

В качестве примера Омелян навел строительство Россией Керченского моста, который "установил ограничения для судов, идущих к/из морских портов Мариуполя и Бердянска, и постоянные задержки судов для так называемого обзора, которые создают напряжение в регионе и мешают мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря".

"В результате таких осмотров судна простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут значимые потери", – добавил украинский министр.

Он призвал мировое сообщество поддержать усилия украинской стороны в противодействии России, информировать международное сообщество в ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива и содействовать защите прав и интересов Украины.

"И мы надеемся, что США останутся одним из наших сильных партнеров в борьбе против незаконной агрессии со стороны России", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Ранее Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер отметил, что Вашингтон озабочен обстановкой и ростом числа военных кораблей на Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3087981
 
 
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Британцы намериваются обосноваться в Одессе, НАТО - в Очакове. Тикнор, не упускай момент! Где там 2-й флот?
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Не получится. Ни Британия, ни США не являются черноморскими странами, и срок пребывания кораблей этих стран ограничен 21 сутками. И кроме того есть ограничение по суммарному тоннажу кораблей не черноморских стран - 30 000 тонн.
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пообещал разместить вблизи Одессы части военно-морского флота Великобритании для того, чтобы помочь Украине «противостоять действиям российских военных». По его словам, размещение военных кораблей и подразделений морской пехоты будет препятствовать «планам России заблокировать Чёрное море для Украины». Размещение военной базы британцы планируют начать уже в 2019 году. «Пока существует опасность, мы будем продолжать стоять рядом с вами. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», - заявил Гэвин Уильямсон
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Я не читал конвенцию Монтрё в оригинале. Возможно, там есть какие-то оговорки, что если черноморская страна предоставляет свою территорию для военно-морской базы не черноморской стране, то, естественно, отпадают ограничения по срокам пребывания кораблей, и меняются ограничения по суммарному тоннажу флота.
P.S. Читал. Там нет прямых и конкретных указаний относительно военно-морских баз не черноморских стран, 1936 год все-таки. Надо быть юристом, знакомым с морским и международным правом, что бы разобраться в этой казуистике. Как я понимаю, есть нюансы, которые могут зависеть от самой Турции, а так же от статуса страны-жертвы агрессии в аспекте определения такового ООН, и статуса страны, оказывающей помощь стране- жертве агрессии.
Проще Украине передать суда юридически, а на берегу оставить все необходимое обслуживание и необходимую часть экипажа, типа в качестве инструкторов.
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Итак, эпопея с переходом из Одессы в Бердянск поисково-спасательного корабля "Донбасс" и морского буксира "Корец", державшая последние сутки в напряжении всю Украину, завершилась и можно, что называется, выдохнуть. Однако, после того как напряжение и переживания спали, начинают возникать вопросы, а порою и критические выпады, с акцентами на "что это было" и "зачем это вообще было нужно?"
Что же, давайте разберемся в ситуации последовательно и без эмоциональных коллапсов нейронных связей.
Наблюдая за переходом наших двух единиц флота из Черного в Азовское море, который начался ещё 20 сентября, многие заметили, мягко говоря, не презентабельный вид поисково-спасательного корабля "Донбасс", на чем и акцентировали свое внимание. И не мудрено, ведь этот корабль проекта 304 было построен на Щецинской судоверфи в Польше в далеком 1969 году! И этого бедолагу, который наведался на своём веку походов и ЧП, даже планировали списывать, но ситуация на Азовском море эти планы поменяла в корне.
С учетом обострения ситуации на Азовском море и непрекращающихся провокаций со стороны ЧМФ РФ, было решено создать в Бердянске военно-морскую базу ВМСУ, а корабль управления, водоизмещением 5 520 тонн как раз мог стать фундаментом этой базы и теперь уже очевидно - станет.
Что же, с целями все понятно, но откровенно говоря, экипажи корабля и буксира подвергали себя большому риску, с учетом неадекватных действий российских оккупантов. Данные единицы флота могли быть, как захвачены россиянами, так и потоплены.
Возможно, этот риск в глазах ряда наблюдателей и не был оправдан, что и вызвало бурю негативных эмоций, но оппоненты не смогут отрицать, у экипажа "Донбасса" и "Корец" стальные… характер и выдержка. Хотя, они в своем походе были не одиноки.
На протяжении всего, так сказать "прорыва", за нашими кораблями наблюдал не только украинский Ан-26, но и самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint, американский Boeing RC-135V и даже высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2S ВВС США.
То есть, операция была не только под наблюдением западных партнеров, но и явно согласована с ними. А, следовательно, в случае захвата либо потопления кораблей последовала бы соответствующая реакция. Мы понимаем, что не военного характера, а политического и нельзя сравнивать человеческие жизни с подобного рода давлением, но для России, которая не ценит человеческую жизнь, превыше всего ценность злата. В условиях же санкций и риска их расширения больше анонсированных ранее объемов, эмоции в Кремле пришлось сжать в кулак.
Итак, как мы выяснили, переход носил важное значение для создания на Азовском море базы ВМСУ и был согласован, а так же осуществлен совместно с нашими западными союзниками. Но есть ещё один важный момент - реакция России и сам геополитический прецедент.
Данный переход корабля, без малого пятидесятилетней выслуги, и без вооружения смертельно-опасного на борту и буксира, были восприняты Россией чуть ли не как подготовкой к высадке десанта в Керчи. Поход кораблей ВМСУ сопровождался невероятным накалом истерии, как в российских СМИ, так и тематических форумах и пабликах в социальных сетях. И, как я уже заметил, вся соль была отнюдь не в кораблях без вооружения, а в самом факте прецедента. Два украинских представителя ВМСУ, по сути, враждебного ВМФ ЧФ, прошли по оккупированной зоне, считаемой единолично собственностью России.
Я вам так скажу, в контексте дела Скрипаля, слитого туркам сирийского Идлиба, сбитого Ил-20, практически каждую ночь безнаказанно наносимых ВВС Израиля ударах по объектам Асада, этот "прорыв" представлял собой плевок в рыжую реваншистскую морду. Россия не смогла препятствовать созданию в Бердянске базы ВМСУ, что явно не соответствует её стратегическим планам и возникает вопрос, чему она не сможет препятствовать через год или два?
Ну, а пока гибридный сосед бряцает оружием и танцует ритуальные танцы на расстоянии пушечного выстрела, мы выстраиваем оборону и наращиваем силы. Россия дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины, - Омелян на встрече с представителем Госдепартамента США Тикнором - Цензор.НЕТ 1291
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Сенат США принял в окончательном чтении законопроект, который предоставил Украине статус союзника без членства в НАТО, Кроме Украины, союзниками США также являются Грузия и Молдова. Таким образом, в случае прямой военной агрессии против кого-либо из союзников, США могут ввести войска: например, на территорию Украины с целью защиты от российской агрессии. Кроме того, США, Канада и Великобритания являются подписантами Будапештского меморандума, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всё только начинается...
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Как вариант. И не только на территорию, но и в территориальные воды Украины.
И да, Канада не является подписантом Будапештского меморандума.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины, - Омелян на встрече с представителем Госдепартамента США Тикнором
 
 
 
 
 
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