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 Врачи разрешили Михайлику вставать: он еще остается в реанимации

Активист по-прежнему находится в реанимационном отделении.

В Одессе известному общественному деятелю, лидеру городской организации партии "Сила людей" Олегу Михайлику, получившему 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение, медики разрешили вставать с постели и передвигаться. Об этом в Facebook сообщил руководитель Одесской областной организации партии "Сила людей" Игорь Бычков, передает Цензор.НЕТ.

При этом пострадавший по-прежнему находится в реанимационном отделении, поэтому доступ к нему ограничен.

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"Доброе утро! Сегодняшняя информация о состоянии Олега Михайлика: врачи разрешили ему вставать и понемногу передвигаться, это хорошая новость! Олег, как и раньше, находится в реанимационном отделении, поэтому доступ к нему очень ограничен, просьба тех, кто хочет увидеться, немного повременить с этим", - рассказал Бычков.

Врачи разрешили Михайлику вставать: он еще остается в реанимации 01

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087980
 
 
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