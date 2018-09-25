 На конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд подали документы более 1000 кандидатов, - ВККС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Всего, таким образом, на оба конкурса подали документы 1001 кандидат. Это больше, чем подало документы на конкурс в Верховный Суд в 2016-2017 годах, когда свои документы подали 846 претендентов.
Больше всего в этот раз претендентов будет в Кассационный гражданский суд Верховного Суда – 181 кандидат. В Кассационный уголовный суд претендуют 180 кандидатов, в Кассационный административный суд – 172, а в Кассационный хозяйственный суд – 125 кандидатов.
Из общего числа кандидатов в Верховный Суд 62% составляют судьи, 17% ученые, 14% адвокаты, а еще 7% кандидатов имеют совокупный стаж.
Как следует из информации ВККС, конкурс в Верховный Суд на данный момент составляет 8 человек на 1 место.
Всего в Верховный Суд по конкурсу предстоит избрать 78 судей. В КАС ВС требуется 26 судей, в КГС ВС — 23 судьи, в КХС ВС — 16 судей, в КУС ВС — 13судей.
Что касается Высшего антикоррупционного суда, то всего в его состав по конкурсу должны быть избраны 39 претендентов. Из них 27 судей будут осуществлять правосудие в первой инстанции ВАС, а еще 12 — в апелляционной.
🤑
Після майдану було видано 772 ліцензії на видобуток бурштину, піску, газу, нафти, граніту і т.д. Але тільки 34 з них, були видані на аукціонах. Все інше - без відкритої конкуренції.Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання.В Україні до сьогоднішнього дня, можно за хабарі купити собі право видобувати будь які надра. А продає недолюстрований і відомий в світі корупціонер. Звичайно що з відома керівництва держави, бо зараз в нас влада це і є найкращій бізнес.
🤣