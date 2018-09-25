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 На конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд подали документы более 1000 кандидатов, - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 25 сентября сообщила, что на второй этап конкурса в Верховный Суд подали документы 659 кандидатов. А на конкурс в Высший антикоррупционный суд подали документы всего 342 кандидата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Всего, таким образом, на оба конкурса подали документы 1001 кандидат. Это больше, чем подало документы на конкурс в Верховный Суд в 2016-2017 годах, когда свои документы подали 846 претендентов.

Больше всего в этот раз претендентов будет в Кассационный гражданский суд Верховного Суда – 181 кандидат. В Кассационный уголовный суд претендуют 180 кандидатов, в Кассационный административный суд – 172, а в Кассационный хозяйственный суд – 125 кандидатов.

Из общего числа кандидатов в Верховный Суд 62% составляют судьи, 17% ученые, 14% адвокаты, а еще 7% кандидатов имеют совокупный стаж.

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Как следует из информации ВККС, конкурс в Верховный Суд на данный момент составляет 8 человек на 1 место.

Всего в Верховный Суд по конкурсу предстоит избрать 78 судей. В КАС ВС требуется 26 судей, в КГС ВС — 23 судьи, в КХС ВС — 16 судей, в КУС ВС — 13судей.

Что касается Высшего антикоррупционного суда, то всего в его состав по конкурсу должны быть избраны 39 претендентов. Из них 27 судей будут осуществлять правосудие в первой инстанции ВАС, а еще 12 — в апелляционной.

Источник: https://censor.net.ua/n3087973
 
 
 Топ комментарии
 
Видача російському мільярдеру Фуксу дозволів на використання десятків родовищ газу на Полтавщині, вже сам по собі цікавий факт. Якось ну дуже він контрастує з останніми заявами Президента і Ко. "Геть від Москви", але там де є $ красивим лозунгам не місце. Але я зараз не про подвійні стандарти гаранта.Є інша проблема і це проблема керівництва ДержГеоНадр. Справа в тому, що керує цим органом з квітня 2017 року - Олег Кирилюк(в.о.). Він підпадає під дію закону про люстрацію, бо працював з 2012 по 2014 - головою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області.Але більш цікаве те, що у 2017 році це прізвище звучало на слуханнях у Конгресі США, де називали суми відкатів при отриманні ліцензій на видобуток нафти та газу. А також суми втрат для держбюджету на рівні близько 7 мільярдів гривень щорічно. І це не якісь чутки, в минулому році писали відомі світові видання, такі як Paris Guardian.Просто подивіться на цифри.
Після майдану було видано 772 ліцензії на видобуток бурштину, піску, газу, нафти, граніту і т.д. Але тільки 34 з них, були видані на аукціонах. Все інше - без відкритої конкуренції.Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання.В Україні до сьогоднішнього дня, можно за хабарі купити собі право видобувати будь які надра. А продає недолюстрований і відомий в світі корупціонер. Звичайно що з відома керівництва держави, бо зараз в нас влада це і є найкращій бізнес.
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Колообіг свиней навколо корита.
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А скільки грошей треба вкладати у ті документи?
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Хочу, бо треба судити російських шпигунів.
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Багато Алі, дешевше ніж депутатом ВР, але набагато дорожче ніж в обласну раду.
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Видача російському мільярдеру Фуксу дозволів на використання десятків родовищ газу на Полтавщині, вже сам по собі цікавий факт. Якось ну дуже він контрастує з останніми заявами Президента і Ко. "Геть від Москви", але там де є $ красивим лозунгам не місце. Але я зараз не про подвійні стандарти гаранта.Є інша проблема і це проблема керівництва ДержГеоНадр. Справа в тому, що керує цим органом з квітня 2017 року - Олег Кирилюк(в.о.). Він підпадає під дію закону про люстрацію, бо працював з 2012 по 2014 - головою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області.Але більш цікаве те, що у 2017 році це прізвище звучало на слуханнях у Конгресі США, де називали суми відкатів при отриманні ліцензій на видобуток нафти та газу. А також суми втрат для держбюджету на рівні близько 7 мільярдів гривень щорічно. І це не якісь чутки, в минулому році писали відомі світові видання, такі як Paris Guardian.Просто подивіться на цифри.
Після майдану було видано 772 ліцензії на видобуток бурштину, піску, газу, нафти, граніту і т.д. Але тільки 34 з них, були видані на аукціонах. Все інше - без відкритої конкуренції.Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання.В Україні до сьогоднішнього дня, можно за хабарі купити собі право видобувати будь які надра. А продає недолюстрований і відомий в світі корупціонер. Звичайно що з відома керівництва держави, бо зараз в нас влада це і є найкращій бізнес.
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Квиток мона купити в касі "РОСшен", ціна договірна...
🤣
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"Акваріум з хижаками". А де наші рибалки?
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всех за решётку. И так три раза. На четвёртый - отбор.
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За что ? Не все претенденты из числа судей . . . По закону можно учёным и адвокатам тоже. Их за что ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд подали документы более 1000 кандидатов, - ВККС
 
 
 
 
 
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