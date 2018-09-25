 На конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд подали документы более 1000 кандидатов, - ВККС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Всего, таким образом, на оба конкурса подали документы 1001 кандидат. Это больше, чем подало документы на конкурс в Верховный Суд в 2016-2017 годах, когда свои документы подали 846 претендентов.

Больше всего в этот раз претендентов будет в Кассационный гражданский суд Верховного Суда – 181 кандидат. В Кассационный уголовный суд претендуют 180 кандидатов, в Кассационный административный суд – 172, а в Кассационный хозяйственный суд – 125 кандидатов.

Из общего числа кандидатов в Верховный Суд 62% составляют судьи, 17% ученые, 14% адвокаты, а еще 7% кандидатов имеют совокупный стаж.

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Как следует из информации ВККС, конкурс в Верховный Суд на данный момент составляет 8 человек на 1 место.

Всего в Верховный Суд по конкурсу предстоит избрать 78 судей. В КАС ВС требуется 26 судей, в КГС ВС — 23 судьи, в КХС ВС — 16 судей, в КУС ВС — 13судей.

Что касается Высшего антикоррупционного суда, то всего в его состав по конкурсу должны быть избраны 39 претендентов. Из них 27 судей будут осуществлять правосудие в первой инстанции ВАС, а еще 12 — в апелляционной.