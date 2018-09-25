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 Арестованного оккупантами крымскотатарского активиста Чапуха госпитализировали

Обвиняемого по "делу Веджие Кашка" крымскотатарского активиста Асана Чапуха перевезли из СИЗО Симферополя в городскую больницу №7.

 Об этом Крым.Реалии сообщили родные обвиняемого оккупантами якобы в вымогательстве у гражданина Турции, передает Цензор.НЕТ.

Подробностей о состоянии здоровья крымскотатарского активиста они не сообщили.

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В Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3087971
 
 
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Є кацапам чим пишатися. Доконали ще одну беззахисну літню людину.
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