 Арестованного оккупантами крымскотатарского активиста Чапуха госпитализировали

Об этом Крым.Реалии сообщили родные обвиняемого оккупантами якобы в вымогательстве у гражданина Турции, передает Цензор.НЕТ.

Подробностей о состоянии здоровья крымскотатарского активиста они не сообщили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестованный оккупантами крымскотатарский активист Чапух прекратил голодовку: его состояние ухудшилось, - Денисова

В Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.