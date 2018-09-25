 49 производств, направленных в суд НАБУ и САП, не рассматриваются. Некоторые дела лежат более полутора лет. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

"Некоторые из дел находятся в канцеляриях судов больше 1,5 года. В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" с декабря 2016 года не может состояться заседание по причинам неявки участников процесса, проблем с определением подсудности или отвода коллегии судей", - сказано в сообщении.

Более 22 месяцев – с ноября 2016 года – не может начаться рассмотрение дела по обвинению сотрудников прокуратуры Тернопольской области (так называемое "дело тернопольских прокуроров").

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Из более полутора сотен дел НАБУ и САП, только по 33 есть судебные решения, причем только по двум делам был вынесен приговор, связанный с лишением свободы: трех человек приговорили к реальному наказанию.

В НАБУ отмечают, что часто затягивание рассмотрения обусловлено объективными причинами: нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта у членов коллегии и тому подобное.

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Однако в Бюро отмечают, что при отсутствии приговоров в делах в отношении топ-коррупции, в доход государства не могут быть возвращены арестованные во время расследования средства и имущество.

"Именно поэтому Национальное бюро акцентирует на как можно скорейшем начале работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях НАБУ и САП", - сказано в сообщении.