 49 производств, направленных в суд НАБУ и САП, не рассматриваются. Некоторые дела лежат более полутора лет. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.
"Некоторые из дел находятся в канцеляриях судов больше 1,5 года. В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" с декабря 2016 года не может состояться заседание по причинам неявки участников процесса, проблем с определением подсудности или отвода коллегии судей", - сказано в сообщении.
Более 22 месяцев – с ноября 2016 года – не может начаться рассмотрение дела по обвинению сотрудников прокуратуры Тернопольской области (так называемое "дело тернопольских прокуроров").
Также читайте: Трое прокуроров задержаны по подозрению в получении 300 тыс. грн взятки на Тернопольщине, - НАБУ
Из более полутора сотен дел НАБУ и САП, только по 33 есть судебные решения, причем только по двум делам был вынесен приговор, связанный с лишением свободы: трех человек приговорили к реальному наказанию.
В НАБУ отмечают, что часто затягивание рассмотрения обусловлено объективными причинами: нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта у членов коллегии и тому подобное.
Однако в Бюро отмечают, что при отсутствии приговоров в делах в отношении топ-коррупции, в доход государства не могут быть возвращены арестованные во время расследования средства и имущество.
"Именно поэтому Национальное бюро акцентирует на как можно скорейшем начале работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях НАБУ и САП", - сказано в сообщении.
В Киеве неизвестные обокрали начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"У Горбатюка украли деньги, а у двух его коллег вещи и деньги из раздевалки, когда они вечером играли в футбол", - сказал он.
Происшествие произошло на Трухановом острове в парке "Муромец".
🤑
Но для этого яйца нужны и реальное желание побороть коррупцию.
Есть там регулярно про безвиз, про томос, армию и конечно же агрессию с остаточным прощавай. А вот про борьбу с коррупцией хитрый свинтус молчит как партизан.
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!
🤑