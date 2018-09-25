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 49 производств, направленных в суд НАБУ и САП, не рассматриваются. Некоторые дела лежат более полутора лет. ИНФОГРАФИКА

Среди 155 уголовных производств, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт, в 49 производствах даже не состоялось подготовительное заседание, на котором дело должны назначить к рассмотрению по существу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

"Некоторые из дел находятся в канцеляриях судов больше 1,5 года. В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" с декабря 2016 года не может состояться заседание по причинам неявки участников процесса, проблем с определением подсудности или отвода коллегии судей", - сказано в сообщении.

Более 22 месяцев – с ноября 2016 года – не может начаться рассмотрение дела по обвинению сотрудников прокуратуры Тернопольской области (так называемое "дело тернопольских прокуроров").

Также читайте: Трое прокуроров задержаны по подозрению в получении 300 тыс. грн взятки на Тернопольщине, - НАБУ

Из более полутора сотен дел НАБУ и САП, только по 33 есть судебные решения, причем только по двум делам был вынесен приговор, связанный с лишением свободы: трех человек приговорили к реальному наказанию.

В НАБУ отмечают, что часто затягивание рассмотрения обусловлено объективными причинами: нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта у членов коллегии и тому подобное.

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Однако в Бюро отмечают, что при отсутствии приговоров в делах в отношении топ-коррупции, в доход государства не могут быть возвращены арестованные во время расследования средства и имущество.

"Именно поэтому Национальное бюро акцентирует на как можно скорейшем начале работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях НАБУ и САП", - сказано в сообщении.

49 производств, направленных в суд НАБУ и САП, не рассматриваются. Некоторые дела лежат более полутора лет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087970
 
 
 Топ комментарии
 
Суд - это такое место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!
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В Киеве неизвестные обокрали начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"У Горбатюка украли деньги, а у двух его коллег вещи и деньги из раздевалки, когда они вечером играли в футбол", - сказал он.
Происшествие произошло на Трухановом острове в парке "Муромец".
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В большой семье иплом не щелкай...)))
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Суд - это такое место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!
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От така вона - судова "реформа" по-соєвому...
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да в Украине вообще не проводилась судебная реформа, а "антикоррупционеры" ещё новый антикор. суд требуют, только вот интересно, кто там будет работать, все те же старые коррумпированные судьи? Тогда ничего не поменяется, "антикоррупционеры" просто получать в свое распоряжение очередной инструмент для политической борьбы.
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Порошенко-идеальный президент для Украины!!!С любого казнокрада волосина не упадёт.А у селянина землю отберут.У горожанина -жильё за долги!Славимо Порошенко!!!
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Так там же абонплата - сумма за месяц лежания без движения.
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Наши суды будут саботировать любые антикоррупционные дела принципиально, ибо 99% наших судей - коррупционеры сами. Потому этот саботаж будет продолжаться, пока эту судейскую погань не разгонят поганой метлой без права занимать должности в госорганах для них самих и членов их семей.
Но для этого яйца нужны и реальное желание побороть коррупцию.
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Так тож усё НАБУ винувато, запятые ни там ставят, вот дела и разваливаются! Да сучкоботы?
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А вы заметили, что из торжественных победных речей Парашенца напрочь исчезло слово "коррупция", как будто её и не существует.
Есть там регулярно про безвиз, про томос, армию и конечно же агрессию с остаточным прощавай. А вот про борьбу с коррупцией хитрый свинтус молчит как партизан.
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И что будет? Кто эти дела рассматривать будет? Сами судьи? Там воровская круговая порука, наши судьи живут не по закону, а по воровским понятиям.
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Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!

Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!

Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!

Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!
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аминь… в деле борьбы с коррупцией главное, не результат, он известен, понять и простить, а сам процесс, потому что это регулярная з/п, премии, внимание прессы и людей и возможность быть при деле, не показывая результата, бесконечно долго..., все заняты - следователи расследуют, прокуроры надзирают, судьи не судят, коррупционеры воруют деньги, будущее, перспективы...
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Ну а чего вы хотели, если у детективов НАБУ хронические проблемы со сбором доказательств? Если они в суды отдают сырые дела и без надлежащей доказательно базы, откуда будут посадки?)
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Мы бы хотели, чтобы соевые боты прежде чем заводить свою шарманку, сначала читали бы статью. Большинство дел даже не начинали рассматриваться! Суды просто не хотят начинать рассмотрение антикоррупционных дел, но у соевых, как обычно претензии не к Судам, а к НАБУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины49 производств, направленных в суд НАБУ и САП, не рассматриваются. Некоторые дела лежат более полутора лет. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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