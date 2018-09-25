 Правозащитники призывают ВККС как можно скорее назначить 6 международных экспертов для участия в отборе судей ВАКС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.
"Затягивание запуска работы Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) делает невозможным их полноценную работу и не оставляет им достаточно времени для анализа кандидатов в антикоррупционный суд", - говорится в совместном заявлении организаций.
Активисты обращают внимание на ряд потенциальных рисков и требуют от ВККСУ:
- безотлагательно избрать членов ОСМЭ путем открытого рейтингового голосования;
- обеспечить условия для беспрепятственной работы ОСМЭ и полного доступа к информации о кандидатах на должности судей Высшего антикоррупционного суда;
- обнародовать положения регламента, которые будут определять порядок работы Общественного совета международных экспертов в рамках Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".
Также сообщается, что 14 сентября международные организации передали Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) единый согласованный список из 12 кандидатов, среди которых ВККС должна назначить 6 членов в состав ОСМЭ.
"Все двенадцать кандидатов имеют широкий опыт по расследованию, поддержке обвинения или осуществления судопроизводства по коррупционным делам за рубежом. Отдельные из них также имеют опыт работы в национальных комиссиях по судейской этике", - сказано в сообщении.
Напомним, что Общественный совет международных экспертов будет играть ключевую роль в подборе антикоррупционных судей. ОСМЭ совместно с ВККС имеет право накладывать вето на сомнительных кандидатов в судьи.