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 Правозащитники призывают ВККС как можно скорее назначить 6 международных экспертов для участия в отборе судей ВАКС

Центр противодействия коррупции и Transparency International Украина призывают Высшую квалификационную комиссию судей Украины как можно быстрее назначить шесть международных экспертов для участия в отборе судей ВАКС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

"Затягивание запуска работы Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) делает невозможным их полноценную работу и не оставляет им достаточно времени для анализа кандидатов в антикоррупционный суд", - говорится в совместном заявлении организаций.

Активисты обращают внимание на ряд потенциальных рисков и требуют от ВККСУ:

- безотлагательно избрать членов ОСМЭ путем открытого рейтингового голосования;

- обеспечить условия для беспрепятственной работы ОСМЭ и полного доступа к информации о кандидатах на должности судей Высшего антикоррупционного суда;

- обнародовать положения регламента, которые будут определять порядок работы Общественного совета международных экспертов в рамках Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

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Также сообщается, что 14 сентября международные организации передали Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) единый согласованный список из 12 кандидатов, среди которых ВККС должна назначить 6 членов в состав ОСМЭ.

"Все двенадцать кандидатов имеют широкий опыт по расследованию, поддержке обвинения или осуществления судопроизводства по коррупционным делам за рубежом. Отдельные из них также имеют опыт работы в национальных комиссиях по судейской этике", - сказано в сообщении.

Напомним, что Общественный совет международных экспертов будет играть  ключевую роль в подборе антикоррупционных судей. ОСМЭ совместно с ВККС имеет право накладывать вето на сомнительных кандидатов в судьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3087969
 
 
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Щазз, разбежались они. Это ж надо найти таких экспертов, чтобы с ними можно было договориться и продвинуть в ВАКС своих людей, чтобы ни в коем случае никакая борьба с коррупцией не имела шансов на успех...
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Перезапустить вместе с конституцией другие понятлевей станут разленились слуги народазабыли кто вам деньги собирает
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