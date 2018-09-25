 ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 25 сентября, во время рабочей поездки в Черниговскую область сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Здесь в Нежине будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочее. Это новый уровень профессионального качества нашей работы, когда что-то случается, что требует концентрации, все вертолетные силы МВД будут направлены в одно место. Так работает жандармерия и полицейские силы во всем. Здесь меняется и специфика нашей работы. Мы переходим в мир новых технологий", - отметил Аваков.
Глава МВД также ознакомился с работой Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.
Аваков отметил, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три машины будут работать в подразделениях ГСЧС - это вертолет, оборудованный необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделение Национальной гвардии Украины.
На данный момент авиационный отряд несет боевое дежурство по поисково-спасательному обеспечению и противопожарному патрулированию.
В Нежинском Специальном авиационном отряде Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ожидают французские вертолеты H-225 и специальные вертолеты, оборудованные медицинским оборудованием, чтобы обеспечить не только авиационное покрытие по всей Украине, но и вовремя оказывать медицинскую помощь.
Для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят четыре ангара.
Также в авиационном отряде ГСЧС планируют расширить возможности - ускорить реагирование на все виды происшествий, а также усилить патрулирование вертолетами на базе аэродрома "Нежин". Он, при необходимости, может базироваться и нести дежурство на авиационной точке в "Жулянах".
В ГСЧС надеются, что после расширения вертолетного парка спасатели смогут нести усиленную службу и в Южном регионе нашей страны и выполнять поисковые операции на море.
Для новых вертолетов уже начали готовить летный состав, который будет проходить обучение во Франции.
Интересно, где Рюкзаков ухитрился заказать BK 117 C-2 под видом Н-145(ЕС-145 D2)?
55 таких вертолетов будут стоить всего .... 302,5 млн $. Аваков умудрился потратить 500 млн$
И заключать пари, через сколько дней (недель, месяцев) услышим: "Первый пошел".... Итересно также узнать, кому закажут пошив парашютов, парашютных сумок и проч....
Значит теперь тырить тоже будете по новому?
вывозить - по-новому
напоминает!!!!
Матиос и Луценко
ГОТОВЯТ ДОКУМЕНТЫ НА ЭКСТРАДИЦИЮ В БЕЛОРУССИЮ ...
Кстати 1 декабря 2011 года состоялась презентация первых двух вертолетов ЕС-145, собранных на СП «Еврокоптер Казахстан» и выполнены тестовые полеты. С 2011 года недалеко от Астаны построен завод по производству вертолетов ЕС-145 и Центр обучения летного и технического состава для региональных нужд Казахстана и Центральной Азии.
Так что Это могут быть не французкие, а казахстанские вертолеты.
http://uprom.info/news/avia/motor-sich-ta-hdavp-domovilisya-pro-virobnitstvo-korpusiv-dlya-gelikopteriv-msb-2/
-А хто?Хто за це платит?
-Та якись,що постiйно воняють,а потiм коли им Зеленского покажешь,замолкають