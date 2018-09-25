 ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 25 сентября, во время рабочей поездки в Черниговскую область сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Здесь в Нежине будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочее. Это новый уровень профессионального качества нашей работы, когда что-то случается, что требует концентрации, все вертолетные силы МВД будут направлены в одно место. Так работает жандармерия и полицейские силы во всем. Здесь меняется и специфика нашей работы. Мы переходим в мир новых технологий", - отметил Аваков.

Глава МВД также ознакомился с работой Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Аваков отметил, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три машины будут работать в подразделениях ГСЧС - это вертолет, оборудованный необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделение Национальной гвардии Украины.

На данный момент авиационный отряд несет боевое дежурство по поисково-спасательному обеспечению и противопожарному патрулированию.

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В Нежинском Специальном авиационном отряде Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ожидают французские вертолеты H-225 и специальные вертолеты, оборудованные медицинским оборудованием, чтобы обеспечить не только авиационное покрытие по всей Украине, но и вовремя оказывать медицинскую помощь.

Для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят четыре ангара.

Также в авиационном отряде ГСЧС планируют расширить возможности - ускорить реагирование на все виды происшествий, а также усилить патрулирование вертолетами на базе аэродрома "Нежин". Он, при необходимости, может базироваться и нести дежурство на авиационной точке в "Жулянах".

В ГСЧС надеются, что после расширения вертолетного парка спасатели смогут нести усиленную службу и в Южном регионе нашей страны и выполнять поисковые операции на море.

Для новых вертолетов уже начали готовить летный состав, который будет проходить обучение во Франции.



Фото: пресс-служба МВД