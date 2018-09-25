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Все про:Аваков (2558) вертолет (529) МВД (7621) Национальная гвардия (1107) ГСЧС (1730)

 ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков. ФОТОрепортаж

Три вертолета для аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и один для Национальной гвардии Украины поступят в рамках украинского-французского контракта до конца 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 25 сентября, во время рабочей поездки в Черниговскую область сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Здесь в Нежине будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочее. Это новый уровень профессионального качества нашей работы, когда что-то случается, что требует концентрации, все вертолетные силы МВД будут направлены в одно место. Так работает жандармерия и полицейские силы во всем. Здесь меняется и специфика нашей работы. Мы переходим в мир новых технологий", - отметил Аваков.

ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков 01

Глава МВД также ознакомился с работой Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Аваков отметил, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три машины будут работать в подразделениях ГСЧС - это вертолет, оборудованный необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделение Национальной гвардии Украины.

ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков 02

На данный момент авиационный отряд несет боевое дежурство по поисково-спасательному обеспечению и противопожарному патрулированию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовка первых двух вертолетов Airbus Н-225 для МВД начата во Франции, - Артем Шевченко. ФОТО

В Нежинском Специальном авиационном отряде Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ожидают французские вертолеты H-225 и специальные вертолеты, оборудованные медицинским оборудованием, чтобы обеспечить не только авиационное покрытие по всей Украине, но и вовремя оказывать медицинскую помощь.

ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков 03

Для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят четыре ангара.

Также в авиационном отряде ГСЧС планируют расширить возможности - ускорить реагирование на все виды происшествий, а также усилить патрулирование вертолетами на базе аэродрома "Нежин". Он, при необходимости, может базироваться и нести дежурство на авиационной точке в "Жулянах".

В ГСЧС надеются, что после расширения вертолетного парка спасатели смогут нести усиленную службу и в Южном регионе нашей страны и выполнять поисковые операции на море.

ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков 04

Для новых вертолетов уже начали готовить летный состав, который будет проходить обучение во Франции.

ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков 05
Фото: пресс-служба МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3087961
 
   
 Топ комментарии
 
ну наконец то...теперь тело чиновника , будет доставлено куда угодно и когда угодно
ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков - Цензор.НЕТ 5374
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"учись сына, рюкзаки это для лохов" - Аваков
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Вот как раз H-225 и есть беушные, такими темпами пока поступят последние из 55 первые давно уже будут списаны в утиль.))
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Похоже Н-145 тоже б/у. Они с 2014-го года выпускаются с удлиненной кабиной и фенестроном. ДСНС і Нацгвардія отримають перші чотири вертольоти французької компанії до кінця 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 7358
ДСНС і Нацгвардія отримають перші чотири вертольоти французької компанії до кінця 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 9421

Интересно, где Рюкзаков ухитрился заказать BK 117 C-2 под видом Н-145(ЕС-145 D2)? ДСНС і Нацгвардія отримають перші чотири вертольоти французької компанії до кінця 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 1233
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Это Eurocopter EC 145. С 2011 года выпускается в Казахстане. Цена нового 5,5 млн$.
55 таких вертолетов будут стоить всего .... 302,5 млн $. Аваков умудрился потратить 500 млн$ ДСНС і Нацгвардія отримають перші чотири вертольоти французької компанії до кінця 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 8331
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Если учесть количество разбитых полицейскими "Приусов", то можно готовиться...
И заключать пари, через сколько дней (недель, месяцев) услышим: "Первый пошел".... Итересно также узнать, кому закажут пошив парашютов, парашютных сумок и проч....
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На каком вылете ожидать трощу гэликоптеров, на первом или на втором？
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Ну тепер свою ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков - Цензор.НЕТ 1801 сраку на вертолетах возить будут.
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Как вертолет на последнем фото в ангар запихнули?
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А какие проблемы? ДСНС і Нацгвардія отримають перші чотири вертольоти французької компанії до кінця 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 3057 Подцепили транспортные шасси к салазкам, они в комплекте идут и закатили.
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"Мы переходим в мир новых технологий", - отметил Аваков"
Значит теперь тырить тоже будете по новому? ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков - Цензор.НЕТ 7797
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тырить - по-старому...отлаженному
вывозить - по-новому
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ну наконец то...теперь тело чиновника , будет доставлено куда угодно и когда угодно
ГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков - Цензор.НЕТ 5374
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"учись сына, рюкзаки это для лохов" - Аваков
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Как-то вовремя янукович вертолётных площадок настроил. Миграция в тёплые края не за горами. Вспоминается как янукович с Межигорья свинтил в 14-м.
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Там не только баксы. Паковались - мама не горюй. Но камазы уехали, а янукович улетел в Харьков, по-моему. А потом в него стрыляли, когда камазы догонял.
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На торнадовца Даниила Ляшука - "МОДЖАХЕДА",
Матиос и Луценко
ГОТОВЯТ ДОКУМЕНТЫ НА ЭКСТРАДИЦИЮ В БЕЛОРУССИЮ ...
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Это ж крендель его проводом как из рогатки, похоже, подбил. И вообще, садиться в таком месте - идея была не лучшая
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На фото Eurocopter EC 145 - многоцелевой вертолёт, созданный франко-германским концерном «Eurocopter». Цена нового около 6 млн.$
Кстати 1 декабря 2011 года состоялась презентация первых двух вертолетов ЕС-145, собранных на СП «Еврокоптер Казахстан» и выполнены тестовые полеты. С 2011 года недалеко от Астаны построен завод по производству вертолетов ЕС-145 и Центр обучения летного и технического состава для региональных нужд Казахстана и Центральной Азии.
Так что Это могут быть не французкие, а казахстанские вертолеты.
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думаю, что такие вещи как вертолеты, необходимо покупать не в кредит, а по схеме 50% предоплаты, а остальные 50% выплачивать во время получения товара, при условии, конечно же, что закупки ведутся у надежнего поставщика. имхо.
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В Украине нет производства вертолетов..? Мотор-Сич и ХДАВП договорились о производстве корпусов МСБ-2.
http://uprom.info/news/avia/motor-sich-ta-hdavp-domovilisya-pro-virobnitstvo-korpusiv-dlya-gelikopteriv-msb-2/
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Вертолёты очень важная вещь. Как валить с ворованным в следующем году когда придут вешать рюкзакова.
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Приусов набили.Теперь вертолётов набьём.Платим всё равно не мы куме.
-А хто?Хто за це платит?
-Та якись,що постiйно воняють,а потiм коли им Зеленского покажешь,замолкають ДСНС і Нацгвардія отримають перші чотири вертольоти французької компанії до кінця 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 5416
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГСЧС и Нацгвардия получат первые четыре вертолета французской компании до конца 2018 года, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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