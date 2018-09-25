 Курс-тренинг журналистских расследований пройдет в Запорожье 12-14 октября

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы курса.

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На мероприятие приглашают журналистов, которые работают в теме расследований первый год-два и уже имеют собственные наработки. Также курс может быть полезен общественным активистам, которые заинтересованы получить навыки работы в журналистике и планируют публиковать в дальнейшем свои работы.

Цель курса-распространить передовые практики и методы проведения расследований, предоставить участникам знания и навыки по поиску и сбору информации, анализу документов и выявлению интересных фактов, созданию качественных медиа-материалов и юридической основы для проведения расследований. Участники смогут отработать полученные знания во время практической части курса. Лучшие расследования будут опубликованы в передовых онлайн-изданиях Украины и примут участие в конкурсе на лучшую публикацию с ценными призами.

Тренинг-курс будет проходить в Запорожье в два этапа: первый модуль 12-14 октября 2018 года; второй модуль 16-18 ноября 2018 года. Обязательным является участие в двух модулях тренинга. Подаваться могут участники из любого региона.

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Тренерами курса выступят: Максим Опанасенко, журналист в телепрограмме "Наші гроші с Денисом Бигусом", а также на "Общественном телевидении" - проект " Слідство.Інфо". Работал в "Бюро журналистских расследований "Свідомо", а также в национальном проекте YanukovychLeaks. Финалист конкурсов "Честь профессии", премия им. Василия Сергиенко, победитель конкурса журналистских расследований от "Антикоррупционного штаба" в 2017 году. Евгения Моторевська , журналистка и продюсер проекта "Слідство.інфо", лауреат премии за особые заслуги в журналистских расследованиях от Central European Initiative (CEI) и South East Europe Media Organisation, лауреат Национальной премии журналистских расследований, победитель Украинско-польского конкурса журналистского мастерства. Мария Землянская, корреспондент бюро журналистских расследований "Свідомо", журналистка проекта " Слідство.Інфо "и телепрограммы "Наші гроші с Денисом Бигусом". Победитель журналистского конкурса "Честь профессии".

Участие в тренингах бесплатное. При полном участии участники обеспечиваются проживанием, питанием и компенсацией билетов. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке до 5 октября 2018 года. О результатах отбора будет сообщено не позднее 7 октября на электронный адрес кандидата. За дополнительными вопросами и комментариями, пожалуйста, обращайтесь к координатору проекта Елене Стефурак по электронному адресу pogovorymo@gmail.com или по телефону (067) 127 89 75. Тренинг-курс проводится в партнерстве с немецкой общественной организацией Europäische Medien Initiative e.V. при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.