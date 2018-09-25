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 Харьковский депутат бежал в Россию после объявления о подозрения в хищении земли, - прокуратура

Депутат Харьковского областного совета, которому областная прокуратура объявила о подозрении в уголовном деле о хищении земли, скрывается в Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Харьковской области. По сообщениям СМИ, речь идет о Альберта Кононенко.

Силовики направили обращение в Интерпол об объявлении депутата в розыск.

"В рамках уголовного производства объявлено о подозрении 50-летнему депутату Харьковского областного совета. Речь идет о завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и легализацией доходов незаконным путем. После объявления подозрения фигурант уголовного производства уехал в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники, подозрение было объявлено депутату Харьковского областного совета Альберту Кононенко.

Как сообщают правоохранители, депутат облсовета стал одним из соучредителей кооператива, который бесплатно получил землю для обеспечения жильем его участников кооператива.

"На самом деле землю, которую совершенно бесплатно получили кооперативникы от Харьковского городского совета, разделили на участки по 0,2 га и распродали под частную застройку", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что за такие действия депутата общине причинили ущерб на 400 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3087951
 
 
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нормальна людина на рашку не побіжить
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Так он же за поребриком станет нормальным среди них...
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такая вот диалектика - одни бегут с неньки на рашку. другие с рашки на неньку, и тока кондитеры никуда не бегут, а инкогнито тихо уезжают на мальдивы Харьковский депутат бежал в Россию после объявления о подозрения в хищении земли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6704
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а тролю аби десь про кондитера згадати.
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был бы преступник просто бы откупился, а так скорее всего перебежал дорогу или кинул тех кому должен бы принести кэш за невиновность.
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Удивительно, но республиканцы борятся с демократами и потому США бежит вперёд...
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уверен, что процентов 70-80 облсовета и 90-95 горсовета держат чемоданы собранными. и таки да, побегут тоже за поребрик.
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Это называется поляризация жизненных ценностей...

...впереди десятилетия такого процесса.

Моральные "нечистоты" притягиваются в Дурляндию, а адекватные от туда убегают.

Выбор за людьми.
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А чи це, бува, не родич упиря Кононенка, другана Петі Офшоренка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарьковский депутат бежал в Россию после объявления о подозрения в хищении земли, - прокуратура
 
 
 
 
 
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