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 Средства с экологического налога расходуются неэффективно, - Семерак

Средства, собранные с предприятий в результате взимания экологического налога, сегодня расходуются неэффективно.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, выступая на пресс-конференции 24 сентября, сообщает Минпром.

"К сожалению, пока эти средства направляются на что-нибудь другое, а не на природоохранные мероприятия", – сказал он.

Министр отметил, что в текущем году будет собрано около 4 млрд грн экологического налога, а в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено его увеличение. При этом 45% собранных средств остаются на местах, но их использование органами местного самоуправления также вызывает вопросы.

По словам О.Семерака, 2 млрд грн, которые остаются в общем фонде бюджета, идут в Министерство финансов и распределяются на различные цели, в том числе не имеющие отношения к экологии.

"В этом году Министерством экологии было запланировано 342 млн грн. (на природоохранные меры. – Ред.). А на борьбу с вредным воздействием рек, если не ошибаюсь, – 192 млн грн. Другие средства были направлены на мероприятия, которые очень косвенно относятся к вопросам охраны окружающей среды", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3087950
 
 
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вот в этом он не прав, рюкзаки или оффшоры чем не природоохранные мероприятия, кто жеще будет защищать природу от грошей?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСредства с экологического налога расходуются неэффективно, - Семерак
 
 
 
 
 
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