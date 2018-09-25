 Контрразведка СБУ вывела из ОРДЛО бывшего "министра агрополитики "ДНР"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса" он занимался поставкой в ​​ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства. Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко "министерство агропромышленной политики и продовольствия" террористов, злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирования фейковых ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "русского гуманитарного конвоя"", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министр" был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен в тюрьму своими же соратниками.

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"Оказавшись на подконтрольной Украины территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности", - добавили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в августе контрразведкой СБУ с временно оккупированной территории Донецкой области был выведен "министра культуры и туризма ДНР".