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 Контрразведка СБУ вывела из ОРДЛО бывшего "министра агрополитики "ДНР"

В результате спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины с временно оккупированной территории Донецкой области выведено бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса" он занимался поставкой в ​​ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства. Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко "министерство агропромышленной политики и продовольствия" террористов, злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирования фейковых ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "русского гуманитарного конвоя"", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министр" был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен в тюрьму своими же соратниками.

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"Оказавшись на подконтрольной Украины территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности", - добавили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в августе контрразведкой СБУ с временно оккупированной территории Донецкой области был выведен "министра культуры и туризма ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3087947
 
   
 Топ комментарии
 
ДНР. Ночь. Патруль ДНР "Стой, кто идет !"
"Військова розвідка України ! не бачиш чи що?"
"АААААААА ПРРРООХОДДДДЬ...."
"Коля, они ушли?"
"Да, вылезай уже. Снова за министром пришли... Не к добру это..."
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Сейчас все Захерасты будут просится в Украину,лучше срок здесь чем дырка в голове там.
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Гадаю, що цей "міністр" займався вирощуванням коноплі та опіумного маку...
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за старим сенарієм:
потім покажуть його інтерв'ю по тєлеку,а через тиждень в ОРДЛО когось підірвуть. ))
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СБУ вивіла аграрія, ФСБ вивіла Ташкента.
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в той местности такие министры батальонами по степи лазят
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ДНР. Ночь. Патруль ДНР "Стой, кто идет !"
"Військова розвідка України ! не бачиш чи що?"
"АААААААА ПРРРООХОДДДДЬ...."
"Коля, они ушли?"
"Да, вылезай уже. Снова за министром пришли... Не к добру это..."
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Интнресно, обратно в отсос вышлют, или усадят в кресло МАП？
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Кремль хотел выжать из Украины денег за газ и подал иск в международный суд - проиграл и получил штраф более 2 млрд $$!
Кремль хотел уничтожить укр-ю церковь и пожаловался Вселенскому Патриархату - проиграл, потерял не только укр-х верующих, но и РПЦ стала самозванцем без автокефалии!
Кремль категорически блокировал поставки израильских дронов в Украину, но дал Сирии С-300 и проиграл - теперь ихтамнетов будут утилизировать более качественно!
Владимир Владимирович Х@йло, что-то ваши "мега удачные" многоходовочки наталкивают на мысль: а вы случайно не жидобандеровец?))
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Ну да )) Получается За все что он ни возьмется против УКРАИНЫ, все для раиси глубже ДНОМ оборачивается )))

А ведь никак не допетрают !!! УКРАИНА - в сотню раз освяченная земля чем раися Поэтому ей СВЕРХУ помогают А то оно мале себя богом вообразило и "прыгают" на Украину(((.....
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когда уже ОРДЛО выведет своих шпионов из нашего Кабмина????)))))
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...чекаємо його в уряді на посаді...таки "цінні" люди потрібні в бпп,тем паче вибори на носі...
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Сейчас все Захерасты будут просится в Украину,лучше срок здесь чем дырка в голове там.
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ОРДЛО швидко деградує і це вже незворотньо. У аграріїв є таке поняття, як тримати землю під паром. Теж саме треба витримати після смерті усіх місцевих жителів на цих землях, а через 100 років заселяти новими людьми.
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І в результаті максимум - умовний термін.
Не набридло?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрразведка СБУ вывела из ОРДЛО бывшего "министра агрополитики "ДНР"
 
 
 
 
 
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