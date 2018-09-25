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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав поддержит законопроект о ликвидации сетевых монополий на фармрынке, - замминистра Илык

Принятие законопроекта №8591, который предусматривает равномерное распределение аптек, должен изменить модель по получению сверхприбылей на работу аптечных учреждений в интересах пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "канал 24", об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко в ходе круглого стола по обсуждению данного законопроекта.

По ее словам, в странах Европейского союза, где один фармацевт обладает одним или несколькими аптечными учреждениями, такой владелец ценит конечного потребителя продукции и заинтересован в том, чтобы продать пациенту эффективные и самые дешевые для него лекарства.

"Сама законодательная инициатива возникла не на пустом месте. Все мы видим, что в семейном бюджете украинцев расходы на лекарства занимают значительное место. Для большей части населения нашего государства вопрос лекарственных средств становится весьма проблематичным, при этом стоимость лекарственных средств в Украине очень часто превышает стоимость лекарственных средств в соседних странах", – сказала Сисоенко.

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Она добавила, что и фармацевтические учреждения, занимающиеся розничной торговлей лекарств и аптечные учреждения в соответствии с законодательством относятся к учреждениям здравоохранения, и поэтому должны нести такую ​​же ответственность за жизнь и здоровье пациентов.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Роман Илык во время обсуждения отметил, что нормы предложенные законопроектом будут стимулировать предоставление аптеками максимального количества фармацевтических услуг, что сделает лекарственные средства более доступными для населения.

"То, что предлагается законопроектом, сегодня работает в большинстве стран. В том числе, в странах Европейского Союза. Министерство здравоохранения будет поддерживать этот законопроект", - подчеркнул он. 

Отметим, 12 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8591, который предусматривает установление правила равномерного распределения аптек с введением минимального расстояния между ними в 500 метров.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Ирина Сисоенко, Анна Романова, Тарас Кремень, Оксана Кужель, Ольга Богомолец, Елена Кондратюк, Ирина Геращенко, Олег Мусий и Андрей Шипко.

Источник: https://censor.net.ua/n3087945
 
   
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Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля Берлагу в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие. (с)

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Енту рехформу ,точняк ,не перрреживьом..
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У меня вокруг остановки общественного транспорта, только вокруг нее 7 аптек и у всех разные названия. Минздрав поддержит законопроект о ликвидации сетевых монополий на фармрынке, - замминистра Илык - Цензор.НЕТ 1004 Это или предприниматель такой креативный или хозяева аптек договариваются о цене лекарств. Потому как цены почти одинаковые разница в 1 - 2 грн. Это вообще ничто...
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аптеки - це зло, лечиться надо шоколадками и советами ликаря ульянки, тока тогда будешь здоров
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Цікаво, а чому МОЗ опікується прибутками фармкомпаній, а не вирішує питання доступності ліків та медичного обслуговування? З таким "фаховим" керівництвом медицині в Україні скоро наступить капець.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав поддержит законопроект о ликвидации сетевых монополий на фармрынке, - замминистра Илык
 
 
 
 
 
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