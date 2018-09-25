 Командование российских оккупационных войск усиливает меры по сокрытию своей преступной деятельности на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, запрещено доведение до личного состава соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ результатов проверки в сентябре с.г. передовых позиций комиссией ВС РФ, которой обнаружены многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минирования территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей.

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"При этом командиры саперных подразделений, во избежание наказаний за служебную халатность, подкупали членов указанной комиссии и вводили их в заблуждение путем оборудования для отчетности показательных участков минировании. В то же время, в ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте происшествия. Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на "украинских диверсантов".