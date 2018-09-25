 Командование российских оккупационных войск усиливает меры по сокрытию своей преступной деятельности на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.
Так, по данным украинской разведки, запрещено доведение до личного состава соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ результатов проверки в сентябре с.г. передовых позиций комиссией ВС РФ, которой обнаружены многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минирования территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей.
"При этом командиры саперных подразделений, во избежание наказаний за служебную халатность, подкупали членов указанной комиссии и вводили их в заблуждение путем оборудования для отчетности показательных участков минировании. В то же время, в ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте происшествия. Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на "украинских диверсантов".
У соцмережах на одному з телеграм-каналів окупантів з'явилася інформація
про арешт «екс-віце-прем'єр-міністра «ДНР»» Олександра Тимофєєва на прізвисько «Ташкент».
За інформацією користувачів мережі, терориста начебто затримали у Москві,
однак причина арешту наразі невідома.
Так, російська пропагандистка Майя Пирогова з посиланням на слова джерел пише:
«Довго з'ясовували, фейк чи не фейк. Кілька знайомих з Москви підтвердили,
що його прийняли. За що і де утримують, намагаємось дізнатися"
Нам менше роботи опісля буде.
Кремль хотел уничтожить укр-ю церковь и пожаловался Вселенскому Патриархату - проиграл, потерял не только укр-х верующих, но и РПЦ стала самозванцем без автокефалии!
Кремль категорически блокировал поставки израильских дронов в Украину, но дал Сирии С-300 и проиграл - теперь ихтамнетов будут утилизировать более качественно!
Владимир Владимирович Х@йло, что-то ваши "мега удачные" многоходовочки наталкивают на мысль: а вы случайно не жидобандеровец?))