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 Командование российских оккупационных войск усиливает меры по сокрытию своей преступной деятельности на Донбассе, - ГУР

Командование российских оккупационных войск усиливает меры по сокрытию своей преступной деятельности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, запрещено доведение до личного состава соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ результатов проверки в сентябре с.г. передовых позиций комиссией ВС РФ, которой обнаружены многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минирования территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская оккупационная администрация запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, - ГУР

"При этом командиры саперных подразделений, во избежание наказаний за служебную халатность, подкупали членов указанной комиссии и вводили их в заблуждение путем оборудования для отчетности показательных участков минировании. В то же время, в ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте происшествия. Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на "украинских диверсантов".

Источник: https://censor.net.ua/n3087942
 
 
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Вот по этому, в том числе, паРаша и сопротивляется вводу миротворцев...
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....который она же и предложила?! Что вы там курите на полонынах?
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Вона не пропонувала миротворців, вона пропонувала супровід ОБСЄ, а треба їх на кордоні з путлерівцями класти.
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Фінобуряти таки телепні, он у сябрів полонини знайшов.
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Хуйло добился того, что мир начинает переход от пониманию неадекватности политики Хуйла к пониманию неадекватности политики паРаши во все времена, но вначале тоже были только робкие голоса об неадекватности Хуйла...
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Той шматок Донбасу фактично знищено, потрібні шалені гроші на розмінування, а підрив укро -дрг сільмага, це круто.
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Краще не розмцновувати, бо все рівно для них винні укри.
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А я думав, що він сів на зелене шило😵
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Даже в Мозамбике в свое время противоборствующие стороны - правительственные войска, унитовцы и войска ЮАР не настолько потеряли совесть, чтобы фаршировать минами свою же территорию...
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І не кажи, мінувати свою землю це як самолайк, одразу видає фіноугра.
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Це ознака російського розвідника, чи там тільки підари?
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Важко сказати, бо російські розвідники вмирають стоячи під час онанізму.
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Это ученик хуйла само себя похвалило... Командування російських окупаційних військ посилює заходи з приховування своєї злочинної діяльності на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 742
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У соцмережах на одному з телеграм-каналів окупантів з'явилася інформація
про арешт «екс-віце-прем'єр-міністра «ДНР»» Олександра Тимофєєва на прізвисько «Ташкент».
За інформацією користувачів мережі, терориста начебто затримали у Москві,
однак причина арешту наразі невідома.
Так, російська пропагандистка Майя Пирогова з посиланням на слова джерел пише:
«Довго з'ясовували, фейк чи не фейк. Кілька знайомих з Москви підтвердили,
що його прийняли. За що і де утримують, намагаємось дізнатися"
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Більше пекла, гарячого й різноманітного. Командування російських окупаційних військ посилює заходи з приховування своєї злочинної діяльності на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 1840
Нам менше роботи опісля буде. Командування російських окупаційних військ посилює заходи з приховування своєї злочинної діяльності на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 746
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Кремль хотел выжать из Украины денег за газ и подал иск в международный суд - проиграл и получил штраф более 2 млрд $$!
Кремль хотел уничтожить укр-ю церковь и пожаловался Вселенскому Патриархату - проиграл, потерял не только укр-х верующих, но и РПЦ стала самозванцем без автокефалии!
Кремль категорически блокировал поставки израильских дронов в Украину, но дал Сирии С-300 и проиграл - теперь ихтамнетов будут утилизировать более качественно!
Владимир Владимирович Х@йло, что-то ваши "мега удачные" многоходовочки наталкивают на мысль: а вы случайно не жидобандеровец?))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование российских оккупационных войск усиливает меры по сокрытию своей преступной деятельности на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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