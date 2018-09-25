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 Политика Украины
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 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Проходной 5-процентный барьер на выборах в Верховную Раду могут преодолеть шесть политических партий: ВО "Батькивщина" (14,0%), "Слуга народа" (8,2%), "За життя" (6,4%), "Гражданская позиция" (6,2%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (5,9%), "Оппозиционный блок" (5,8%). Радикальная партия Олега Ляшко с рейтингом в 4,6% приближается к проходному барьеру.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В партийном рейтинге лидирует "Батькивщина", которую готовы сегодня поддержать 14% всех опрошенных. 8,2% могли бы проголосовать за партию "Слуга народа", 6,4% - за партию "За життя", 6,2% - "Гражданскую позицию", 5,9% - за БПП "Солидарность", 5,8% - за "Оппозиционный блок", 4,6% - Радикальную партию, 3,4% - "Самопомич", 2,7% - за ВО "Свобода". Рейтинг других партий - ниже 2%. Тех, кто не определился со своими симпатиями - 17,1%. Не намерены участвовать в парламентских выборах - 14,4%", - говорится в результатах исследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

"Поддержка "Батькивщины" является относительно равномерной во всех макрорегионах, при этом в Центра ее популярность самая высокая. Партии "За життя" и "Оппозиционный блок" имеют высокие показатели в юго-восточных регионах. "Гражданская позиция" - на Западе и в Центре, "Слуга народа" - в Центре и на Юге. БПП "Солидарность", "Самопомич" и "Свобода" - на Западе", - отмечают авторы исследования.

Вместе с тем, по данным опроса, 42% опрошенных заявили, что на предстоящих парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, 38% - сказали, что будут голосовать за парламентские политические силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", "За життя", Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, За життя, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, - опрос группы Рейтинг 01
Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, За життя, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, - опрос группы Рейтинг 02
Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, За життя, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, - опрос группы Рейтинг 03
Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, За життя, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, - опрос группы Рейтинг 04

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 вересня 2018

Источник: https://censor.net.ua/n3087940
 
 
 Топ комментарии
 
слуга народа?
что за херь?
бпп что ли переименовали?
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Слуга народа? Вы серьезно? Это фейковая партия которую Зеленский недавно зарегистрировал что этот бренд не украли.
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Типа, блок Зеленского. Шютка юмора такая.
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Сцуко!, что нужно было сделать пэти за 4 года, для того что бы рейтинг его БПП стал ниже Рабиновича и = вышкам боко, я Хз? Це така нібито перемога?
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не сделать , а не сделать а тут чоколядно-морковні майстри ніфуя нє дєлать
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Сцуко!, что нужно было сделать юли за 4 года, для того что бы рейтинг её БЮТ стал выше Порошенка?!
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БППшная банда полностью разорила Украину. В 1991 г Украина была на уровне Франции, а сегодня ниже Молдавии и Албании. Скоро олигархи растянут и продадут украинскую землю а потом начнут продавать украинцев на органы. И это не туфта. Потому ни одного голоса на выборах олигархическим партиям. Иначе пропадем. Только Батькивщина способна реально решить проблемы!
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Я так понимаю что это было рекламное объявление от Бени КАЛОмойского!
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Это не партии .
Это преступные сообщества , именуемые в простонародье бандами , или шайками .
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Батькивщина только 14%, хоть и на первом месте. Уверен рейтинг Батькивщины сильно преуменьшен. По моим расчетам у Батькивщины не меньше 30%! Это единственная партия, которая во главу угла ставит укрепление государства Украина, повышение уровня жизни народа и развитие экономики, наведение порядка в стране. Лидер Партии ЮВ Тимошенко несомненный лидер нации и надежда Украины на лучшее будущее. У неё единственная продуманная и перспективная программа действий. В экономическом и политическом плане. Остальные партии РФ, БПП это олигархические, коррумпированные партии
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номерное ибанько, если карга 10% по результатам выборов наберет то это за счастье будет
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Батькивщина только 14%, хоть и на первом месте. Уверен рейтинг Батькивщины сильно преуменьшен. По моим расчетам у Батькивщины не меньше 30%! Это единственная партия, которая во главу угла ставит укрепление государства Украина, повышение уровня жизни народа и развитие экономики, наведение порядка в стране. Лидер Партии ЮВ Тимошенко несомненный лидер нации и надежда Украины на лучшее будущее. У неё единственная продуманная и перспективная программа действий. В экономическом и политическом плане. Остальные партии НФ, БПП это олигархические, коррумпированные партии
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Еще один свидетель бабы юли из недоросии, тужтесь там посильнее, может клапан вырвет быстрее. Рейтинги партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "За життя", "Громадянська позиція", БПП, "Опоблок", - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7544
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юля та риги на місці...пограбування країни,- продовження...
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Слуга народа? Ну чтож, идиоты себе заслуживают соответствующий уровень жизни. Жаль нормальных людей, оказавшихся в заложниках у этих идиотов. Уже четверть века...
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обрати внимание, то, что ты слугу народа назвал идиотами, тем самым ты обозвал всех, кто голосовал и сами партии правящие четверть века тоже идиотами и даже себя😀
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ці опитування такі ж брехливі як і Джуля... Вибори покажуть зовсім інших лідерів...
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Хуже чем при БПП+НФ в Украине еще не было. Гривна упала в 4 раза, уровень жизни народа на уровне нищеты (а может и ниже уровня), 10 миллионов украинцев выехало из страны на зароботки. И уже не вернутся. Скоро людей в Украине вообще не останется. Реформы особенно медицинская направлены на Геноцид украинского народа, чтоб потом отдать Украину масонам.
Только и только Батькивщина способна вытащить Украины из прирвы. Как не раз уже было в прошлом. Вспомните тарифы за квартплату и курс гривны 4.7!, а не 28 как сейчас.
Потому не удивительно, что Батькивщина идет на первом месте.
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а еще помним как курс с 5 взлетел до 8, а потом и к 14 за несколько дней при бабе Юле, бензиновый, сахарный кризисы, тамифлю и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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