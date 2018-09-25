 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В партийном рейтинге лидирует "Батькивщина", которую готовы сегодня поддержать 14% всех опрошенных. 8,2% могли бы проголосовать за партию "Слуга народа", 6,4% - за партию "За життя", 6,2% - "Гражданскую позицию", 5,9% - за БПП "Солидарность", 5,8% - за "Оппозиционный блок", 4,6% - Радикальную партию, 3,4% - "Самопомич", 2,7% - за ВО "Свобода". Рейтинг других партий - ниже 2%. Тех, кто не определился со своими симпатиями - 17,1%. Не намерены участвовать в парламентских выборах - 14,4%", - говорится в результатах исследования.

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"Поддержка "Батькивщины" является относительно равномерной во всех макрорегионах, при этом в Центра ее популярность самая высокая. Партии "За життя" и "Оппозиционный блок" имеют высокие показатели в юго-восточных регионах. "Гражданская позиция" - на Западе и в Центре, "Слуга народа" - в Центре и на Юге. БПП "Солидарность", "Самопомич" и "Свобода" - на Западе", - отмечают авторы исследования.

Вместе с тем, по данным опроса, 42% опрошенных заявили, что на предстоящих парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, 38% - сказали, что будут голосовать за парламентские политические силы.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 вересня 2018