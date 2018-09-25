 Причина взрыва - неверная подготовка к стрельбе. Двое воинов легко ранены, - в штабе ОС озвучили предварительную причину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
"Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина. По данному факту внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство по статье 414 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих"", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, по предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено, что вероятной причиной разрыва мины является неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.
"Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военной медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет", - добавили в пресс-службе ООС.
Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.
Как сообщалось, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.
После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
а если по-колхозному?
последний самый-самый стремный
и еще.... хотелось бы статистику...(из 10 шт "молотов" - сколько говно?)
А где-то в Асгарде грустит Тор.
)(уйло нападетой нет... торговый партнеропять не то.... враг это узнает.
Помнится , по закону о "трёх колосках" выездная сессия суда осудила двух колхозников , которые не занесли на ночь в сарай гос.инвентарь - лопату и грабли . Они получили по червонцу плюс по пять поражения в правах .
Вышинский , разбирая в своей речи этот случай , посетовал , что не был составлен акт о фактически нанесённом вреде .
А Пашинский - нет , он ниучём не виноват !
А почему?
пусть покажут пацанам как правильно заряжать надо
кто в теме?
как можно снарядить мину неправильно????
шобы не водить муму
цыпляються мандавошки и гниды
а мины снаряжают
калбаски????
ты из павловки пишешь???
высер нубяры меня не интересует
фубля
какое всетаки быдло рассуждает о том, чего не знает....
ты явный журналист, потипу черноволши или пиховшика
это к тебе гниды и мандавошки цепляются
а там другое
лично отстреливал бк с открытого хранения
да
это не мины были
поэтому и спросил
но спросил у тех кто в теме
а не тех кто про гнилые ящики пукает в муку
мандавошкин
а поет тебе пусть твой муж, гомик
неможеш обьяснить
не воняй, убогое
и бублики изпод ритузов своих пообдирай, чертяра
дядя 152 калибр с 14 бригадой отстрелял из коростышевского склада столько
шо тебе оно не нужно
а вот твои познания - это речь миньетчика
или в простонародье - хуесос
ты тут такой смелый
а в реале тебя даже не бьют
так обссыкают
и то
со слезами на глазах
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Однотурове бидло! Це не шпигуни і крадуни у владі винуваті у всьому, що з країною і військом відбувається! Це ви винуваті!
Но хотелось бы узнать прочность закалки миномета и его реальные допуски по калибру от этого тоже зависит аварийность миномета!
Если закалка слабая и калибр на доли миллиметра выше, то мига может застревать и без грязи!
судя по компрессионным выточкам там не больше 2мм на радиус
давайте моделировать ситуацию
без эмоций
реально мнение минометчика нужно
ты везде ?)))
гныд или мандовошек рекламируеш?
Это МИМОМЁТ пашинского