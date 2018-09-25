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 Причина взрыва - неверная подготовка к стрельбе. Двое воинов легко ранены, - в штабе ОС озвучили предварительную причину

По факту ранения двух военнослужащих одной из бригад из состава Объединенных сил открыто уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

"Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина. По данному факту внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство по статье 414 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих"", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, по предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено, что вероятной причиной разрыва мины является неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое воинов пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из частей в районе проведения ООС, - представитель штаба Тригуб

"Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военной медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет", - добавили в пресс-службе ООС.

Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.

Причина взрыва - неверная подготовка к стрельбе. Двое воинов легко ранены, - в штабе ОС озвучили предварительную причину 01

Как сообщалось, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Источник: https://censor.net.ua/n3087936
 
 
 Топ комментарии
 
Даже коментировать уже не хочется....Труба металическая ,а не миномет за 20 ТИСЯЧ БАКСОВ...18 уже погибло и десятки раненних....Но кто-то упорно зарабативает на етой трубе.....
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пашинского с чорновил туда отправить надо
пусть покажут пацанам как правильно заряжать надо
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Ну этого стоило ожидать, если на двойное заряжание свалить не выходит то виновата бракованная мина.
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а , ну тогда это всё кардинально меняет ...расходимся товарищи , нет повода для беспокойства
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Пора уже сходиться...."легкие касательные ранения"...а надо что бы кишки по деревьям? Пидара такое сказавшему на этот миномёт насадить и пущай полетает скот.
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"....неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения" - цитата
а если по-колхозному?
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Мины хранили не в холодильнике они испортились и когда доставали не протерли тряпочкой, а миномет не может такими стрелять, он очень нежный!
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А если по-колхозному, то звиздят как дышат. У вундервафли конструктивные дефекты, о котором предупреждали после войсковых испытаний ещё в 2016-м году, но "магнитофонщики" с "Маяка" не знают как их устранить. Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 9821 Особое внимание на предпоследний и последний пункт Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 260
Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 7449
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Нет, как раз последний самый стремный. Там вполне может быть межкристаллитная коррозия, что подтверждает это фото. Конечно качество так себе, что бы делать выводы, но вот те "белые" участки по месту разрыва вызывают много вопросов.......
Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 1561
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ну я не удачно выразился...(типа с юмором)
последний самый-самый стремный
и еще.... хотелось бы статистику...(из 10 шт "молотов" - сколько говно?)
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Но название миномёту гордое дали...
А где-то в Асгарде грустит Тор.
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"хотелось бы статистику, из 10 шт "молотов" - сколько говно?" Ну ты ваабще........ Это Государственная ТАЙНА!!!!!! И как сказал Пашинский, нельзя разглашать чего и сколько покупается за бюджетные средства, иначе )(уйло нападет ой нет... торговый партнер опять не то.... враг это узнает. Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 733
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Хранение - это очень важно !
Помнится , по закону о "трёх колосках" выездная сессия суда осудила двух колхозников , которые не занесли на ночь в сарай гос.инвентарь - лопату и грабли . Они получили по червонцу плюс по пять поражения в правах .
Вышинский , разбирая в своей речи этот случай , посетовал , что не был составлен акт о фактически нанесённом вреде .
А Пашинский - нет , он ниучём не виноват !
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взрывается не миномет ребята...а мина.запомните вы уже!!! Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 210
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Миномёт то сделали новый а про сами мины видать забыли .
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В таком случае, взрывается не мина, а взрывчатое вещество внутри ее Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 4505
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Не ,,не так .. Взрывается сам металл , из которого сделан Молот . Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 4508 .
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А заряд который выталкивает мину? Понятно, что он сгорает медленнее, чем ВВ. Тем не менее это тоже очень похоже на взрыв. А если мина застряла - однозначно.
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Один простой вопрос, почему эти же самые мины не взрываются в "советских" 2Б11 аналогом которого является вундервафля "Маяка"?
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гугли данные по 40й армии по раво об списании миномётов за период 1979го по 1989 Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 8133
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Ты бредишь? Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 4244 40-я армия принимает участие АТО/ООС ? Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 4244 Я спрашиваю конкретно за этот период. Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 9575
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рвутся что сани что молоты просто саней поменьше уже в частях
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Даже коментировать уже не хочется....Труба металическая ,а не миномет за 20 ТИСЯЧ БАКСОВ...18 уже погибло и десятки раненних....Но кто-то упорно зарабативает на етой трубе.....
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А может даже и один, да и тот случайно подскользнулся. Главное что "молот" ни в чем не виноват, это уже понятно.
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Ну этого стоило ожидать, если на двойное заряжание свалить не выходит то виновата бракованная мина.
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Другие минометы тоже взрываются с таким же постоянством
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Тихо, тут очередная зрада назрывает, а ты так обламываешь
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И ты можешь это доказать, не просто ляпнуть? Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 9945
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пашинского с чорновил туда отправить надо
пусть покажут пацанам как правильно заряжать надо
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А почему бы Главному Минометчику Украины,Алексею Петровичу,на обучить стрельбе из этого миномета "лохов" солдат ВСУ?
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братик кротик, потому что алеша один единственный и незаменимый, а солдат много
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Это уже похоже на диверсию - специально подсовывать дефективные минометы в армию, чтобы из них и стреллять боялись... Другого объяснения просто нет.
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не силен в снаряжении мин
кто в теме?
как можно снарядить мину неправильно????
шобы не водить муму
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В гугле забанили? На мину цепляется заряд для выстрела. Такие себе "колбаски". От типа стрельбы их количество варьируется.
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ты дурымар???
цыпляються мандавошки и гниды
а мины снаряжают
калбаски????
ты из павловки пишешь???
высер нубяры меня не интересует
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Ну не хочешь колбаски - цепляются бублики. Только бублики твёрдые, а колбаски мягкие. Именно цепляются. Лучшее описание метода их крепления на мине. Ну хочешь закрепляются. Ты, Гарис, в мандавошках спец, не то шо в минах. Мне когда пишет истеричная баба тоже столько вопросительных знаков ставит. Стесняюсь спросить, что тебя так донимает? Нужели вцепились?
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ну жывотное...
фубля
какое всетаки быдло рассуждает о том, чего не знает....
ты явный журналист, потипу черноволши или пиховшика
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Вы не правы, мой интеллигентый и умудрённый опытом собеседник. Мина для выстрела снаряжается пороховым зарядом, который цепляется на мину. Заряд этот имеет форму домашней колбаски. Я хуже! Я по типу ганапольского!
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Блядь, ну ты и тупой! Снаряжется зарядом, который ЦЕПЛЯЕТСЯ на мину. Это пиZдец/
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жывотное
это к тебе гниды и мандавошки цепляются
а там другое
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ну и мина старая с открытого хранения - чётко по методичкам от полковника отнолия Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 8846
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посмотрел бы ты на гнилые ящики с бк понял бы Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 4987
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это бредота
лично отстреливал бк с открытого хранения
да
это не мины были
поэтому и спросил
но спросил у тех кто в теме
а не тех кто про гнилые ящики пукает в муку
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с чего ты бк отстреливал то из нагана - бугага Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 6361 ты олёша мне ещё про гигроскопичность порохов тут запой Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 6361 что твой бк не отсырел за 30 лет Двое, а не трое бойцов получили легкие касательные ранения в результате разрыва миномета "Молот", - в штабе ОС озвучили предварительную причину - Цензор.НЕТ 6361
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гигроскопичный- твой тухес
мандавошкин
а поет тебе пусть твой муж, гомик
неможеш обьяснить
не воняй, убогое
и бублики изпод ритузов своих пообдирай, чертяра
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так что там с отстрелом бк с открытого хранения- ты чё там отстреливал себе яйца или за розию и цоря и делда на палке салют давал в перерывах между чистой очка сортира щёткой Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 3050
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ну жывотное))))
дядя 152 калибр с 14 бригадой отстрелял из коростышевского склада столько
шо тебе оно не нужно
а вот твои познания - это речь миньетчика
или в простонародье - хуесос
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ну ну так то тебя в палатке крысу били Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 4824 а вот кукарекать как рузге гей не надо Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 6049 аватрьё ты полное- от стрелял он Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 1007 иди там в свой питушиный угол и не отсвечивай тут Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 2210
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фраер))?
ты тут такой смелый
а в реале тебя даже не бьют
так обссыкают
и то
со слезами на глазах
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Гарис! Да ты в говно! Выпил - будь человеком!
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я бы заряжающими на эту штуку ставил "специалистов" из укроборонпрома и генералов из ГШ...
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Нужно начать поставлять такие минометы в Лугандонию.
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интересно , результаты предыдущего расследования засекретили для того , чтобы не мешать этим разрывомётам , продолжать уничтожать и калечить граждан Украины
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Уничтожать и калечить граждан Украины - цель нынешней власти. Не молотами, так реформами, начиная с медицинской. Им надо освободить эти земли для хасидов, пиндосов, да мало ли еще для кого!
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Загрози життя нема - це не обов'язково легкі тілесні. Чи Матіос секретить навіть деталі поранення?
________________________
Однотурове бидло! Це не шпигуни і крадуни у владі винуваті у всьому, що з країною і військом відбувається! Це ви винуваті!
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Могу предположить, если только легко ранило от 120, то возможно мина дала перекос в трубе и трубу розарвало от порохового заряда, а не боевой части! Поэтому и обвиняют, что мины были загрязнены и дали перекос в трубе!
Но хотелось бы узнать прочность закалки миномета и его реальные допуски по калибру от этого тоже зависит аварийность миномета!
Если закалка слабая и калибр на доли миллиметра выше, то мига может застревать и без грязи!
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неужели там такой люфт в стволе??????
судя по компрессионным выточкам там не больше 2мм на радиус
давайте моделировать ситуацию
без эмоций
реально мнение минометчика нужно
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ДУК комбат 5 - положительно Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 9734 Дальше что запоёшь кобзоно подобное лаптеногое Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 8720
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оооо)))
ты везде ?)))
гныд или мандовошек рекламируеш?
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не визжи крыса Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 4235 забыл что на тебе 5 палаток спаленных Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 2358
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Легче всего списать на солдат.Рассказали бы как возможно не правильно подготовить боеприпас?Взрыватель взводится только после выхода из канала ствола,неправильный заряд-так же не разорвет ствол.
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И шо? И ничо!!! Это пашинское трухлявое дерьмо продолжает оставаться на вооружении, сам пашинский сыт и доволен, враги и террористки крепко в тюрьме... не жызь а малина! Живемо ж по-новому, правда ж, порохоботы?
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Надо срочно легализовать летальное оружие!
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зачем легализовывать обрезок металлической трубы или кусок арматуры ?
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нужно этого Задрота пашинского жопой натянуть на миномет и запустить......
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Ну все осталось порохоботам собрать "экспертов" , которые нам в прошлый раз рассказывали, почему не может одна мина разорваться в стволе, ну а теперь расскажут почему может Двоє, а не троє бійців дістали легкі дотичні поранення в результаті розриву міномета "Молот", - у штабі ОС озвучили попередню причину - Цензор.НЕТ 7729
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Не, это не миномет
Это МИМОМЁТ пашинского
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПричина взрыва - неверная подготовка к стрельбе. Двое воинов легко ранены, - в штабе ОС озвучили предварительную причину
 
 
 
 
 
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