 Причина взрыва - неверная подготовка к стрельбе. Двое воинов легко ранены, - в штабе ОС озвучили предварительную причину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

"Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина. По данному факту внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство по статье 414 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих"", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, по предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено, что вероятной причиной разрыва мины является неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

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"Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военной медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет", - добавили в пресс-службе ООС.

Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранее сообщил "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.

Как сообщалось, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.