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 Экономика
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Все про:бизнес (1103) Бамбизов (10)

 Для уклонения от уплаты налогов ГФС будет собирать данные почтовых операторов и интернет-магазинов, - Бамбизов

Работа с данными, полученными по требованию ГФС из банков, - это лишь первый шаг со стороны фискалов по выявлению уклоняющихся от уплаты налогов предпринимателей.

Следующим шагом будет сбор информации из других источников: от почтовых операторов, с интернет-ресурсов, из интернет-магазинов. Если обнаружится чрезмерная бизнес-финансовая активность, которая не соответствует отчетной документации ФЛП, представляемой в органы фискальной службы, фискалы придут с аудитом, написал в своем блоге на "Обозревателе" исполняющий обязанности замглавы ГФС Евгений Бамбизов.

Чиновник напомнил, что действия налоговиков строго соответствуют букве закона: "Мы работаем исключительно в рамках закона. Повторяю: только в рамках закона. Мы не нарушаем банковскую тайну. Информация, которую мы получаем от банковских учреждений, предоставляется по процедуре, определенной Законом Украины "О банках и банковской деятельности": операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, и совершенные им сделки не раскрываются".

В то же время, по его словам, налоговики могут обратиться в суд за раскрытием банковской тайны, если в ходе аудита ФЛП, у которого замечена чрезмерная бизнес-финансовая активность, возникнет такая необходимость.

По мнению автора блога, налоговые органы не должны отказываться от задачи пристально изучать деятельность малых предпринимателей. Внимание со стороны фискальных органов не повредит бизнесу, если он строился и ведется прозрачно.

"Перед законом все должны быть равны. Точка. И конкуренция на рынке должна быть справедливой для всех. Уплата налогов - это безусловное обязательство всех субъектов хозяйствования: как крупных корпораций, так и самозанятых лиц. Это социальный долг каждого гражданина. Кто-то считает иначе? Или уплата налогов у кого-то не входит в бизнес-план? Тогда такому предпринимателю не место на украинском рынке - если мы имеем амбицию стать полноценным европейским государством", - написал Бамбизов.

Он также привел статистику: почти два миллиона самозанятых предпринимателей дают лишь 4% от общей доли налоговых отчислений в бюджет. Тогда как тысяча крупных налогоплательщиков обеспечивают почти 60% от всего объема отчислений. И это при том, что условия не равные: доля расходов, направленных на выполнение налоговых обязательств, у крупных предприятий и у предпринимателей-упрощенцев (которые занимают одну рыночную нишу и реализуют один и тот вид продукции) абсолютно разная.

Источник: https://censor.net.ua/n3087935
 
 
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Все, добили экономику Бомбизовы, народ массово выезжает, бизнесы тоже выезжают. Покращення все наступило!
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предприниматели Закон не нарушают, меняйте Закон, суммы, группы... ЕСВ вам платят, какие проблемы???.... ну добейте чп...уведите их вообще в тень и будете писать про перемоги....
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предприниматели Закон не нарушают, меняйте Закон, суммы, группы... ЕСВ вам платят, какие проблемы???.... ну добейте чп...уведите их вообще в тень и будете писать про перемоги....
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ты в налоговой США попробуй поныть про "меняйте Закон". Не можешь работать в рамках существующих законов - не открывай ФОП.
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а ты повнимательней читай!, ноют фискалы, фопы действуют согласно Закона!!!
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В Украине нет "существующих законов", в Украине есть "постоянно меняющиеся законы". Про США лучше вообще молчать, лишь по той причине, что законы США для любого предпринимателя - это рай. Можно свободно работать, платить налоги и не бояться, что на тебя наедут. При этом хорошо всем: и предпринимателю, и налоговым органам. Украина - это вообще не место для бизнеса. Для любого бизнеса, кроме приближённых к корыту.
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russkiy ukrainec - ты русский поц, правительство вообще должно целовать предпринимателей во все части тела, что при таких налогах вообще работают и платят людям зарплаты, кстати родной брат неделю назад закрыл две торговые точки и свое предпринимательство- шесть человек на воздух, с нового года планирует еще одну закрыть, которая на жене, тоже была официальная, я до нового года закрываю одну легальную точку и закрываю свое предпринимательство, все в тень и так повально по всей области и городу, все из-за звонков налоговой вы мало платите, платите больше или мы придем с проверкой- на деревню к бабе клаве теперь придете.
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Закрыл ЧП полгода назад.
Господа чиновники, Правительство и прочие кровососы: работайте в Украине сами, а мы посмотрим, как вы без нас -работяг обойдётесь!!!
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а вот про офшоры, как бы комично уже в наших реалиях не звучало слово - молчок, от всех партий!, хотя вот где налоги!!
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Не в тень а придприимчивые люди вообще уйдут за бугор.Правительство доебется до того что олигархи на них насрут и содержать не станут а на сто и выше тысяч зарплаты не будет денег даже из стараниями МВФ.
Уже довыебовались до того что животноводство довели почти до нуля,один Поплавский еще держится ктотрый как депутат из мандатом насрал на уплату налогов.
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Все, добили экономику Бомбизовы, народ массово выезжает, бизнесы тоже выезжают. Покращення все наступило!
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Это про панамских патриотов? Так они не на рынке,у них госмонополия на власть в нашей стране !
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Сейчас промышленники массово будут отключаться от газа.
Не знаю какой дебил будет платить около 17000 гривен за 1000 м3 газа с учетом транспортировки. Еще облгаз под угрозой отключения до НГ всех юрлиц заставляет ставить счётчики с модемом. И делать проект , брать техусловия , покупать счётчик , устанавливать и платить за его обслуживание. Это минимум за всё 20к
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Упырь даже мысли не допускает, что другие существа живут не для того, чтобы быть кормовой базой
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Господи, яке ж воно хворе на голову це чудо - бамбізов. І таких відбитих на голову чиновників у соєвих - вагон і три вози. Ще трішки і держава не витримає...
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А Премьеру, не заплатившему налог за купленную квартиру в Киеве стоимостью 600 000 баксов, в Украине место?
Ах да, я забыл, ему же её купила тёща - пенсионерка!
Кстати, а она налог заплатила???
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Пидорасты-потрошеку с гоп компанией труханите,там миллиарды неуплаченных налогов ! А на почте активность искать -смешно и грустно! И так миллион в год уезжает из этого дурдома !А может майдан какой себе на голову напроверяете,только учтите,что сейчас уже будут вас вешать и стрелять!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДля уклонения от уплаты налогов ГФС будет собирать данные почтовых операторов и интернет-магазинов, - Бамбизов
 
 
 
 
 
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