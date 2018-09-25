 Для уклонения от уплаты налогов ГФС будет собирать данные почтовых операторов и интернет-магазинов, - Бамбизов

Следующим шагом будет сбор информации из других источников: от почтовых операторов, с интернет-ресурсов, из интернет-магазинов. Если обнаружится чрезмерная бизнес-финансовая активность, которая не соответствует отчетной документации ФЛП, представляемой в органы фискальной службы, фискалы придут с аудитом, написал в своем блоге на "Обозревателе" исполняющий обязанности замглавы ГФС Евгений Бамбизов.

Чиновник напомнил, что действия налоговиков строго соответствуют букве закона: "Мы работаем исключительно в рамках закона. Повторяю: только в рамках закона. Мы не нарушаем банковскую тайну. Информация, которую мы получаем от банковских учреждений, предоставляется по процедуре, определенной Законом Украины "О банках и банковской деятельности": операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, и совершенные им сделки не раскрываются".

В то же время, по его словам, налоговики могут обратиться в суд за раскрытием банковской тайны, если в ходе аудита ФЛП, у которого замечена чрезмерная бизнес-финансовая активность, возникнет такая необходимость.

По мнению автора блога, налоговые органы не должны отказываться от задачи пристально изучать деятельность малых предпринимателей. Внимание со стороны фискальных органов не повредит бизнесу, если он строился и ведется прозрачно.

"Перед законом все должны быть равны. Точка. И конкуренция на рынке должна быть справедливой для всех. Уплата налогов - это безусловное обязательство всех субъектов хозяйствования: как крупных корпораций, так и самозанятых лиц. Это социальный долг каждого гражданина. Кто-то считает иначе? Или уплата налогов у кого-то не входит в бизнес-план? Тогда такому предпринимателю не место на украинском рынке - если мы имеем амбицию стать полноценным европейским государством", - написал Бамбизов.

Он также привел статистику: почти два миллиона самозанятых предпринимателей дают лишь 4% от общей доли налоговых отчислений в бюджет. Тогда как тысяча крупных налогоплательщиков обеспечивают почти 60% от всего объема отчислений. И это при том, что условия не равные: доля расходов, направленных на выполнение налоговых обязательств, у крупных предприятий и у предпринимателей-упрощенцев (которые занимают одну рыночную нишу и реализуют один и тот вид продукции) абсолютно разная.