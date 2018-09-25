 Высший совет правосудия уволил в отставку 9 судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Так, Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку:
Хоменко Елену Леонидовну - с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева;
Дикого Владимира Михайловича - с должности судьи Носовского районного суда Черниговской области;
Паценюка Галину Владимировну - с должности судьи Котовского районного суда Одесской области;
Лесного Сергея Евгеньевича - с должности судьи Сиховского районного суда города Львова;
Гуляк Галину Ивановну - с должности судьи хозяйственного суда Одесской области;
Корнелюка Василия Семеновича - с должности судьи Локачинського районного суда Волынской области;
Кулешову Ларису Витальевну - с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы;
Булку Владимира Игоревича - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области;
Швец Ирину Евгеньевну - с должности судьи Середина-Будского районного суда Сумской области.
В то же время Высший совет правосудия определил отказать в увольнении в отставку:
Шешени Николая Алексеевича - с должности судьи Перечинского районного суда Закарпатской области;
Радченко Ларисы Анатольевны - с должности судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области.
Кроме того, Высший совет правосудия определил отложить рассмотрение вопроса об увольнении в отставку Загороднюка Владимира Ивановича с должности судьи Приморского районного суда города Одессы.