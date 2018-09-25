 Полицейские задержали на Печерске иностранца, сообщившего о "заминировании" помещения фастфуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вчера вечером полиция Печерского управления полиции получили информацию, что в помещении фаст-фуда на улице Крещатик заложена взрывчатка. На место вызова немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции и специалисты профильных служб.

Специалисты тщательно обследовали заведение и прилегающую территорию: взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после комплекса оперативных мероприятий полицейские быстро установили мужчину, который сообщил о заминировании, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителем оказался 25-летний гражданин другого государства. В содеянном он сознался. Сейчас мотивы такого поступка выясняет следствие.

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Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы.