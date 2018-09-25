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 Полицейские задержали на Печерске иностранца, сообщившего о "заминировании" помещения фастфуда

На столичном Печерске задержали иностранца за ложное сообщение о заминировании. Из заведения быстрого питания, расположенного в центре Киева, эвакуировали около 150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вчера вечером полиция Печерского управления полиции получили информацию, что в помещении фаст-фуда на улице Крещатик заложена взрывчатка. На место вызова немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции и специалисты профильных служб.

Специалисты тщательно обследовали заведение и прилегающую территорию: взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после комплекса оперативных мероприятий полицейские быстро установили мужчину, который сообщил о заминировании, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителем оказался 25-летний гражданин другого государства. В содеянном он сознался. Сейчас мотивы такого поступка выясняет следствие.

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Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3087930
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор пишите сразу "иносранца", чтобы мы не путали с иностранцами!
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Много сижу на японских новостных сайтах... Так вот там никогда не пишут просто 外国人 (иностранец), там просто пишут из какой страны. "Цензор", трам-тара-рам-там-там, тебе Япония недостаточно цивилизованная, трам-тара-рам-там-там? Полицейские задержали на Печерске иностранца, сообщившего о "заминировании" помещения фаст-фуда - Цензор.НЕТ 1103
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А их хрен спутаешь. Глаз узкий - значит Гуский Поліцейські затримали на Печерську іноземця, який повідомив про "замінування" приміщення фаст-фуду - Цензор.НЕТ 4011
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Сейчас угадаю, американец или британец? Полицейские задержали на Печерске иностранца, сообщившего о "заминировании" помещения фаст-фуда - Цензор.НЕТ 7945
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какой нибудь очередной Гоги.. которому после реформ почему-то не сидится в Грузии и он приехал в "нищую" Украину..
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Ну-да, ну-да... Он прямо-таки орал, при задержании: "Да пашутил я, пашутил! У на шутки такие, анличанские!...".
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Он хорошо говорил на русском, когда сообщал о минировании?
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Цензор, почему не указываешь гражданство преступника? Ну ладно национальность, но почему гражданство озвучивать нельзя??? И так каждый раз - "иностранец.. украл..убил" - а откуда он тайна почему то
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Цензор пишите сразу "иносранца", чтобы мы не путали с иностранцами!
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А их хрен спутаешь. Глаз узкий - значит Гуский Поліцейські затримали на Печерську іноземця, який повідомив про "замінування" приміщення фаст-фуду - Цензор.НЕТ 4011
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Много сижу на японских новостных сайтах... Так вот там никогда не пишут просто 外国人 (иностранец), там просто пишут из какой страны. "Цензор", трам-тара-рам-там-там, тебе Япония недостаточно цивилизованная, трам-тара-рам-там-там? Полицейские задержали на Печерске иностранца, сообщившего о "заминировании" помещения фаст-фуда - Цензор.НЕТ 1103
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Ну, в Японию и Коран запрещено провозить.. а в Европе-Украине мода на толерастию..
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они и так всё про всех знают, в 2001 году звонил с мобилки на городской номер в Японию, мне не ответили, потом перезвонили, как они узнали номер хз...
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Финн, спинным мозгом чуствую. Или швед.
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.. кстати, помню Евро-2012 в Киеве. Готовились принять цивилизованных интеллигентных европейцев. Музеи и экскурсоводы в пролете оказались - прилетели любители пива, которые с Труханова острова вылазили только что бы пополнить запасы в 2-х литровых бутылях на Контрактовой (им не лень было потратить 1,5 часа на этот поход, лишь бы не покупать 0,5 пиво у перепродавцов у себя под носом на Пешеходном мосту).
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Да очень просто, достаточно сесть на бутылку и совершать движения вверх-вниз в количестве приблизительно 300 раз и так примерно 10-15 подходов в течении дня. Ну, как обычно практикуется у расеян.
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Мда... Іностранний іностранєц іностранной страни іностранного государства.

Сказочна новость, - впіймали того, не знаю кого, то ль мишонка, то ль лягушку, то ль нєвєдому звєрушку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские задержали на Печерске иностранца, сообщившего о "заминировании" помещения фастфуда
 
 
 
 
 
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