 В проекте по трудоустройству ветеранов обоснована каждая цифра. Речь не идет о рекламе, - глава правления "Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО" Московец

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала Наталья Московец, глава правления "Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО".

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Напомним, ранее глава правления Всеукраинского Центра помощи участникам АТО Алексей Липириди заявил, что по проекту данной организации 600 тысяч гривен будет потрачено на то, чтобы научить ветеранов пользоваться сайтом по поиску работы.

Московец утверждает, что Липириди спекулирует фактами.

По ее словам, конечная цифра расходов по проекту - 802 тысячи грн от Государственной службы Ветеранов (гос бюджет Министерства Соц Политики) и 128 тысяч от "Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО". Все документы есть в открытом доступе на сайте Госслужбы. Проект поддержало Северное Киевское управление Нацгвардии, о чем есть официальное письмо.

"Это очень большой проект. Его цель – создать благоприятную среду для трудоустройства ветеранов. Проект состоит из двух частей. Первое – собственно работа с ветеранами. Этот процесс заключается в проведении обучающих семинаров. Наша новация в использовании психологического метода ненасильственного общения. Мы специально для этой цели приглашаем тренеров. Этот метод применяется по всему миру и хорошо показал себя как раз в работе с людьми, прошедшими военный конфликты.

Ненасильственное общение – это инструмент, помогающий понять через свои проблемы окружающую среду. Говоря простыми словами, есть правда одного человека, есть правда другого, а истина- посередине. Мы акцентированы на проблеме трудоустройства. Люди, проходящие эти тренинги, смогут понять, почему работодатель или коллеги реагируют так либо иначе, почему задают те или иные вопросы на собеседовании. И основную часть оплаты получают именно тренера. Мы выбрали сертифицированных украинских тренеров, которые уже работали с этим методом в Украине.

Вторая часть – работа с работодателями. И она занимает очень важное место. И это вовсе не реклама, как говорит Липириди. Речь идет об издании газет – печатной и в онлайн-версии – по 16 тысяч экземпляров на 4 месяца. В газете будет идти речь обо всех интересующих вопросах по поводу трудоустройства, советы тех, кто уже успешно переквалифицировался и нашел работу. В том числе, будут объявления о вакансиях. Эти 200 тысяч рассчитаны именно на издание газеты".

По словам Московец, в программе будут присутствовать специалисты Центра занятости, но они присоединяться на последнем этапе:

"Когда ветераны пройдут всю программу, скорее всего, на последнем семинаре будут присутствовать руководители центра занятости. Конечно, мы будем обсуждать составление резюме".

Первый этап проекта охватит 14 регионов Украины.

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По поводу обвинения Московец в использовании своего статуса жены Семена Семенченко и дружбы с замминистра соцполитики Натальей Федорович, она сказала:

"С Федорович у меня сугубо деловые контакты. Мы провели в прошлом году мы провели рабочую группу по вопросам прав семей погибших бойцов в регионах. Были привлечены семьи из 11 регионов, и наша организация выступила инициатором. ОБСЕ нас поддержала.

По поводу того, что я являюсь женой Семена Семенченко… так Семенченко – оппозиционный политик. Ему перекрыли возможность даже на телевидении выступать".

Московец уверила, что в отборе все было прозрачно и понятно.

"Все документы опубликованы. Там нет и намека на коррупцию. Каждая цифра обоснована. В нашем проекте 6 страниц описания, и еще 16 – обоснование сметы. Кстати, в составе комиссии, отбиравшей проекты, были и представители общественности. Мы с марта месяца не раз переписывали наш проект, была проделана большая работа. Возможно поэтому и подалось мало организаций, потому что выдержать этот марафон переписываний не каждый сможет.

Липириди писал плохое не только о нашей организации. Сам Липириди также подавался на этот конкурс, но не прошел открытую защиту", - сказла она.