 Зарплата в конверте: ГФС выявила 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"Использование нелегального наемного труда является одним из нарушений, которые выявляются в ходе проверок субъектов хозяйствования. Так, за 8 месяцев этого года работниками ГФС были установлены нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования.
По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора", - сказано в сообщении.
Отмечается, что представители ГФС также входят в состав рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти, осуществляющих обследование производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности. Проводится разъяснительная работа с работодателями. По результатам этих мероприятий работодателями дополнительно заключено 39,7 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.
"За указанный период по результатам контрольно-проверочной работы выявлено 138 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Кроме этого, по результатам других принятых мер к государственной регистрации привлечены 10,9 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно уплачено 11,2 млн грн налога и сбора и 14,0 млн грн единого взноса.
Я ничего, просто интересно😀
А взагалі-то якби пошустрити по всір міністерствах, КМ, АП, ВР то знайшли б "в конвертах" разів в 50-100 більше чим вони за січень-серпень по всій країні нарискали.
а цены жуткие млят
мне хватит
а с убытков это сложно
http://ua24ua.net/gfs_rasskazala_kto_iz_oligarhov_zaplatil_bolshe_nalogov_poroshenko_tam_i_blizko_net/
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В их числе и лидер "Батькивщины", подписали письмо Порошенко с призывом публично прояснить информацию о его злоупотреблениях.
Сорок парламентариев, в числе которых и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях. Народный депутат (внефракционный) Виктор Чумак передал это письмо Порошенко, о чем Чумак сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.
"Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко", - написал нардеп.
Нардеп также опубликовал копии письма и подписей. Члены парламента просят главу государства выйти на пресс-конференцию либо организовать открытую встречу с народными депутатами. Они призывают Петра Порошенко лично подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях и уклонении от налогообложения в Украине.
Парламентарии также просят ответить на информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в РФ, о злоупотреблениях президентом властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.
Кроме того, вопросы касаются схемы формирования цены на электроэнергию "Роттердам+", ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный" на "Заводе "Кузня на Рыбальском", функционирования Липецкой кондитерской фабрики в РФ и получения Порошенко от нее прибыли. Нардепов также интересует подтверждение или опровержение информации о подкупе народных депутатов перед голосованиями, в частности по кадровым вопросам - при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, о получении неправомерной выгоды за регистрацию кандидатом в народные депутаты Александра Онищенко.
В письме сформулированы и вопросы относительно установления президентом контроля над Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой, Национальной комиссией по регулированию сферы коммунальных услуг, главами местных госадминистраций и судами. Кроме того, в письме нардепы называют неудовлетворительными ответы пресс-службы президента на определенные случаи.
[40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь]: Посмотри! http://ua24ua.net/40-nardepov-potrebovali-ot-poroshenko-otchitatsya-ob-ofshorah-lipetskoy-fabrike-i-tsene-na-ugol/
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Ну еще какой-нить умелец что-то может там замутить у себя в гараже.
И вот у чека выбор: сейчас получать на руки 2900 грн в месяц но официально, или 5000 но в конверте.
Как думаете- что он выберет?
А как кто думает - а почему у него такой выбор и кто в этом виноват? Власть ни при чем? А вот ка к раз при чем, сначала власть вводит драконовские налоги на зарплату, а потом штрафы на незерегистрированного работника, власть в шоколаде, украинцы в шоке уезжаеют из страны, пороховатники празднуют чергову гучну перемогу
А остальных не заметили, или там более сговорчивые владельцы оказались?
http://ua1.com.ua/politics/poroshenko-prodovzhue-pogodzhuvati-zarplati-svojim-spivrobitnikam-v-konvertah-38991.html
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ВНИМАНИЕ!
14 000 000 000 евро!
Это 4 000 000 000 $ в год.
Кто-нибудь видел эти деньги? Ну, или хотя бы, что на них построено?
Президент Петр Порошенко не имел права заниматься бизнесом не только как президент, но и как нардеп нескольких созывов и министр в 2 правительствах.
Об этом в эфире ZIK заявил политический и общественный деятель Олесь Доний - "Это абсолютная ошибка, когда нам т. н. "порохоботы" говорят, мол, вы же понимали, что выбираете бизнесмена. С 1998 года Порошенко не имел права заниматься бизнесом - как народный депутат нескольких созывов и министр в правительствах Ющенко и Януковича".
В то же время, он подчеркнул, бизнес действующего президента в течение всего этого времени рос - "Тогда, когда Порошенко находился на высоких государственных должностях".
Порошенко не имеет права заниматься бизнесом с 1998 года - Доний
http://ua1.com.ua/rus/politics/poroshenko-ne-imeet-prava-zanimatsja-biznesom-s-1998-goda-%E2%80%93-donij-40686.html
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