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 Экономика, Общество
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Все про:Трудовой кодекс (127) ГФС (2792) трудовая книжка (4)

 Зарплата в конверте: ГФС выявила 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине

В течение января-августа 2018 г. представителями органов ГФС выявлено 5,1 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений с работодателем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Использование нелегального наемного труда является одним из нарушений, которые выявляются в ходе проверок субъектов хозяйствования. Так, за 8 месяцев этого года работниками ГФС были установлены нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители ГФС также входят в состав рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти, осуществляющих обследование производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности. Проводится разъяснительная работа с работодателями. По результатам этих мероприятий работодателями дополнительно заключено 39,7 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

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"За указанный период по результатам контрольно-проверочной работы выявлено 138 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Кроме этого, по результатам других принятых мер к государственной регистрации привлечены 10,9 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно уплачено 11,2 млн грн налога и сбора и 14,0 млн грн единого взноса.

Источник: https://censor.net.ua/n3087923
 
 
 Топ комментарии
 
5-й канал проверяли？
Я ничего, просто интересно😀
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Возьмем село в Украине. Да практически любое. Там можно найти работу разве что продавцом в генделике. Или автомойщик или шиномонтажник.
Ну еще какой-нить умелец что-то может там замутить у себя в гараже.

И вот у чека выбор: сейчас получать на руки 2900 грн в месяц но официально, или 5000 но в конверте.
Как думаете- что он выберет?
А как кто думает - а почему у него такой выбор и кто в этом виноват? Власть ни при чем? А вот ка к раз при чем, сначала власть вводит драконовские налоги на зарплату, а потом штрафы на незерегистрированного работника, власть в шоколаде, украинцы в шоке уезжаеют из страны, пороховатники празднуют чергову гучну перемогу
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та там их полно - но низззяяяя Зарплата в конверте: ГФС выявила 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине - Цензор.НЕТ 7010
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5-й канал проверяли？
Я ничего, просто интересно😀
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Та й відомство Авакова не гріх перевірити - тітушок то вони теж я так розумію не офіційно влаштовують. Чи може в трудовій так і записують "спеціальність: Тітушка 6-го розряду" ? Зарплата в конверті: ДФС виявила 5,1 тис. неофіційно влаштованих працівників в Україні - Цензор.НЕТ 8859
А взагалі-то якби пошустрити по всір міністерствах, КМ, АП, ВР то знайшли б "в конвертах" разів в 50-100 більше чим вони за січень-серпень по всій країні нарискали.
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я знаю ще десь 5,1 тис таких самих на сусідній вулиці
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радует, что этот показатель в 100 раз ниже, чем в Польше.
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тю...а рева говорил, что 40 процентов всех работающих сволочей в тени...
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Да чего уж там, просто напишите, что з/п в конверте получает 5 человек... 😂😂😂
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В Одессе есть сеть супермаркетов Таврия-В, так там работает несколько тысяч человек и все оформлены на половину... Это всё? Все остальные в Украине оформлены согласно законодательства?
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Такое количество в масштабах Украины можно разглядеть только в электронный микроскоп. Зато какую бурную деятельность изображали!
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Обычно платят минималку, а в конвертах дают премию, или не дают (по результатам работы) и так практически везде. Но в основном в небольших городах где отсутствует производство, увы, просто минималка, на которую выжить практически невозможо.
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В Києві є багато бідних людей, які живуть гірше, ніж у провінції.
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Я не скажу Вам за Киев, потому что не знаю. Слышал что цены там на все на порядок выше. Знаю то что Киев пишется с заглавной буквы.
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Я би не сказав, що на все. Я от регулярно буваю у містах Сіверщини, так дешевше лише у Конотопі. У всіх інших райцентрах все дорожче ніж у Києві.
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Спочатку зарплата в конвертах. Зараз є знайомі, які вийшли на мінімальну пенсію, бо стаж і зарплата маленькі.
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пусть радуются - у нас совсем не будет
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Якщо наберете стаж, то буде. Є інший приклад, коли стажу вистачило і дали 7 тис. грн пенсії. Це теж не золоті гори, але працюючи тій людині вистачає на життя.
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20 років стажу не вистачить, бо треба 35.
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Вы, уроды, сначала снимите драконовский налог на ту же самую зарплату, и будет вам чудо!
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не будет - им воровать надо
а с убытков это сложно Зарплата в конверте: ГФС выявила 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине - Цензор.НЕТ 857
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ГФС рассказала, кто из олигархов заплатил больше налогов. Порошенко в ТОП-10 и близко нет
http://ua24ua.net/gfs_rasskazala_kto_iz_oligarhov_zaplatil_bolshe_nalogov_poroshenko_tam_i_blizko_net/
🤑
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5,1 тыс? да это масштаб одного города а не всей страны.
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Я бы сказал, что это масштаб одного малюсенького районого центра.
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40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь
В их числе и лидер "Батькивщины", подписали письмо Порошенко с призывом публично прояснить информацию о его злоупотреблениях.

Сорок парламентариев, в числе которых и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях. Народный депутат (внефракционный) Виктор Чумак передал это письмо Порошенко, о чем Чумак сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.

"Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко", - написал нардеп.

Нардеп также опубликовал копии письма и подписей. Члены парламента просят главу государства выйти на пресс-конференцию либо организовать открытую встречу с народными депутатами. Они призывают Петра Порошенко лично подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях и уклонении от налогообложения в Украине.

Парламентарии также просят ответить на информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в РФ, о злоупотреблениях президентом властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.

Кроме того, вопросы касаются схемы формирования цены на электроэнергию "Роттердам+", ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный" на "Заводе "Кузня на Рыбальском", функционирования Липецкой кондитерской фабрики в РФ и получения Порошенко от нее прибыли. Нардепов также интересует подтверждение или опровержение информации о подкупе народных депутатов перед голосованиями, в частности по кадровым вопросам - при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, о получении неправомерной выгоды за регистрацию кандидатом в народные депутаты Александра Онищенко.

В письме сформулированы и вопросы относительно установления президентом контроля над Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой, Национальной комиссией по регулированию сферы коммунальных услуг, главами местных госадминистраций и судами. Кроме того, в письме нардепы называют неудовлетворительными ответы пресс-службы президента на определенные случаи.
[40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь]: Посмотри! http://ua24ua.net/40-nardepov-potrebovali-ot-poroshenko-otchitatsya-ob-ofshorah-lipetskoy-fabrike-i-tsene-na-ugol/
🤑
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Возьмем село в Украине. Да практически любое. Там можно найти работу разве что продавцом в генделике. Или автомойщик или шиномонтажник.
Ну еще какой-нить умелец что-то может там замутить у себя в гараже.

И вот у чека выбор: сейчас получать на руки 2900 грн в месяц но официально, или 5000 но в конверте.
Как думаете- что он выберет?
А как кто думает - а почему у него такой выбор и кто в этом виноват? Власть ни при чем? А вот ка к раз при чем, сначала власть вводит драконовские налоги на зарплату, а потом штрафы на незерегистрированного работника, власть в шоколаде, украинцы в шоке уезжаеют из страны, пороховатники празднуют чергову гучну перемогу
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Мої знайомі працювали у Торонто. Потім їх звільнили і вони не знайшли роботу. Потім переїхали у Нью-Йорк і влаштувалися на достойну роботу. Висновок: є бажання, то шукай та працюй. Не треба сидіти на одному місці, якщо тебе щось не влаштовує.
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и все?!
А остальных не заметили, или там более сговорчивые владельцы оказались?
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Последний раз так щемили ФЛП в 2013 году, когда разворовали бюджет до нитки.
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Уже один только этот подсчет должен послужить основанием для расформирования ГФС.
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Порошенко продовжує погоджувати зарплати "в конвертах" співробітникам його корпорації
http://ua1.com.ua/politics/poroshenko-prodovzhue-pogodzhuvati-zarplati-svojim-spivrobitnikam-v-konvertah-38991.html
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А вы в курсе, что с 2014 года ЕС предоставил Украине финансовой помощи(кредиты, целевое финансирование, инфраструктурные проекты) на сумму

ВНИМАНИЕ!

14 000 000 000 евро!

Это 4 000 000 000 $ в год.

Кто-нибудь видел эти деньги? Ну, или хотя бы, что на них построено?
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Порошенко не имеет права заниматься бизнесом с 1998 года - Доний

Президент Петр Порошенко не имел права заниматься бизнесом не только как президент, но и как нардеп нескольких созывов и министр в 2 правительствах.

Об этом в эфире ZIK заявил политический и общественный деятель Олесь Доний - "Это абсолютная ошибка, когда нам т. н. "порохоботы" говорят, мол, вы же понимали, что выбираете бизнесмена. С 1998 года Порошенко не имел права заниматься бизнесом - как народный депутат нескольких созывов и министр в правительствах Ющенко и Януковича".

В то же время, он подчеркнул, бизнес действующего президента в течение всего этого времени рос - "Тогда, когда Порошенко находился на высоких государственных должностях".
Порошенко не имеет права заниматься бизнесом с 1998 года - Доний
http://ua1.com.ua/rus/politics/poroshenko-ne-imeet-prava-zanimatsja-biznesom-s-1998-goda-%E2%80%93-donij-40686.html
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Минимум 5.1 тыс человек лишились работы по результатам облавы
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"выявлено 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине."_______________ЭТО ЛУЧШИЙ АНЕКДОТ ДЛЯ СТРАНЫ, ГДЕ 70% ЭКОНОМИКИ НАХОДИТСЯ В "ТЕНИ"))))))))))))))))))))
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Вот негодяи! Да как они посмели? Мешают жити по-новому, гады!
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Сколько - сколько ? Это по стране или в одном селе ?
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Если сесть на финансовые бюджетные потоки,то налоги можно и уплатить.А если компания доходит,то альтернатива биржа труда и нахлебники на соцралку.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗарплата в конверте: ГФС выявила 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине
 
 
 
 
 
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