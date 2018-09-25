 Зарплата в конверте: ГФС выявила 5,1 тыс. неофициально устроенных работников в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Использование нелегального наемного труда является одним из нарушений, которые выявляются в ходе проверок субъектов хозяйствования. Так, за 8 месяцев этого года работниками ГФС были установлены нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители ГФС также входят в состав рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных по инициативе местных органов исполнительной власти, осуществляющих обследование производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности. Проводится разъяснительная работа с работодателями. По результатам этих мероприятий работодателями дополнительно заключено 39,7 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

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"За указанный период по результатам контрольно-проверочной работы выявлено 138 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Кроме этого, по результатам других принятых мер к государственной регистрации привлечены 10,9 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно уплачено 11,2 млн грн налога и сбора и 14,0 млн грн единого взноса.