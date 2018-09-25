 "Донбасс" и "Корец" в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Сообщается, что во вторник в 9:35 заходом морского буксира "Корец" завершился переход группы судов Военно-морских сил Украины в порт Мариуполя.

"Следует отметить, что РФ и на этот раз не удержалась от провокаций и фейков. Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст", который недавно уже осуществлял подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны", - говорится в сообщении Минобороны.

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В министерстве отмечают, что пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" он был остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

Кроме того, Минобороны заявляет, что никакие оплаты лоцманских услуг российской стороне при следовании через Керченский пролив не проводились.

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