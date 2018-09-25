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 "Донбасс" и "Корец" в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны. ФОТОрепортаж

При заходе двух украинских военных кораблей "Донбасс" и "Корец" в порт Мариуполя, российский пограничный катер осуществил провокационные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Сообщается, что во вторник в 9:35 заходом морского буксира "Корец" завершился переход группы судов Военно-морских сил Украины в порт Мариуполя.

"Следует отметить, что РФ и на этот раз не удержалась от провокаций и фейков. Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст", который недавно уже осуществлял подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны", - говорится в сообщении Минобороны.

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В министерстве отмечают, что пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" он был остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

Кроме того, Минобороны заявляет, что никакие оплаты лоцманских услуг российской стороне при следовании через Керченский пролив не проводились.

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Донбасс и Корец в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны 01
Донбасс и Корец в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны 02
Донбасс и Корец в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны 03
Донбасс и Корец в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны 04
Донбасс и Корец в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны 05

Источник: https://censor.net.ua/n3087922
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапня бесится. Со злости,что все идет не по ее.
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Из разряда детей: ух, я бы тебе показал, если бы мамка кушать не позвала.
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Очевидно, что лжет тот, кто говорит об услугах лишнехромосомного (если я правильно понял архаизм - русские) лоцмана...
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Кажется был комментарий, что услуги лоцмана не понадобились, т.к. сопровождали российские военные суда, которые фактически указали, где проходить...
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Сопровождать- не значит указать. Есть единственный вариант не взять лоцмана на борт. В данное время применяется крайне редко, но таки случаи бывают. Он носит название: Лоцманская проводка методом лидирования. То есть- лоцбот следует впереди и дает команды по УКВ-радио. Но! Даже этот вариант- таки платный.
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Да к рашке просто никто не обращался! Это наше море и ни разрешение, ни лоцман не нужны. А дорогу наши и так знают.
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Это- исключено. КЕК обеспечен только средствами Рашки. Я- о навигационном обеспечении. Есть ещё вариант: у нас таки был на борту лоцман. Вполне вероятно, из рядов службы украинской- Дельта-Лоцман, с правом прохода КЕК. но, для такого нужна только предварительная договоренность.
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Я понимаю ваш профессиональный интерес, но почему это вас так волнует?
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Меня уже давно ничего не волнует, кроме здоровья моих котов. Но, когда я вижу несоответствие- оно просто глаз режет. Вы меня поняли? Ну, вот и славно.
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А вы триколорные очки снимите, и не будет резать.
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Понятно, свободен, как Великий Испанский Народ.
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воды свои, лоцман свой. До строительства моста суда ходили десятки лет по форватеру. Вопрос раздувают те, кому больше не к чему прицепиться. Да, еще каска не такая, стилист, бля
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после строительства моста там дно могло измениться очень сильно. Вот было бы весело если бы наши корабли сели на мель посреди пролива и под мостом, правда?
конечно они шли с российским лоцманом, олень. Только не факт что платили за него.
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Дурик. разрешение требуется не на проход морем, а на проход через канал. Стандартная общемировая практика
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Статус- точно такой же, как и у Суэца. Канал- искусственный, поддерживаемый в мореходном состоянии средствами Рашки. И всё.
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неужто новый фарватер проложен, чтобы в створ моста суда влазили?
Наверняка так и раньше проходили, глубины хватало.
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Не проходили никак. Только вначале 70-х прорыли до 10метров. Сейчас заилилось и пускают не больше 8 метров осадки
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Там есть свои прелести. Не каждый знает. Можно запросто сесть на мель, если не в курсе о последних дноуглубительных работах. Особенно на повороте, возле Аршинцево. Там наши суда АМП присаживались, не единожды. И не только там. А сейчас в связи с такими объемными работами, как то мост и трубопроводы- лоцпроводка- обязательна!
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Это точно такой же Суэц с искусственно вырытым очень узким и извилистым каналом. С самого дня его открытия все суда проходили с лоцманской проводкой.
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ты хочешь сказать, что керченский пролив ВЫРЫТ?
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Я про Суэц. Но вообще тут уже можно запутаться кто кому отвечал.....
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Углублен и выровнен до судоходного состояния
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Я і не сподівалась, що вони будуть лише спостерігати.
То такий нахабний народець який зрозуміє щось лише після вагомої звіздюліни.
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"Потешный флот" для кацапов создали,теперь будут потешаться над "решительными действиями". Похоже как в ДАПе проверяли наших что бы патронов много не брали.
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Потешно это когда ваш кораблик кацапстанский затопила турецкая баржа с баранами. Бараны потопили руских овец вот это потешно
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совсем мацкали распоясались, никак решили угробить весь цвет украинского флота, собранный в Бердянске
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Вряд ли, зачем им опять плодить 10-долларовых шлюх, как после "Курска".
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Если бы в Бердянске Лоханки ржавые пригнали в Марик. Не удивлюсь, если действительно на переплавку
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Возможно проход был разрешен под мостом без патронов. А пока с берега подвезут ,время надо.
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Чем? 30мм ПУШЧЕНКОЙ С КАТЕРА? сКАЗОЧНИК ТУПОЙ ОДНАКО А Азове с десяток российских МРК с Калибрами и 100мм автоматическими пушками Если тупой. по просто хоть по фото сравни пушку танка и БТРа
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размер дырки влияет только на скорость затопления...с тому же.украинским катерам вполне сподручно,если что было выброситься на мель.а шо кацапне делать?
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Я конечно же понимаю, что алени обитающие на Россее - это питорасы...Но на кой так лихо врать и показывать фотки со старой нарезки?
вот с этого видео.
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В этом сила Цензора. В этом его стратегия...
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русские "витязи" ведут себя как гопник в "абибасах", который бегает вокруг, ржет и куражится, пока в рожу не получит.
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"Кроме того, Минобороны заявляет, что никакие оплаты лоцманских услуг российской стороне при следовании через Керченский пролив не проводились"

Но лоцман на борт поднимался?

И ещё такой вопрос
Как я понял "Донбасс" будет использоваться как штаб, склад и общежитие для экипажей катеров?
А члены семей экипажов? Тоже там жить будут?
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еСЛИ ПРИГНАЛИ В мАРИК. А НЕ В бЕРДЯНСК, то 90% ,что на переплавку. как бы не врали. Донбасс практически полностью выгрел внутри 2 года назад - ремонт никто не делал. Дешевле построить несколько казарм нормальных, чем что-то там латать
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Три раза прочитал......Не понял...На рейде,в районе якорной стоянки....То есть,в наших водах???? Почему не потопили суку?
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Нет там никаких наших вод. Все воды Азова от берега и до берега - общие с Россией
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Иди проспись или договор о совместных водах Азова в гугле поищи
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Ты это своему кучме скажи , который договор подписал.
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...На рейде,в районе якорной стоянки Украина держит РФ за яйца...
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Это просто жидкий высер в фээсэбшных порвано-обосраных трусах. Со временем ....выражение лица меняется. Меняется, меняется.....проверено.

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Теперь США в грифонах точно не откажет, их для етого и придумали, да и Волкер подтвердил.
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Флаги Украины где? на наших лоханках, они должны были быть неприличных размеров, чтоб у москалей пердаки горели, а флагов небыло...(
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нужно в Азовское море срочно заводить скотовоз "Ашот", это как атибиотик для чЕфЕ кацапской педерации.
Помните ту славную встречу, в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Тогда "Ашот-7" перевозивший овечек, встретился с кораблем раСвеТчиком "лиман" со стадом баранов на борту. В результате чего "Ашот-7" получил незначительные повреждения, а кацапы "булькнули".
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Маланец, северо-западне Босфора это где? В Черном море?
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Айн момент! "Вблизи рейда" - значит в наших территориальных водах! Тогда - ряд питань: а) почему эта лайба не задержана, как нарушитель госграницы? б) Где нота МИД о грубом нарушении госграниц? Вариантов - два: либо обделались, либо моряки сами себе придумывают "подвиги" с якобы русским кораблем.
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Российский катер никак не мог быть в территориальных водах Украины. Так что это выдумки команды.
"Донбас" і "Корець" у Маріуполі: Катер РФ здійснив провокацію під час заходу українських кораблів у порт, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5972
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Стесняюсь спросить- а комменты убирать, это по - европейскому или по бандеровскому?
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Так был лоцман, или нет ?То что не заплатили, это и так понятно .
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Показательный крммент с Севасфорума
"Донбас" і "Корець" у Маріуполі: Катер РФ здійснив провокацію під час заходу українських кораблів у порт, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6888
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Донбасс" и "Корец" в Мариуполе: Катер РФ осуществил провокацию при заходе украинских кораблей в порт, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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