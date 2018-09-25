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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (8868) журналистика (2287) Европейский суд по правам человека (558) Лысенко (1016) Седлецкая (27)

 ГПУ остановила процедуру получения данных телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских в связи с решением ЕСПЧ, - Лысенко

Генеральная прокуратура остановила процесс получения информации о геолокации телефона журналистки "Радио Свобода" Натальи Седлецкой и журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских в связи с решением Европейского суда по правам человека.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно выполнения Генеральной прокуратурой Украины временных мер, примененных Европейским судом по правам человека по делу "Седлецкая против Украины". В Генеральную прокуратуру Украины Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека передано письмо от Европейского суда по правам человека, которым сообщено о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу. Согласно указанному письму, с 18 сентября 2018 г. органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведений, указанным в решении Печерского районного суда г. Киева от 27 августа 2018 г. относительно Седлецкой Н.Ю. Учитывая то, что эта мера применена Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября до 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю. Кроме того, аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации о Бердинских К.", - заявил Лысенко.

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"Указанное решение Европейского суда по правам человека не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда. Генеральной прокуратурой Украины будет предоставляться исчерпывающая информация, необходимая суду для принятия объективного решения в указанной выше деле", - добавил он.

ГПУ остановила процедуру получения данных телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских в связи с решением ЕСПЧ, - Лысенко 01

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".

Источник: https://censor.net.ua/n3087921
 
 
 Топ комментарии
 
идиотичней ГПУ, чем под предводительством этого алкаша на было....
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Эта шестерка Лысенко затычка при любой власти начиная от янукооща.
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ахахаха смешно - говорящая голова сменила камуфляжик
интересно он участник уже? (участник банных действий)
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идиотичней ГПУ, чем под предводительством этого алкаша на было....
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Эта шестерка Лысенко затычка при любой власти начиная от янукооща.
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Он забавен... Правда, судя по внешности, бухает сильно...
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- Я лежал на столе, обнаженный и беззащитный, со мной могли сделать все, что угодно!
- Ну зачем вы так? Чего не надо не сделают. (с)
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ахахаха смешно - говорящая голова сменила камуфляжик
интересно он участник уже? (участник банных действий)
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Не знаю суті питання. Але те, що ЄСПЛ спрацювала так оперативно, насторожує. Люди буває роками сидять за ґратами в жахливих умовах і цій "спілці", вибачте, насрати. А тут миттєва реакція. Я в захваті
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иногда похмелье наступает подчас неожиданно, так же, как и отступает
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Очень просто. Ее программа "Схемы" финансируется "Радио свобода". Хорошо это или плохо?
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Почему вы считаете, что прокуратуру,
в которой главой отдела была Поклонская,
не может возглавлять Луценко?
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Оригинал:
"Зазначене рішення Європейського суду з прав людини не є остаточним у справі «Седлецька проти Україні» та винесено в порядку Правила 39 Регламенту Суду.
Генеральною прокуратурою України надаватиметься вичерпна інформація, необхідна суду для ухвалення об'єктивного рішення у зазначеній вище справі."

На сколько это туманно... ЕСПЧ отменит своё решение, если Генпрокуратура предоставит достаточно оснований или Генпрокуратура в суд предоставит что-то другое?
Указанное выше дело это решение ЕСПЧ или дело Седлецкой?
Да... простор для зрады широкий...
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Пора Юре ,,идти в политику,, как и обещал. Это у него лучше получалось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ остановила процедуру получения данных телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских в связи с решением ЕСПЧ, - Лысенко
 
 
 
 
 
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