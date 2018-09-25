 ГПУ остановила процедуру получения данных телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских в связи с решением ЕСПЧ, - Лысенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно выполнения Генеральной прокуратурой Украины временных мер, примененных Европейским судом по правам человека по делу "Седлецкая против Украины". В Генеральную прокуратуру Украины Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека передано письмо от Европейского суда по правам человека, которым сообщено о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу. Согласно указанному письму, с 18 сентября 2018 г. органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведений, указанным в решении Печерского районного суда г. Киева от 27 августа 2018 г. относительно Седлецкой Н.Ю. Учитывая то, что эта мера применена Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября до 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю. Кроме того, аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации о Бердинских К.", - заявил Лысенко.

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"Указанное решение Европейского суда по правам человека не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда. Генеральной прокуратурой Украины будет предоставляться исчерпывающая информация, необходимая суду для принятия объективного решения в указанной выше деле", - добавил он.

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".