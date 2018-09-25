 Наемники РФ не пропустили наблюдателей в поселки Новоласпа, Саханка и Заиченко: пугают снайперами, - ОБСЕ

Наемники РФ не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный населенный пункт Новоласпа, что в 50 километрах к югу от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Террористы отказали патрулю миссию в проезде, ссылаясь на то, что в этом районе существует якобы риск присутствия снайперов.

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Наемники РФ также не разрешили наблюдателям проехать в южном направлении к Заиченко и к Саханке. Наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост.