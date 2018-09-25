EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1045  3
Материалы по теме:
Все про:наблюдатель (659) ОБСЕ (3312) Донбасс (17020) наемники РФ (621)

 Наемники РФ не пропустили наблюдателей в поселки Новоласпа, Саханка и Заиченко: пугают снайперами, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, наблюдатели не смогли попасть в несколько временно оккупированных населенных пунктов на Донбассе.

Наемники РФ не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный населенный пункт Новоласпа, что в 50 километрах к югу от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Террористы отказали патрулю миссию в проезде, ссылаясь на то, что в этом районе существует якобы риск присутствия снайперов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода. ФОТО

Наемники РФ также не разрешили наблюдателям проехать в южном направлении к Заиченко и к Саханке. Наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост.

Источник: https://censor.net.ua/n3087919
 
 
TUV3M1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa00yTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURNREJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lVGgyVERsRE9UQk1SRkZ6WkVNM01GazNVWFJPUTNjd1dVeFJkR1JETnpCWmVEZ3dTamRSYTJSRGFEQktWamd3VEROUmMwNURNVEJNZWxGMlpFTTBNRXh5VVhWRFJGRnZUa05yWms1RFZUQk1OMUYyWkVONE1FeEVVbWRrUjBJPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ели наемники, то за отдельную плату должны были пропустить, значит это были террористы, либо тракторитсты или российско-оккупационные войска, а может и инопланетяне
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ не пропустили наблюдателей в поселки Новоласпа, Саханка и Заиченко: пугают снайперами, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх