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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы получили официальную ноту от Киева о расторжении Договора о дружбе, - МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации получило официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный", - проинформировал российский дипломат.

Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

Согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины", глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Отметим, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3087917
 
   
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Сегодня получили ноту...
Завтра получите по щам!
После завтра получите с ноги в свиной пьятак...

Всему свое время....
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Ну пральна. А то такая гибридная дружба никому не нужна. Врагу не пожелаешьтаких друзей, как цапы.
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ну теперь сам Бог веле кацапам праздновать (ПОВОД ТО ЕСТЬ ДА ЕЩЕ КАКОЙ) или горевать как поминки лет так 300 не меньше....
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Сегодня получили ноту...
Завтра получите по щам!
После завтра получите с ноги в свиной пьятак...

Всему свое время....
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Сколько же народу объясняли разницу последствий между "разрывом" и "не продлением", а Цензор так нихрена и не понял....
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А после чего договор о дружбе сохраняется, после разрыва или непродления?
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треба цей документ прочитати, розділ Припинення дії угоди (договору), статтю розірвання договору в односторонньому порядку й статтю припинення угоди у зв'язку із закінченням її темрміну його дії. Якщо наші дочекалися закінчення терміну дії, тоді розірвання напевно могло бути оскаржене. Проте, я перепрошую, але оригінал/скрін оригіналу цього документу я не бачив
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Яке може бути оскарження? Термін дії договору закінчується 31 березня 2019 року, його не продовжують. За пів року до закінчення договору та сторона отримала повідомлення, що договір з нею продовжуватись не буде. У всіх договорах, де є пункт про автоматичну пролонгацію прописаний також пункт, згідно якого одна зі сторін повідомляє іншу про намір не продовжувати договір на наступний термін. МЗС України повідомив російську сторону за пів року, мабуть саме так і було прописано у чинному договорі.
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в цій частині я згоден з Вами 100%. Проте терміни "припинення дії" й "розірвання" мають різні тлумачення. Тому я і казав, що треба подивитись договір на предмет одностороннього розривання, а не припинення у зв'язку з закінченням терміну дії й небажанням однієї зі сторін його пролонговувати.

Прочитав текст цього договору. Ми його припиняємо згідно з умовами ст. 40 - абсолютно легітимно. (Стаття 40
Цей Договір укладається терміном на десять років. Його дія
буде потім автоматично продовжуватися на наступні десятирічні
періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій
Високій Договірній Стороні про своє бажання припинити його дію
шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до
закінчення чергового десятирічного періоду.).

Щодо розірвання в односторонньому порядку договору - взагалі по тексту ані слова. Проте є дуже неприємна стаття 37 ( Стаття 37
Спори відносно тлумачення і застосування положень цього
Договору підлягають урегулюванню шляхом консультацій і переговорів
між Високими Договірними Сторонами.)

Отже, якби ми спробували в односторонньому порядку просто повідомити про розірвання цього клятого договору, то це надало б кацапам привід апелювати, що така дія не відповідає викладеним в договорі умовам. І тоді вони, посилаючись на ст. 37, почали б мутити воду, й як можна довше цей договір тримати діючим в правовій площині. А це могло б подовжуватися роками, і зовсім не на руку нам.

Вибачаюсь за такий довгий комент. Й дякую за вашу відповідь мені. З повагою
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Цілком згоден. Саме тому йдеться про припинення договору, а не розірвання.
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Пане Андрію, дякую за посилання на договір
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Да все он понял, просто работает на другую аудиторию.
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Ну пральна. А то такая гибридная дружба никому не нужна. Врагу не пожелаешьтаких друзей, как цапы.
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...сказала Анна Каренина, кладя голову на рельсы и глядя вслед уходящему поезду.
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Нужно уже ноту о вражестве высылать а не о дружбе.
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Сложно слова подобрать. Украина в черной футболке https://youtu.be/Z9orePtm6go
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Брехливий заголовок, бо ніякого розриву немає, є непродовження, що прямо випливає з тексту кацапського повідомлення. Залишилорся з'ясувати, яким чином ми з мерзотними кацапами "добрососідньо дружили" останні 5 років війни. То є велике питання до пріпіздєнта і його креатури в МЗС.
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Мені здається, цей договір давно був пустим папірцем і за підготовкою позовів в міжнародні суди не було часу до цієї херні. А тут термін скінчився і сталося птн-пнх
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Фсб и СБУ до сих пор сотрудничают. Приехавший из Белгорода в Украину сын соседки имеет вид на жительство в Украине для того что бы за матерью ухаживать, рассказал что есть таможенники , которые заставляют ставить печать в рос. паспорте о том что имеет вид на жительство. Это для того что бы потом рефия могла всех знать и влиять на тех кто едет в Украину.
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В УНИАН заголовок "Россия получила от Украины ноту о непродлении Договора о дружбе". А тут переврали.
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Цензор посилається на УНІАН, а УНІАН посилається на тасс, а тасс накалякав "Россия получила официальную ноту от Киева о разрыве Договора о дружбе".
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Супер, а нічого, що після розриву договору ми автоматично втрачаємо право подавати позови в суд ООН до москалів за Крим, Донецьк, Луганськ блін 4 роки пройшло ми позовів не подами, а тепер і можливість подати їх просрали твою м-ть москаль знов бухає шампанське, а я розумію, що бариг неможна у владу пускати, а вибори на носі мож пора мозги включати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы получили официальную ноту от Киева о расторжении Договора о дружбе, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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