 Мы получили официальную ноту от Киева о расторжении Договора о дружбе, - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.
"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный", - проинформировал российский дипломат.
Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.
6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.
Согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины", глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.
Отметим, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.
Завтра получите по щам!
После завтра получите с ноги в свиной пьятак...
Всему свое время....
Прочитав текст цього договору. Ми його припиняємо згідно з умовами ст. 40 - абсолютно легітимно. (Стаття 40
Цей Договір укладається терміном на десять років. Його дія
буде потім автоматично продовжуватися на наступні десятирічні
періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій
Високій Договірній Стороні про своє бажання припинити його дію
шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до
закінчення чергового десятирічного періоду.).
Щодо розірвання в односторонньому порядку договору - взагалі по тексту ані слова. Проте є дуже неприємна стаття 37 ( Стаття 37
Спори відносно тлумачення і застосування положень цього
Договору підлягають урегулюванню шляхом консультацій і переговорів
між Високими Договірними Сторонами.)
Отже, якби ми спробували в односторонньому порядку просто повідомити про розірвання цього клятого договору, то це надало б кацапам привід апелювати, що така дія не відповідає викладеним в договорі умовам. І тоді вони, посилаючись на ст. 37, почали б мутити воду, й як можна довше цей договір тримати діючим в правовій площині. А це могло б подовжуватися роками, і зовсім не на руку нам.
Вибачаюсь за такий довгий комент. Й дякую за вашу відповідь мені. З повагою