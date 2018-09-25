 Мы получили официальную ноту от Киева о расторжении Договора о дружбе, - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный", - проинформировал российский дипломат.



Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.





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6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

Согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины", глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Отметим, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.