 КРРТ отключил вещание "UA: Первый" за долги, - Аласания

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Первый" (за долги государства государству)", - написал он.
Только что проверил.
Может надо было меньше премий самим себе выписывать за ноль целых, фиг десятых рейтинга канала?
2017 год.
Членам правління Національної суспільної телерадіокомпанії України виплатять премії за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн.).
Голові правління НСТУ Зурабу Аласанії встановили премію за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (115 200 грн.).
19 липня на відкритому засіданні наглядова рада НСТУ ухвалила відповідне рішення.
«Наглядовій раді надійшло подання від голови правління НСТУ Зураба Аласанії щодо виплати премій членам правління суспільного мовлення Роману Вінтоніву, Інні Гребенюк, Олександрі Кольцовій, Юрію Макарову, Родіону Никоненку та Миколі Чернотицькому за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн.)», - йдеться у протоколі засідання наглядової ради НСТУ.
https://stv.detector.media/kontent/movlennya/pravlinnyu_suspilnogo_movlennya_viplatyat_premii_u_rozmiri_15_misyachnogo_posadovogo_okladu/
🤑
UA начинает делать передачи интересные украинской нации, - резко перестает лизать шоколадную задницу, ... и за это украинский народ и украинская диаспора спонсирует этот канал...
По другому ни как...
1) Які саме передачі Вам не подобаються?
2) У порівнянні з якими вони програють?
3) Які телеканали України Ви вважаєте не "районного рівня"? (може вічносовковий "квн" на "1+1"?, чи совкові "інтери_ахметовТБ"? Які?
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P.S. За весь час "аласанії" на UA1 бодай одна передача припала мені до смаку: розповідь про "Fender_Stratocaster". Не тому, щоб для мене сказали там щось нове -- міг би сам з десяток таких передач створити про кожну з "Fender", -- але сам факт такої передачі приємно потішив.
http://1tv.com.ua/live#ua
За последнее время этот телеканал стал интересным, зачем его отключать.
Там показывают фильмы о природе, о путешествиях, в том числе по Украине, научно-популярные фильмы, новости, погоду.
Если нужно что-то отключить, пусть отключают телеканалы Культура или Рада, их наверное никто не смотрит.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060?page=363
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25.09.18 10:34