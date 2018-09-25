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 КРРТ отключил вещание "UA: Первый" за долги, - Аласания

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Первый" (за долги государства государству)", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве и еще 8 городах Украины из-за долгов отключили аналоговое вещание UA:Перший

КРРТ отключил вещание UA: Первый за долги, - Аласания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087901
 
   
 Топ комментарии
 
А сколько долга-то в грн.?

Может надо было меньше премий самим себе выписывать за ноль целых, фиг десятых рейтинга канала?

2017 год.
Членам правління Національної суспільної телерадіокомпанії України виплатять премії за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн.).
Голові правління НСТУ Зурабу Аласанії встановили премію за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (115 200 грн.).
19 липня на відкритому засіданні наглядова рада НСТУ ухвалила відповідне рішення.
«Наглядовій раді надійшло подання від голови правління НСТУ Зураба Аласанії щодо виплати премій членам правління суспільного мовлення Роману Вінтоніву, Інні Гребенюк, Олександрі Кольцовій, Юрію Макарову, Родіону Никоненку та Миколі Чернотицькому за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн.)», - йдеться у протоколі засідання наглядової ради НСТУ.
https://stv.detector.media/kontent/movlennya/pravlinnyu_suspilnogo_movlennya_viplatyat_premii_u_rozmiri_15_misyachnogo_posadovogo_okladu/
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Гіршого каналу я ніколи не бачив, вмикаю його чисто випадково, там жодної нормальної передачі, новини просто жах. Його вже давно потрібно було закрити, а ключі від дверей викинути, щоб нікому на думку не прийшло знову його ввімкнути. Дешева халтура, на рівні районного телебачення.
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И это правильно. Почему народ должен кормить этого алсанию? Пусть идет работает.
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"UA: Первый" Digital работает.... КРРТ відключив мовлення "UA:Перший" за борги, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2419

Только что проверил.
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А сколько долга-то в грн.?

Может надо было меньше премий самим себе выписывать за ноль целых, фиг десятых рейтинга канала?

2017 год.
Членам правління Національної суспільної телерадіокомпанії України виплатять премії за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн.).
Голові правління НСТУ Зурабу Аласанії встановили премію за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (115 200 грн.).
19 липня на відкритому засіданні наглядова рада НСТУ ухвалила відповідне рішення.
«Наглядовій раді надійшло подання від голови правління НСТУ Зураба Аласанії щодо виплати премій членам правління суспільного мовлення Роману Вінтоніву, Інні Гребенюк, Олександрі Кольцовій, Юрію Макарову, Родіону Никоненку та Миколі Чернотицькому за результатами роботи у другому кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн.)», - йдеться у протоколі засідання наглядової ради НСТУ.
https://stv.detector.media/kontent/movlennya/pravlinnyu_suspilnogo_movlennya_viplatyat_premii_u_rozmiri_15_misyachnogo_posadovogo_okladu/
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100% Показували хоча б чемпіонат України на УТ1, як 10 років тому. А то зараз по селах народ навіть ці матчі побачити не може, бо вони всі на ахмєтовських футбол 1 і 2. А в селі щоб дивитися футбол 1 і 2 треба тарілку, бо кабельного там нема, а інтернет слабкий...
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По Интеру и Украине постоянно показывают сборную. В чем проблема?
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За трансляцію бокса "Інтеру" платять кремлівські г****ки.
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Нестримні реформи від шоколадних імпотентів.
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этого аласанию,протащенного туда наёмом надо было через месяц после назначения гнать...
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значится так, - Аласания возвращается в Грузию..., (приглашаются на работу украинцы, переживающие за свой народ) "
UA начинает делать передачи интересные украинской нации, - резко перестает лизать шоколадную задницу, ... и за это украинский народ и украинская диаспора спонсирует этот канал...

По другому ни как...
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Уже пытались запустить Ukraine Today - чем закончилось известно.
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cloud2009 26ea8082. У канала "UA.Україна" нет спонсора Е.Пригожина.
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Зате цвІНТЕР та ТРК "Уркаїна" працюють і засмічують ефір кацапським сміттям.
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Гіршого каналу я ніколи не бачив, вмикаю його чисто випадково, там жодної нормальної передачі, новини просто жах. Його вже давно потрібно було закрити, а ключі від дверей викинути, щоб нікому на думку не прийшло знову його ввімкнути. Дешева халтура, на рівні районного телебачення.
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Дивна позиція: не бачив,але це лайно.
1) Які саме передачі Вам не подобаються?

2) У порівнянні з якими вони програють?
3) Які телеканали України Ви вважаєте не "районного рівня"? (може вічносовковий "квн" на "1+1"?, чи совкові "інтери_ахметовТБ"? Які?
===

P.S. За весь час "аласанії" на UA1 бодай одна передача припала мені до смаку: розповідь про "Fender_Stratocaster". Не тому, щоб для мене сказали там щось нове -- міг би сам з десяток таких передач створити про кожну з "Fender", -- але сам факт такої передачі приємно потішив.
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Забыл когда смотрел зомбоящик, а УА-1 вообще лет 10 назад наверное....за что там люди зарплаты получают - Х/З ?
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А работать нормально не пробовали чтоб на самоокупаемость на рекламе выйти, хотя конечно зрада.
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Как только в Украине что-то делают хорошим, его делают коммерческим или уничтожают.

За последнее время этот телеканал стал интересным, зачем его отключать.

Там показывают фильмы о природе, о путешествиях, в том числе по Украине, научно-популярные фильмы, новости, погоду.
Если нужно что-то отключить, пусть отключают телеканалы Культура или Рада, их наверное никто не смотрит.
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А в чем проблема? Когда у тебя нет денег на билет, тебя не пустят в троллейбус. Нет на хлеб - не продадут хлеба. Не оплатил электричество - отключают электричество. Аласания - очень глупый и нарванный совок. Но времена совковой халявы закончились. Делаешь качественный продукт, продаешь его и оппа - у тебя есть деньги на распространение сигнала! Деньги, кстати, много тысяч лет назад изобрели.
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... ага... их евреи придумали. Что б нам под проценты, в долг давать.
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Припинити антиукраїнську діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060?page=363

Підписів -- 16776
Залишилось -- 8224
25.09.18 10:34
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Державне мовлення - не суспільне. Безталанні псевдожурналісти ніякого цікавого контенту не створять. Тому тратити державні грошу на фігню - нераціонально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКРРТ отключил вещание "UA: Первый" за долги, - Аласания
 
 
 
 
 
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