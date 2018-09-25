 "Оценка. Слишком. Дорого": АМКУ проверяет рынок доступа к базе отчетов об оценке имущества, - Загребельская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала Госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Она сообщает, что в понедельник, 24 сентября, приняла участие в открытой дискуссии "Оценка. Слишком. Дорого", организованной общественной инициативой "Вместе против коррупции" совместно с "Украинским кризисным медиа-центром". По ее словам в ходе дискуссии обсуждали ситуацию с электронным модулем, внедренным в Единой базе отчетов по оценкам имущества ФГИУ.

(Видео по ссылке)

Загребельская отметила, что Антимонопольный комитет по этому поводу получил десятки жалоб, заявлений, обращений, в том числе от народных депутатов.

"В конце июля была начата проверка действий Фонда госимущества относительно внедрения базы, подключения к ней электронных площадок и тому подобное. Мы планируем ее завершить в октябре. Если коротко, то с введением базы в Украине появился новый рынок. Я бы его назвала рынком предоставления услуг по доступу к государственному модулю/базе отчетов об оценке для целей налогообложения", - пишет Госуполномоченный АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство потеряло контроль над всем рынком украинского продовольствия. Инициируем проверку рынка Антимонопольным комитетом, - Шахов

По ее словам, сегодня на рынке "предоставления услуг по доступу к государственной базе отчетов об оценке имущества для целей налогообложения" присутствуют уже четыре компании, чьи площадки (по данным журналистов) имеют одинаковый программный код и другие сходства. В том числе еще на начало прошлой недели - одинаковую стоимость услуг.

Стоимость услуг этих площадок за доступ к государственной базе/внесение информации зависит от того, сколько стоит недвижимость: чем дороже недвижимость - тем дороже доступ, поясняет Загребельская. Максимальная цена для объектов, стоимость которых превышает 200 тыс. грн (а это почти 50%) составляет в общем 1020 грн - по 510 грн (оценщик + нотариус).

"Потребителями таких услуг выступают оценщики и нотариусы, потому что без доступа к государственной базе через частные площадки за плату они не смогут осуществить обязательные действия по регистрации отчета по оценке недвижимого имущества и удостоверению сделки о его отчуждении (для целей налогообложения).

Далее нотариусы и оценщики перекладывают эти суммы на конечных потребителей - заказчиков оценки и сторон сделки по отчуждению имущества. То есть на граждан, правильность уплаты налогов которыми и контролируется с помощью электронного модуля государственной базы и за оплаченные ими средства", - пишет Загребельская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": АМКУ начал проверку после расследования журналистов о тройных тарифах за эвакуацию машин в Киеве. ВИДЕО

Он атакже напомнила историю пятилетней давности.

"В 2013 году оценщики могли осуществлять оценку для целей налогообложения только путем использования программы контроля качества, интеллектуальные права на которую принадлежали Институту управления качеством. При использовании такой программы 80% полученных средств оценщики платили этому институту в качестве вознаграждения за использование такой программы. В августе 2014 эта "схема" была отменена постановлением Правительства", - напомнила Загребельская.



