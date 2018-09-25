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 Политика Украины
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Все про:Нью-Йорк (152) Польша (4505) Порошенко (15460) США (14182) Дуда (241) Щерский (8)

 Порошенко и Дуда провели в Нью-Йорке короткую беседу, - Щерский

Президенты Украины и Польши, Петр Порошенко и Анджей Дуда, которые прибыли в Нью-Йорк для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, провели короткую беседу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, информирует RMF.FM.

"Президент Петр Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине, касающейся внутренней политики. Он попросил поддержать процесс реформ в Украине, а также поблагодарил президента (Анджея Дуду) за его слова во время встречи с президентом Трампом о "Северном потоке-2", а также о необходимости мира в Украине и восстановлении суверенитета Украины в границах, признанных в мире", - заявил Щерский.

Кроме того, Дуда провел короткие встречи с президентом Трампом, а также с президентами стран, входящих в инициативу "Трех морей".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. ФОТО

Отмечается также, что в среду президенты Порошенко и Дуда выступят на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк во главе официальной делегации для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3087899
 
   
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Короткая беседа:
Дуда , пошел на....
ПОП уже иду.....
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Поросенко поздоровался,Дуда сделал вид что не услышал))
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- Набил бы я тебе рыло, - мечтательно сообщил Остап, - только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери!..(с)
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"Порошенко провел взглядом международных лидеров. Это еще одна победа Петра Алексеевича на международной арене. В следующем выпуске читайте как Порошенко слышал шаги Трампа, таким образом он укреплял имидж страны"
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А коротка розмова, це яка? Бо нижче версія теж короткої ймовірної розмови:
- Анджей, привіт! Позич 200000000 доларів на рік під 5 %?
- Петре, іди до біса!
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Нах-р нам презик шестера....
Каждый день перед кем то отчитывается, докладывает....
Ни стержня.. ни яиц...
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Бедная Украина! Читая комментарии, понимаешь, сколько га@на там живет еще. С менталитетом быдла и совкострадателя далеко страну вы не продвинете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Дуда провели в Нью-Йорке короткую беседу, - Щерский
 
 
 
 
 
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