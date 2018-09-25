 Порошенко и Дуда провели в Нью-Йорке короткую беседу, - Щерский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, информирует RMF.FM.

"Президент Петр Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине, касающейся внутренней политики. Он попросил поддержать процесс реформ в Украине, а также поблагодарил президента (Анджея Дуду) за его слова во время встречи с президентом Трампом о "Северном потоке-2", а также о необходимости мира в Украине и восстановлении суверенитета Украины в границах, признанных в мире", - заявил Щерский.

Кроме того, Дуда провел короткие встречи с президентом Трампом, а также с президентами стран, входящих в инициативу "Трех морей".

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Отмечается также, что в среду президенты Порошенко и Дуда выступят на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк во главе официальной делегации для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.