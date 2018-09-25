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 Беларусь не будет участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, - Гримчак

Беларусь принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе не будет.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире 112.Украина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Насколько мне известно, стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участие не будут. При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так, что тут без вопросов", - отметил он.

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Заместитель министра уточнил, что со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны НАТО.

Он подчеркнул, главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция. "Главные страны, которые заняты в этом процессе, они готовы поддержать те предложения, которые предложила Украина", - подчеркнул Гримчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3087895
 
   
 Топ комментарии
 
Затягивание времени х...м Владимировичем. И более ничего. Это ещё будет выдано как великий ум великого х...а и конечно это для всё для российского быдла. За пять лет нет никаких реальных шагов помешать планам х...ла продолжать политически закреплять Крым за РФ и разыгрывать знаменитый геополитический размен Крым в обмен на Донбасс, часть которого фактически полностью уничтожена х...лом.

Не нужны уже никакие миротворцы, которых по известным причинам никогда не будет. Нужны изменения в конституцию, где закрепить нормы "не гражданства" и официальной политической резекции ЛДНР. Пусть х...ло осчастливит ростовскую область двумя "республиками" с армией бандитов и голодных пенсов.
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Ну, правильно, бо самой Миссии- не случится.
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Да никто в этой миссии не будет участвовать. Это все для идиотов.
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Австрия, Сербия, Финляндия тоже не должны там быть ни под каким соусом.
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Только страны НАТО . И пусть рашка лопнет от злости
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"...со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны НАТО"
Що, заскучали лугандонці за "нігерами, що танцюють на БТРах", чи алахакбарівців ще не надивились вдосталь? А може відразу азіатів з чайни бажають, щоб відразу відчути смак "родінки"?!
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им надо заморозить статус-кво под любым соусом
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Приятная навина. В стране своих дел по горло.
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Затягивание времени х...м Владимировичем. И более ничего. Это ещё будет выдано как великий ум великого х...а и конечно это для всё для российского быдла. За пять лет нет никаких реальных шагов помешать планам х...ла продолжать политически закреплять Крым за РФ и разыгрывать знаменитый геополитический размен Крым в обмен на Донбасс, часть которого фактически полностью уничтожена х...лом.

Не нужны уже никакие миротворцы, которых по известным причинам никогда не будет. Нужны изменения в конституцию, где закрепить нормы "не гражданства" и официальной политической резекции ЛДНР. Пусть х...ло осчастливит ростовскую область двумя "республиками" с армией бандитов и голодных пенсов.
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мабуть, ЦН вчора почитали та передумали Білорусь не братиме участі в миротворчій місії на Донбасі, - Гримчак - Цензор.НЕТ 4861
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правильно говорити - Білоруська область Растікової Федераски
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Замминистра похоже дружит с зелёным змием. Спасать надо человека. Белий, гарячий, савсэм белий.
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Не , ну я в ах-е.....
Выступает какая то шестера на подпевках и с умным видом вставляет свой грязный пятак в дела, которые от него ну никак не зависят.......
Если мы этому грымзе с бюджета платим - то пипец просто....
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Грымчака надо сдать России в обмен на наших пленных, что сидят с 2014 года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь не будет участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, - Гримчак
 
 
 
 
 
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