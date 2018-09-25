 Беларусь не будет участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, - Гримчак

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире 112.Украина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Насколько мне известно, стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участие не будут. При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так, что тут без вопросов", - отметил он.

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Заместитель министра уточнил, что со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны НАТО.

Он подчеркнул, главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция. "Главные страны, которые заняты в этом процессе, они готовы поддержать те предложения, которые предложила Украина", - подчеркнул Гримчак.