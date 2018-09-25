 Беларусь не будет участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, - Гримчак

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире 112.Украина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Насколько мне известно, стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участие не будут. При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так, что тут без вопросов", - отметил он.
Заместитель министра уточнил, что со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны НАТО.
Он подчеркнул, главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция. "Главные страны, которые заняты в этом процессе, они готовы поддержать те предложения, которые предложила Украина", - подчеркнул Гримчак.
Що, заскучали лугандонці за "нігерами, що танцюють на БТРах", чи алахакбарівців ще не надивились вдосталь? А може відразу азіатів з чайни бажають, щоб відразу відчути смак "родінки"?!
Не нужны уже никакие миротворцы, которых по известным причинам никогда не будет. Нужны изменения в конституцию, где закрепить нормы "не гражданства" и официальной политической резекции ЛДНР. Пусть х...ло осчастливит ростовскую область двумя "республиками" с армией бандитов и голодных пенсов.
Выступает какая то шестера на подпевках и с умным видом вставляет свой грязный пятак в дела, которые от него ну никак не зависят.......
Если мы этому грымзе с бюджета платим - то пипец просто....
😀