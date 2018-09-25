 На красной ветке метро в Киеве временно приостанавливали движение поездов из-за падения человека на рельсы

Об этом проинформировали в Киевском метрополитене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По информации дежурной по станции, остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро "Святошин".

Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.

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Обстоятельства падения человека на рельсы устанавливаются.