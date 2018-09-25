 На красной ветке метро в Киеве временно приостанавливали движение поездов из-за падения человека на рельсы

Об этом проинформировали в Киевском метрополитене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По информации дежурной по станции, остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро "Святошин".
Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.
Обстоятельства падения человека на рельсы устанавливаются.
Докажи, что он "самогубець".
Потом его покладут в коробочку и отнесут под больничку. Да?
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.Пострадавший отделался легким испугом.©