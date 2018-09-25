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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16507) Метрополитен (545)

 На красной ветке метро в Киеве временно приостанавливали движение поездов из-за падения человека на рельсы

В Киевском метрополитене утром 25 сентября на красной ветке временно было приостановлено движение поездов из-за падения человека на рельсы.

Об этом проинформировали в Киевском метрополитене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По информации дежурной по станции, остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро "Святошин".

Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.

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Обстоятельства падения человека на рельсы устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3087892
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что ? Человеческая жизнь дороже.
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Треба їм думати про наведення порядку в Метрополітені.
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Машинисту, кстати, в таком случае светит два месяца (если не ошибаюсь) отпуска. Типа реабилитации.
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Останнім часом стало багато таких випадків. В основному це самогубці, які не розуміють наслідки для водія потяга.
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Думаю, чтобы это прекратить, надо поездам перед станцией тормозить в туннеле и МЕДЛЕННО ВЪЕЗЖАТЬ НА СТАНЦИЮ
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График движения может сломаться. Утро -- час пик.
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Треба їм думати про наведення порядку в Метрополітені.
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После каждого падения человека на рельсы , увольнять начальника метрополитена ( а место козырное) пусть он и думает . Я бы все таки снижала скорость перед станцией до ползучести
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Все розраховано і зміни руху неможливі.
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А может его толкнули?
Докажи, что он "самогубець".
Потом его покладут в коробочку и отнесут под больничку. Да?
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І таке може бути, але я чув про камери.
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Машинисту, кстати, в таком случае светит два месяца (если не ошибаюсь) отпуска. Типа реабилитации.
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ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.Пострадавший отделался легким испугом.©
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Мабуть треба перебудовувати станції, де двері відчиняються після прибуття потягу. Правда зараз це фінансово неможливо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа красной ветке метро в Киеве временно приостанавливали движение поездов из-за падения человека на рельсы
 
 
 
 
 
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