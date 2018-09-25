 Кабмин выделит на экстренную медицину почти миллиард гривен, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время подписания меморандума о сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Минздравом Украины.

"Украинское правительство ставит здравоохранение в приоритет, в частности, и относительно трансформации экстренной медицинской помощи. На эту отрасль в проекте бюджета на 2019 год уже заложены дополнительные средства - почти миллиард гривен", - отметила Супрун.

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Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году.