 Кабмин выделит на экстренную медицину почти миллиард гривен, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время подписания меморандума о сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Минздравом Украины.
"Украинское правительство ставит здравоохранение в приоритет, в частности, и относительно трансформации экстренной медицинской помощи. На эту отрасль в проекте бюджета на 2019 год уже заложены дополнительные средства - почти миллиард гривен", - отметила Супрун.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году.
нехй больше не умеешь делать
Далі задоволено собі під носа: «Яка чудова новина. Знову я вся така у кросівочках буду грайливо скакати по київських калюжах з улюбленим рюкзачечком повненьким грошеняток».
Я вважаю, що, можуть поділити.
В цій сфері, як і в іньших, вже давно тільки ділять, пилять і крадуть.
Не обращайте внимание на коменты рабов....
1. Приходите через месяц - сейчас эти анализы не делаем.
2. Получили талончик.
3. Пришли в назначенный день (очередь чел под 50)
4. Дошла очередь, зашли сдавать анализ - потребовали квитанцию об оплате.
5. Квитанции нет - так как никто не предупреждал, что нужно оплатить.
6. Отправили в кассу.
7. В кассе сказали что платить нужно через банк.\
8. На что последовало резонный упрек - вы вообще нормальные? дети сидят в кабинете ждут когда можно будет сдать кровь.
9. Сказали - Ок, принесете квитанцию, когда придете за результатами.
это не реформа, это настоящее целенаправленное вредительство.
МАЛЕНЬКИХ НЕ БЕРЕМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(думки просунутої медички Супрун)