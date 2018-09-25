EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество, Здоровье
  683  51
Все про:Кабмин (10658) медицина (1674) Супрун Ульяна (338)

 Кабмин выделит на экстренную медицину почти миллиард гривен, - Супрун

В Госбюджете на 2019 год на развитие экстренной медицинской помощи и медицины катастроф предусмотрен почти миллиард гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время подписания меморандума о сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Минздравом Украины.

"Украинское правительство ставит здравоохранение в приоритет, в частности, и относительно трансформации экстренной медицинской помощи. На эту отрасль в проекте бюджета на 2019 год уже заложены дополнительные средства - почти миллиард гривен", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Титанические изменения на "первичке" в среднесрочной перспективе приведут к новому качеству медицины, - Гройсман

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году.

Источник: https://censor.net.ua/n3087889
 
   
 Топ комментарии
 
К ВЛАСТИ ПРИШЛИ БЕСЫ -- СУПРУН ОДНА ИЗ НИХ.
 показать весь комментарий
 
Мдя.... ты видно решил попереть против природы и жить вечно. Оно и видно....бывает Кабмін виділить на екстрену медицину майже мільярд гривень, - Супрун - Цензор.НЕТ 6418
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ВЫДЕЛИТ, потом, когда нибудь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та нет. Тут всё реально. Видишь как она левую ладошку об карман чешет. )
 показать весь комментарий
 
 
- « Бабушка не хотела умирать: капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку - музыкальное радио» (с)
 показать весь комментарий
 
 
бляфина старая пиферастка 1 лярд гандонов украинских пизфец как много даже 1 млрд долларов это никкуя...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
К ВЛАСТИ ПРИШЛИ БЕСЫ -- СУПРУН ОДНА ИЗ НИХ.
 показать весь комментарий
 
 
Она всем своим видом говорит- "Вы все умрете".
 показать весь комментарий
 
 
А почему вы такой бедный, если такой умный?
 показать весь комментарий
 
 
Ум измеряется деньгами? Я средний класс если что...
 показать весь комментарий
 
Среди бомжей? Почему побираешься на нашем украинском сайте? Кушать хочется?
 показать весь комментарий
 
 
Средний класс в Беларуси - это на столько мизерная прослойка, что, по-идее, мы с Вами должны знать друг друга в лицо.
 показать весь комментарий
 
а че ты тута а не славишь бацьку на тут бу
нехй больше не умеешь делать
 показать весь комментарий
 
Мдя.... ты видно решил попереть против природы и жить вечно. Оно и видно....бывает Кабмін виділить на екстрену медицину майже мільярд гривень, - Супрун - Цензор.НЕТ 6418
 показать весь комментарий
 
 
Я зарегался из твиттера. так что свои высеры ни к чему.
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи эту сказочку своему штатному психиатру. Я тоже регистрировался из твиттера, еще раньше из фейса и никогда, повторяю, никогда, не было номеров.
 показать весь комментарий
 
 
Кто ты, что бы тебе чтото рассказывать... Никто. Так что уймись и страдай молча.
 показать весь комментарий
 
 
Замечательно что вышеотписавшиеся зрадофилитики от этой хорошей новости от злости на гамно исходят. Кабмін виділить на екстрену медицину майже мільярд гривень, - Супрун - Цензор.НЕТ 7014
 показать весь комментарий
 
 
братик, я вот не зрадофилитик, я одинаково ненавижу всех власть имущих и кто туда лезет, но я отлично понимаю что для простых пересичных от этого мильярда будет не холодно не жарко, они его никак не прочувствуют, попади в любую больничку с более менее серьезным диагнозом, прозреешь от сумм, которые придетсо тратить на нашу доступную для всех, бесплатную медицину
 показать весь комментарий
 
В.о. Міністра Супрун хворим українцям: «Не хвилюйтеся. Тіионька Уля всіх вилікує. Ви всі ходитимете..., але під себе».
Далі задоволено собі під носа: «Яка чудова новина. Знову я вся така у кросівочках буду грайливо скакати по київських калюжах з улюбленим рюкзачечком повненьким грошеняток».
 показать весь комментарий
 
 
Казалось бы, чем плоха новость о выделении миллиарда гривен на медицину? Однако находятся брюзжащие недовольные....А между тем, эта отличная новость хороша не только сама по себе, но еще и тем, что эта хорошая новость вскрывает окопавшихся на цензоре ольгинцев и зрадофилитиков.- врагов нашей Родины. Кабмін виділить на екстрену медицину майже мільярд гривень, - Супрун - Цензор.НЕТ 2327
 показать весь комментарий
 
 
Ну зачем тебе, лишнехромосомно-притвиттериный, страховая медицина, да еще и как в нормальных"тсранах"?
 показать весь комментарий
 
Смеется тот, кто смеется последним.... Смекаешь, мокшанин, или разъяснить смысл?
 показать весь комментарий
 
А чим тобі не подобається , що виділили гроші на екстрену допомогу, якщо мільярд допоможе зробити зі швидкої екстрену допомогу, то нехай роблять, а якщо тільки гроші перекладуть у свої кармани тоді- це не добре.
 показать весь комментарий
 
 
А що, можуть зробити?
Я вважаю, що, можуть поділити.
В цій сфері, як і в іньших, вже давно тільки ділять, пилять і крадуть.
 показать весь комментарий
 
Супрун, Вы достойная....,
Не обращайте внимание на коменты рабов....
 показать весь комментарий
 
 
посмотрим что ты скажешь, когда столкнешься с практикой
 показать весь комментарий
 
roshenko q - вообще то сталкивался не давно...., и до этого еще...
 показать весь комментарий
 
Не ссы в компот-там повар ноги моет. По любому хуже чем было не будет
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже, давно на все смотрю с сарказмом.
 показать весь комментарий
 
Процедура сдачи анализов на гельминтов сейчас выглядит так:
1. Приходите через месяц - сейчас эти анализы не делаем.
2. Получили талончик.
3. Пришли в назначенный день (очередь чел под 50)
4. Дошла очередь, зашли сдавать анализ - потребовали квитанцию об оплате.
5. Квитанции нет - так как никто не предупреждал, что нужно оплатить.
6. Отправили в кассу.
7. В кассе сказали что платить нужно через банк.\
8. На что последовало резонный упрек - вы вообще нормальные? дети сидят в кабинете ждут когда можно будет сдать кровь.
9. Сказали - Ок, принесете квитанцию, когда придете за результатами.

это не реформа, это настоящее целенаправленное вредительство.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю что ты раньше ежемесячно сдавал анализы на глисты в любой день недели и точно знаешь что до реформы было не так. А руки пробовал мыть, овощи и фрукты, температурную обработку рыбо и мясо продуктов производил, что бы глистов у тебя не завелось?
 показать весь комментарий
 
ВЕЛИКИЙ ГРИБ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МАЛЕНЬКИХ НЕ БЕРЕМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(думки просунутої медички Супрун)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин выделит на экстренную медицину почти миллиард гривен, - Супрун
 
 
 
 
 
 вверх