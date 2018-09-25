 Если бы фронтовик отбил врачу-взяточнику мозги, я бы его поступок понял и помиловал, - Гриценко о главе ВКК, требовавшем взятку у воина за предоставление инвалидности

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал претендент на кандидаты в президенты, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"На Сумщине задержали медика-взяточника, который требовал 140 000 гривен от участника АТО за "содействие" оформлению инвалидности, на которую солдат-фронтовик и без того имел законное право. Наверное скажу не слишком политкорректно, но: если бы тот фронтовик отбил взяточнику мозги, я бы его поступок понял и после осуждения - помиловал решением Президента", - заявил Гриценко.
Напомним, накануне СБУ сообщила, что глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине. В такую сумму злоумышленник оценил содействие участнику операции Объединенных сил в прохождении врачебной комиссии и несоздании препятствий для получения группы инвалидности, на которую участник ООС имел законное право.
Начни рассказывать не про мировую революцию, а про то, что после убийцы-Януковича Порошенко нечего было делать в Украине, просто - "правь правильно", конечно же - в твоём представлении правильности, но мы и это стерпим
иногда попадаются высказывания этого голубого воришки . так там сразу видно где ему речугу Мостовая готовила а где он отсебятину несет
Если не работаеет власть и суд, вы толкаете народ к самосуду. ВЫ! ЭТО ВАШИХ РУК ДЕЛО!
У вашей Жужи что ли есть программа комплексной борьбы с коррупцией? Точно! Вместо Жити по-новому есть Новый курс Украины. От перестановки слов в предложении смысл не меняется. Таже жопа только в профиль.
Вакарчук или Зеленский . да возможно я бы за одного из них проголосовал но меня мучают сомнения . мне кажется что они не вполне самостоятельны
есть еще один очень привлекательный для меня кандидат . Андрей Белецкий . но шансов у него нет
Таке відчуття , що "заказні писаки" як з ланцюга зірвались , приписуючи Гриценку (в даному випадку) неймовірні досягнення у самостійному розвалі армії. Не зважаючи в реальності - хто з керівників тоді насправді лягав під РФію...
естественно не Грыщ главный виновник этой ярмарки но и его вина в этом есть и она неоспорима . так что не нужно тут про москалей . и без них понятно что у Толыка рыло в пуху
у нас читаешь предвыборные заявы и диву даешься . с коррупцией собираются бороться главные коррупционеры Люля и Грыщ . так у нас уже есть один такой борцун Петро . четыре года борется и ни как не поборет
На месте Гриценка, я бы не отбил ему мозги, а посадил всех врачей-инвалидов в полном составе, без угрызений совести.
Там это у них самое "хлебное" место, врачей там нет, сидят чисто профессиональные хапуги.
Кстати, а кто поймал, неужелм наше потужнэ НАеБУ.
В яких умовах зберігалось військове спорядження, яке лишилось від совка?
Скільки потрібно було того спорядження?
Скільки виділялось коштів на придбання новітнього озброєння?
Тоді до чого весь срач на Гриценка?
*Хоче другий термін ? !!!
Посадите его и таких как он взяточников в тюрьму строгого режима на 10 лет.
Нагадує анекдот, коли в колгоспі в перший рік посіяли 50 га буряків, усе поїв довгоносик. В другий рік посіяли 100 га буряків, усе поїв довгоносик. На колгоспних зборах голова колгоспу пропонує: "Товариші! Пропоную на наступний рік засяти 200 га буряків, нехай той довгоносик вдавиться!"