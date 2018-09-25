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 Если бы фронтовик отбил врачу-взяточнику мозги, я бы его поступок понял и помиловал, - Гриценко о главе ВКК, требовавшем взятку у воина за предоставление инвалидности

Главе врачебно-квалификационной комиссии (ВКК), требовавшему взятку у участника ООС, за предоставление инвалидности, на которую воин имел законное право, нужно было отбить мозги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал претендент на кандидаты в президенты, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине задержали медика-взяточника, который требовал 140 000 гривен от участника АТО за "содействие" оформлению инвалидности, на которую солдат-фронтовик и без того имел законное право. Наверное скажу не слишком политкорректно, но: если бы тот фронтовик отбил взяточнику мозги, я бы его поступок понял и после осуждения - помиловал решением Президента", - заявил Гриценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Если бы фронтовик отбил врачу-взяточнику мозги, я бы его поступок понял и помиловал, - Гриценко о главе ВКК, требовавшем взятку у воина за предоставление инвалидности 01

Напомним, накануне СБУ сообщила, что глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие участнику операции Объединенных сил в прохождении врачебной комиссии и несоздании препятствий для получения группы инвалидности, на которую участник ООС имел законное право.

Источник: https://censor.net.ua/n3087885
 
   
 Топ комментарии
 
вообще-то это подстрекательство к совершению преступления.. Гриценко дурачок такое публично писать?!
Анатолик что, пытается таким нелепым способом снискать расположение ветеранов АТО, за то что 4 года не ездил в зону АТО и не помогал ветеранам и солдатам?..
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вообще армия - это благодаря народу, а не этой банде у руля страны!
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Родной, ты не царь, чтобы кого-то миловать...)))
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Тема про бульбу плохо раскрыта :D
Начни рассказывать не про мировую революцию, а про то, что после убийцы-Януковича Порошенко нечего было делать в Украине, просто - "правь правильно", конечно же - в твоём представлении правильности, но мы и это стерпим
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а че ? отличная предвыборная программа . вместо комплексной борьбы с коррупцией разрешение просто бить морды . а вдруг врач окажется сильнее ? точно разрешить применять оружие Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 9844 хорошая дорога в никуда

иногда попадаются высказывания этого голубого воришки . так там сразу видно где ему речугу Мостовая готовила а где он отсебятину несет Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 7008
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Мы уже пять лет смотрим на вашу комплексную борьбы с коррупцией.
Если не работаеет власть и суд, вы толкаете народ к самосуду. ВЫ! ЭТО ВАШИХ РУК ДЕЛО!
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тыв что канадец рехнулся ? на чью ты комплексную борьбу смотришь . на мою ? Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 8005 у нас президентом вроде бы Петро . или ты считаешь если мне не нравится Грыщ то я автоматически являюсь фанатом Порошенко ? ты в своем уме ?
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Например, достаточно не поддержать великие идеи о строительстве патронного завода или Савченко - в президенты (только порохоботы помнят эти призывы, потому они и порохоботы), чтобы стать порохоботом...
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Тут только два варианта.
У вашей Жужи что ли есть программа комплексной борьбы с коррупцией? Точно! Вместо Жити по-новому есть Новый курс Украины. От перестановки слов в предложении смысл не меняется. Таже жопа только в профиль.
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о третий вариант пошел Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 5734 ну ты дурачек . я забыл написать Юлька - дура . так ты меня сразу в белое братство записал Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 5734
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А шо Вакарчук выдвинулся в презы? или Зеленский? Меня две недели не было. Может шото пропустил? Или под Михо Конституцию поменяли?
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значится так . что бы ты не напрягался и не вспоминал всех кандидатов попорядку скажу так : полностью меня не один не устраивает . Рыги ( и с ними все эти Рабиновичи и Ко ) сразу нах . старики ( Ю. Г. П. и т.д. ) все измазаны в прошлых грехах и вероятность того что один из них став президентом исправится ничтожна . грузина рассматривать как вариант не хочу . не смешно

Вакарчук или Зеленский . да возможно я бы за одного из них проголосовал но меня мучают сомнения . мне кажется что они не вполне самостоятельны

есть еще один очень привлекательный для меня кандидат . Андрей Белецкий . но шансов у него нет
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Вся діяльність зеленського - суцільне глумління над українцями, їх культурою, і самою Україною. Прихильники зеленського - ті ж самі мишебратья.
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Шо ти мелеш , друзяко . Склав всі побрехеньки в одну кучу , як не стидно пане ?
Таке відчуття , що "заказні писаки" як з ланцюга зірвались , приписуючи Гриценку (в даному випадку) неймовірні досягнення у самостійному розвалі армії. Не зважаючи в реальності - хто з керівників тоді насправді лягав під РФію...
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это ты дружище не пытаешься вникнуть в ситуацию . и несешь ахинею . для того что бы разобраться в степени вины Грыща достаточно просто найти ежегодные отчеты о торговле оружием . и посмотреть . это все вполне доступно . так вот я то думал что это у нас Янык так армию распродал . ан нет . это попередники . Кучма и Ющ . понятно и регионалы бы с удовольствием ставили бы рекорды но к тому времени на складах уже не много осталось

естественно не Грыщ главный виновник этой ярмарки но и его вина в этом есть и она неоспорима . так что не нужно тут про москалей . и без них понятно что у Толыка рыло в пуху

у нас читаешь предвыборные заявы и диву даешься . с коррупцией собираются бороться главные коррупционеры Люля и Грыщ . так у нас уже есть один такой борцун Петро . четыре года борется и ни как не поборет
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Ну , дякую що пояснив пане свою думку. Виходить що довіряти можливо у теперішній ситуації лишень колишнім та теперішнім "регіоналом" ....?
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я там выше отписался товарисчу . почитай . повторяться не хочу
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Голоса специально растягиваются - один кандидат рассказывает только про одно, другою углубляется в другую тему, но лохторату неводмёк, что если во второй тур придут эти, то они представляют не комплексное решение, каждый в отдельности, что сейчас приходится делать, а только малую толику, но зато - красочно.
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ЦЕНЗОРе, для чого висвітлювати поточні балачки того чи іншого пана?
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Так треба ж нам якусь малозначущу жуйку дати, а не інформацію, наприклад, як СБУ провірили бізнес іншого майбутнього кандидата в президента, і що вони там нарили.
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Великі сумніви щодо самої події (злочину). Скоріш була відмова ВКК, а військовий вирішив таким чином помститися. Розберуться. Вже колись СБУ розкрило "змову" лікарів - транплантологів . .....
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И это говорит человек, претендующий на кресло "гаранта Конституции"? Да его завхозом назначать нельзя!
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Так ще є ті, хто виправдовує такі методи.
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Тоха , толкая этот " спич " , видимо надеялся на рост своего авторитета в глазах избирателя . Ну что ж , думаю он добился уважения ,, у уличной гопоты уж точно . Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 773 .
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США володіє інформацією щодо присутності регулярної армії РФ на Донбасі, - спецпредставник США з питань України Курт Волкер https://gazeta.ua/articles/donbas/_ssa-volodiye-informaciyeyu-schodo-prisutnosti-regulyarnoyi-armiyi-rf-na-donbasi/860758
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Ти сам мабуть не зрозумів, що це проти борцунів, які насправді не борються із корупцією Якби фронтовик відбив лікарю-хабарнику мізки, я б його вчинок зрозумів і помилував, - Гриценко про главу ЛКК, що вимагав хабар у воїна за надання інвалідності - Цензор.НЕТ 7371
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Не прошло и пяти лет, как наконец поймали врача по инвалидности.
На месте Гриценка, я бы не отбил ему мозги, а посадил всех врачей-инвалидов в полном составе, без угрызений совести.
Там это у них самое "хлебное" место, врачей там нет, сидят чисто профессиональные хапуги.
Кстати, а кто поймал, неужелм наше потужнэ НАеБУ.
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Гриценко примазался к действиям других военнослужащих. А свои действия покажи?
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Что же Гриценко ни одному мозги не отбил, его бы тоже поняли.
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Питання: З ким збиралась воювати Україна в той час, коли міністром був Гриценко?
В яких умовах зберігалось військове спорядження, яке лишилось від совка?
Скільки потрібно було того спорядження?
Скільки виділялось коштів на придбання новітнього озброєння?
Тоді до чого весь срач на Гриценка?
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..Вибори вибори ....
*Хоче другий термін ? !!!
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Класна реакція! Гриценко сказав те, що хочуть чути люди. Сподіваюся, так і робитиме. Отримаємо надзвичайно потужний інструмент боротьби з хабарниками, та іншим хамлом. Відірвав скривджений хапузі яйця, за це його слід посадити. Все по закону. Але справжній Президент такого має помилувати. По совісті. Тоді народ сам порядок наведе.
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Десятки тысяч помилований в год....замахается рассматривать. А лучше автоматом, набил рыло , показал удостоверение УБД, извинились и отпустили. Но есть ньюанс, что если участник участника наметелил ?
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А може про це треба писати " От разрыва миномета "Молот" трое человек получили ранения, сообщила 25 сентября в Facebook журналист Ольга Решетилова. «И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий Министерства обороны Украины, комитетов», - написала Решетилова. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/zhurnalist-reshetilova-u-nas-eshche-troe-ranenyh-ot-razryva-molota-zhgite-eshche-376779.html
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Зачем отбивать?
Посадите его и таких как он взяточников в тюрьму строгого режима на 10 лет.
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Про другий термін поРошенко.

 Нагадує анекдот, коли в колгоспі в перший рік посіяли 50 га буряків, усе поїв довгоносик. В другий рік посіяли 100 га буряків, усе поїв довгоносик. На колгоспних зборах голова колгоспу пропонує: "Товариші! Пропоную на наступний рік засяти 200 га буряків, нехай той довгоносик вдавиться!"
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Україні до Європи ще... У цивілізованій країні людина після такого б посту у фейсбук не те, що у президенти, а у депутати місцевої ради не змогла б балатуватися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли бы фронтовик отбил врачу-взяточнику мозги, я бы его поступок понял и помиловал, - Гриценко о главе ВКК, требовавшем взятку у воина за предоставление инвалидности
 
 
 
 
 
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