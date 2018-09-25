 Если бы фронтовик отбил врачу-взяточнику мозги, я бы его поступок понял и помиловал, - Гриценко о главе ВКК, требовавшем взятку у воина за предоставление инвалидности

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал претендент на кандидаты в президенты, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине задержали медика-взяточника, который требовал 140 000 гривен от участника АТО за "содействие" оформлению инвалидности, на которую солдат-фронтовик и без того имел законное право. Наверное скажу не слишком политкорректно, но: если бы тот фронтовик отбил взяточнику мозги, я бы его поступок понял и после осуждения - помиловал решением Президента", - заявил Гриценко.

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Напомним, накануне СБУ сообщила, что глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие участнику операции Объединенных сил в прохождении врачебной комиссии и несоздании препятствий для получения группы инвалидности, на которую участник ООС имел законное право.