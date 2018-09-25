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 Непогода в Украине: обесточены 205 населенных пунктов в 7 областях, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 205 населенных пунктов в 7 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Житомирская - 91 н.п., Киевская - 54 н.п., Волынская - 23 н.п., Ривненская - 21 н.п., Одесская - 12 н.п., Сумская - 2 н.п. и Кировоградская - 2 н.п.

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Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://censor.net.ua/n3087884
 
 
 Топ комментарии
 
Ёлы-палы! Навёл резкость, вы правы... Таки я очень старый...
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Угу... особенно после вашего теста... Как жы ж, помолодеешь тут.
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Да, погодка паршивейшая, в Мариуполе. Реально- осень, при этом- не ранняя. Холодный дождь, ветер... Хрен с ним, с электросамокатом, маленьких дворовых котят жалко. Они ещё реально маленькие, надо им успеть подрасти, до морозов, обязательно. Придется кормить три раза в день... Хорошо, шо жена тоже котов любит, другая бы уже плешь проела.
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Да уж....
Запланированная поездка выходного дня на море накрылась медным тазом.... Негода в Україні: знеструмлено 205 населених пунктів у 7 областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9455
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Блин, озадачили! Я изо всех сил пытаюсь помолодеть и рассмотреть скрытую девушку. У меня ни хрена не получается! Неужели я настолько старый?! Пичалька
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Ёлы-палы! Навёл резкость, вы правы... Таки я очень старый...
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мужчине стока лет, наскока он себя чувствует! Моему младшему сыну всего 9, так что я еще парень хоть куда. Несмотря что старшему давно за 20
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Угу... особенно после вашего теста... Как жы ж, помолодеешь тут.
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В тесте было: учены установили. что большинство... но не все же))
а большинство. кстати.не всегда и право бывает
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Охренеть... Целая "ветка", а на ней не "насрано" о Гройсмане и Порошенко... Что-то странно... Как это их не обвинили во "внезапном" приходе осени?... А у нас леса "помокрели"... Утром встал, светало. Над городом - туман. Завтра поеду на разведку - проверить, не появились-ли, грибы...
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Охренеть... Целая "ветка", а на ней не "насрано" о Гройсмане и Порошенко... Что-то странно... Как это их не обвинили во "внезапном" приходе осени?... А у нас леса "помокрели"... Утром встал, светало. Над городом - туман. Завтра поеду на разведку - проверить, не появились-ли, грибы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: обесточены 205 населенных пунктов в 7 областях, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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