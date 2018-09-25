 Непогода в Украине: обесточены 205 населенных пунктов в 7 областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"С 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Житомирская - 91 н.п., Киевская - 54 н.п., Волынская - 23 н.п., Ривненская - 21 н.п., Одесская - 12 н.п., Сумская - 2 н.п. и Кировоградская - 2 н.п.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Запланированная поездка выходного дня на море накрылась медным тазом....
а большинство. кстати.не всегда и право бывает