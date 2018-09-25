 "Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: в ближайшие дни будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, ЗАО "АК "Киевводоканал" сообщает о проведении ремонтных работ, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

- 26 сентября с 8:00 до 07:00 27 сентября - ул.Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б; ул. Щербакивского, 47-В;

- 27 сентября с 8:30 до 07:00 28 сентября - ул. Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46;

- 28 сентября с 8:00 до 07:00 29 сентября - ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пер. Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23;

- 28 сентября с 19:00 до 09:00 29 сентября - ул. Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29;

- 28 сентября с 9:00 до 07:00 29 сентября - ул. Бориспольская, 19, 34.

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""Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - говорится в сообщении.