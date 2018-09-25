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 Киевские новости
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Все про:Киев (16507) Киевводоканал (86) вода (179)

 "Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: в ближайшие дни будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК

"Киевводоканал" просит жителей ряда домов Киева запастись водой в связи с ее отключением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, ЗАО "АК "Киевводоканал" сообщает о проведении ремонтных работ, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

- 26 сентября с 8:00 до 07:00 27 сентября - ул.Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б; ул. Щербакивского, 47-В;
- 27 сентября с 8:30 до 07:00 28 сентября - ул. Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46;
- 28 сентября с 8:00 до 07:00 29 сентября - ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пер. Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23;
- 28 сентября с 19:00 до 09:00 29 сентября - ул. Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29;
- 28 сентября с 9:00 до 07:00 29 сентября - ул. Бориспольская, 19, 34.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3

""Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3087880
 
 
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Помню в детстве развлекались подобным образом: звонили по номерам от фонаря или по тф справочнику: Вам звонят из домоуправления, наберите, пжлста воды в ванну, ведра и т.д. ибо связи с ремонтными работами через пол часа будет отключена водоподача в вашем районе на некоторое время.
На другом конце провода ессно благодарили.
Звоним туда же через 15-20 минут: ну че, набрали воды? - Да, набрали. спасибо большое. - И в ванну набрали? - И ванну полную набрали! - Ну, теперь кораблики пускайте!
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...или про телефон:
- Алло, это АТС. Скажите, у вас на трубке шнур витой?
- Да.
- Так вставьте его себе в ж...!
... и через некоторое время:
- Алло, вам сейчас хулиганы звонили?
- Звонили.
-Говорили про шнур?
- Да.
- Ну так можете вытащить.
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У нас рекомендовали трубку вставить. интересовались изгибом трубки, а потом вствьте себе в ж!!
Потом звонок - мы ищме тф хулиганов - вам звонили? -Да! - Советовали трубку в ж. запихнуть? - Да! - Ну так вытаскивайте, она уже выровнялась!
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Еще раз проголусуйте за бывшего рекетира и отбитого боксера. Будет вам счастье))
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Что-то комментарии дебильные. Видимо народу нечего делать.
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а где обещанное повышение качества коммунальных услуг ?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: в ближайшие дни будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК
 
 
 
 
 
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