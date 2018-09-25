 Ответственность за катастрофу MH17 несет РФ из-за ее вторжения и оккупации части территории Украины, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Эху Москвы".

По его словам, в вопросе ответственности РФ за сбитый Боинг-777 Malaysia Airlines в 2014 году всё довольно очевидно, а расследование было весьма тщательным, очень детальным: "Зенитный комплекс, который сбил самолет, поступил из регулярной российской воинской части. Он был доставлен из России на территорию Украины, использован для запуска с украинской территории ракеты, сбившей гражданский самолёт, а затем этот зенитный комплекс был возвращен на российскую территорию в российскую воинскую часть. И вопрос о том, кто именно нажал на пусковую кнопку, если хотите, был ли это русский по национальности, украинец по национальности, украинский гражданин из Донбасса или офицер Вооруженных сил России, откровенно говоря, менее важен, чем тот факт, что это российская единица военной техники, перевезённая в другую суверенную страну под контролем России, использованная там для запуска ракеты, убившей всех этих мирных граждан, а затем вывезенная из Украины. Ответственность несёт Россия из-за её вторжения и оккупации этой части Украины".

Также Волкер отметил, что конфликт на востоке Украины не должен продолжаться в том виде, в котором он продолжается ежедневно, подчеркнув, что "боевые действия идут на территории Украины, а на территории России боевых действий нет; бои идут лишь на территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ и "Алмаз-Антей" запутались в собственной лжи о сбившей рейс МН17 ракете к "Буку", - российский эксперт Лукашевич

"Боевые действия ведутся под российским командованием и управлением, и они приводят к гибели людей, к гибели украинских гражданских лиц. Если я не ошибаюсь, в этом году убито около 80 украинских мирных граждан. В результате боевых действий погибают украинские военнослужащие. Они защищают свою страну, свою родину так же, как россияне защищали бы свою родину. Украинцы защищают свою родину и при этом теряют одного солдата каждые три дня. Гибнут и россияне. Они сражаются на территории Украины; гибнут российские военнослужащие, российских военных захватывают в плен, а затем возвращают в Россию, и это бессмысленно. Нет никаких разумных оснований для продолжения этих боевых действий", - сказал спецпредставитель США.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.