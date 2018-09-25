 Обстановка в районе проведения ООС напряженная: враг бил из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и вооружения БМП. За сутки - 27 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Пивенне, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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"Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-мм калибра враг применил вблизи Пивденно, на горловском направлении. По опорному пункту украинских войск вблизи Крымского на луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного российско-оккупационные войска применили вооружение боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, четверо ранены.

Твкже сообщается, что с начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на мариупольском направления в районе населенных пунктов Водяное и Широкино: "Потерь среди наших защитников нет".