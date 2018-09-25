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 Обстановка в районе проведения ООС напряженная: враг бил из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и вооружения БМП. За сутки - 27 обстрелов, - штаб

В течение прошедших суток, 24 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Пивенне, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг восемь раз нарушал перемирие. Под Гнутово террористы использовали минометы калибра 82 мм, - штаб ООС

"Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-мм калибра враг применил вблизи Пивденно, на горловском направлении. По опорному пункту украинских войск вблизи Крымского на луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного российско-оккупационные войска применили вооружение боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, четверо ранены.

Твкже сообщается, что с начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на мариупольском направления в районе населенных пунктов Водяное и Широкино: "Потерь среди наших защитников нет".

Обстановка в районе проведения ООС напряженная: враг бил из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и вооружения БМП. За сутки - 27 обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087877
 
 
 Топ комментарии
 
Потерь нет - самое главное...........
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Радует что нет потерь нет. Но не радует то что стреляют. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Полностью контролируемая ситуация.
Полностью контролировали, откуда стреляет БМП, но не смели её уничтожить.
Контролировали, где взрывались мины, "запрещённые" минскими договорённостями, но никаких мин в ответ, а то снимут санкции, существующие только на бумаге.
А "разведчики", которые поставляют данные о потерях врага, похоже находятся к врагу не ближе штаба ООС.
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Радует что нет потерь нет. Но не радует то что стреляют. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Та щоб вони повиздихали, кляті расіянські окупанти!!!! Мочкуйте рогатих хлопці, розбирайте їх на пазли))) Слава Україні!!!
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Нехай ангели розправлять крила над нашими воїнами!
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Ну и где стугны, джавелины и все остальное?
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«Представим себе человека, от природы здорового, сильного, умного, способного и незлого, - а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ. И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишённым, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого».
«Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
«Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
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Полностью контролируемая ситуация.
Полностью контролировали, откуда стреляет БМП, но не смели её уничтожить.
Контролировали, где взрывались мины, "запрещённые" минскими договорённостями, но никаких мин в ответ, а то снимут санкции, существующие только на бумаге.
А "разведчики", которые поставляют данные о потерях врага, похоже находятся к врагу не ближе штаба ООС.
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Взорвался еще один миномет «Молот», есть раненые

InfoResist

В Вооруженных силах Украины взорвался еще один миномет «Молот». Об этом сообщила на своей странице в facebook координатор «Медийной инициативы за права людей» Ольга Решетилова.
«И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов», - написала она.
По данным InfoResist «Молот» взорвался в 72-й бригаде.
Волонтер «Совета волонтеров Минобороны» Алена Шевцова написала, что миномет эксплуатировался правильно.
«Коротко о Молоте: Миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности - соблюдена. Люди- живы. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование», - написала она.
Напомним, последний громкий случай взрыва «Молота» с погибшими произошел 6 июля. Тогда погибло три бойца ВСУ, 9 получили ранения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбстановка в районе проведения ООС напряженная: враг бил из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и вооружения БМП. За сутки - 27 обстрелов, - штаб
 
 
 
 
 
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