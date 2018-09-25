 Глава ЦРУ Хаспел пообещала нарастить сбор разведданных в отношении РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом глава ЦРУ заявила в понедельник, 24 сентября, во время первого публичного выступления после занятия этой должности. Как передает NBC News, оно состоялось в университете Луисвилла (штат Кентукки), который в свое время Хаспел окончила по специальности лингвистика и журналистика.

По словам Хаспел, в последние годы ЦРУ в большей степени концентрировалось на противодействии терроризму, чем на работе на проблемных направлениях за рубежом.

Как следует из подготовленных к выступлению ремарок, Хаспел планирует нарастить количество агентов ведомства за границей и усилить их лингвистическую подготовку - эту цель, в частности, упоминал и ее предшественник Майк Помпео.

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Во время службы в ЦРУ Джина Хаспел работала под прикрытием в России и в Центральной Азии, позднее возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, неподалеку от Бангкока, известную под названием "Кошачий глаз".