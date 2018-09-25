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Все про:ЦРУ (142) Хаспел Джина (2)

 Глава ЦРУ Хаспел пообещала нарастить сбор разведданных в отношении РФ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел, заступившая на этот пост в мае текущего года и ставшая первой женщиной во главе этого агентства, планирует нарастить сбор разведывательных сведений в отношении "сложных целей", под которыми в разведсообществе подразумевают Россию, Северную Корею, Иран и Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом глава ЦРУ заявила в понедельник, 24 сентября, во время первого публичного выступления после занятия этой должности. Как передает NBC News, оно состоялось в университете Луисвилла (штат Кентукки), который в свое время Хаспел окончила по специальности лингвистика и журналистика.

По словам Хаспел, в последние годы ЦРУ в большей степени концентрировалось на противодействии терроризму, чем на работе на проблемных направлениях за рубежом.

Как следует из подготовленных к выступлению ремарок, Хаспел планирует нарастить количество агентов ведомства за границей и усилить их лингвистическую подготовку - эту цель, в частности, упоминал и ее предшественник Майк Помпео.

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Во время службы в ЦРУ Джина Хаспел работала под прикрытием в России и в Центральной Азии, позднее возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, неподалеку от Бангкока, известную под названием "Кошачий глаз".

Источник: https://censor.net.ua/n3087876
 
   
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планирует нарастить сбор разведывательных сведений в отношении "сложных целей", под которыми в разведсообществе подразумевают Россию, Северную Корею, Иран и Китай. Источник: https://censor.net.ua/n3087876
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Які чудові у росії сусіди в цьому списку🤔
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планирует нарастить сбор разведывательных сведений в отношении "сложных целей", под которыми в разведсообществе подразумевают Россию, Северную Корею, Иран и Китай. Источник: https://censor.net.ua/n3087876
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Які чудові у росії сусіди в цьому списку🤔
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В этой фразе главное не соседи, а слово "цель"
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Особо приятно, что Расея у США уже числится как "цель", а не противник, соперник....
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Если вам незнакомо слово Windows, и у вас никогда не было мобильного телефона, то можете предположить что возможно ЦРУ знает о вас не всё...
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В Китай бы тоже не мешало заслать - там китайцы хорошо почистили америкосов. А вообще-то знаково - журналистка пошла работать в ЦРУ. Журналисты, дипломаты, попы ещё, как и везде, - работники секретных служб.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава ЦРУ Хаспел пообещала нарастить сбор разведданных в отношении РФ
 
 
 
 
 
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