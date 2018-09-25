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 Хорват Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем премии ФИФА The Best-2018.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

33-летний финалист чемпионата мира 2018 года и победитель Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов обошел в голосовании своего бывшего одноклубника и ныне игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".

Лучшим тренером был признан наставник чемпионов мира сборной Франции Дидье Дешам. Лучшим вратарем стал голкипер бронзового призера ЧМ-2018 Бельгии и новичок мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

В декабре France Football вручит свой традиционный "Золотой мяч" лучшему игроку 2018 года по своей версии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087874
 
   
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Нарешті не Мессі чи Роналдо. Мої поздоровлення 👍
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