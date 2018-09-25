 Хорват Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
33-летний финалист чемпионата мира 2018 года и победитель Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов обошел в голосовании своего бывшего одноклубника и ныне игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".
Лучшим тренером был признан наставник чемпионов мира сборной Франции Дидье Дешам. Лучшим вратарем стал голкипер бронзового призера ЧМ-2018 Бельгии и новичок мадридского "Реала" Тибо Куртуа.
В декабре France Football вручит свой традиционный "Золотой мяч" лучшему игроку 2018 года по своей версии.